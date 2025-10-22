RKP haluaa turvata ruotsinkielisen oppilashuollon saatavuuden Turussa

Useiden vuosien ajan ruotsinkielisten kuraattorien, psykologien ja kouluterveydenhoitajien puute on johtanut epätasaiseen palveluun ja jatkuvuuden puutteeseen oppilaille ja perheille.

RKP ehdottaa aloitteessaan, että hyvinvointialue ryhtyy toimiin asian ratkaisemiseksi: selvittää henkilöstön suuren vaihtuvuuden syyt, analysoi erityisesti ruotsinkielisen oppilashuollon tilanteen Turussa ja esittää sen jälkeen toimenpiteitä henkilöstön työolosuhteiden parantamiseksi ja pysyvyyden turvaamiseksi.

– Oikeus saada oppilashuollon tukea omalla kielellä on perusoikeus. Jotta tuki toimisi, meidän on varmistettava henkilöstön viihtyvyys ja pysyvyys, sanoo Wulff.

Lisätietoja:

Nicke Wulff, aluevaltuutettu (RKP)

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

puh 040 670 4248