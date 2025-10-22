RKP haluaa turvata ruotsinkielisen oppilashuollon saatavuuden Turussa
RKP:n aluevaltuutettu Nicke Wulff on jättänyt aloitteen, joka koskee ruotsinkielisen oppilashuollon henkilöstön saatavuutta ja oppilashuollon suurta henkilöstön vaihtuvuutta Turussa.
Useiden vuosien ajan ruotsinkielisten kuraattorien, psykologien ja kouluterveydenhoitajien puute on johtanut epätasaiseen palveluun ja jatkuvuuden puutteeseen oppilaille ja perheille.
RKP ehdottaa aloitteessaan, että hyvinvointialue ryhtyy toimiin asian ratkaisemiseksi: selvittää henkilöstön suuren vaihtuvuuden syyt, analysoi erityisesti ruotsinkielisen oppilashuollon tilanteen Turussa ja esittää sen jälkeen toimenpiteitä henkilöstön työolosuhteiden parantamiseksi ja pysyvyyden turvaamiseksi.
– Oikeus saada oppilashuollon tukea omalla kielellä on perusoikeus. Jotta tuki toimisi, meidän on varmistettava henkilöstön viihtyvyys ja pysyvyys, sanoo Wulff.
Lisätietoja:
Nicke Wulff, aluevaltuutettu (RKP)
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
puh 040 670 4248
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
SFP vill att Varha satsar på systematiskt kvalitetsarbete och extern auditering22.10.2025 18:57:19 EEST | Pressmeddelande
Svenska folkpartiet föreslår ett nytt program för att stärka systematisk kvalitetsstyrning och möjliggöra extern auditering och certifiering av enheter och resultatområden. Målet är att successivt utveckla hela organisationen – från enskilda enheter till hela Varha – för att säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och personalvälbefinnande.
RKP haluaa, että Varha panostaa systemaattiseen laadunhallintaan ja ulkoiseen auditointiin22.10.2025 18:57:19 EEST | Tiedote
RKP ehdottaa uutta ohjelmaa systemaattisen laadunhallinnan vahvistamiseksi sekä yksiköiden ja tulosalueiden ulkoisen auditoinnin ja sertifioinnin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on kehittää koko organisaatiota asteittain – yksittäisistä yksiköistä koko Varhaan – jotta voidaan varmistaa korkea laatu, potilasturvallisuus, kustannustehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi.
SFP föreslår att Kaskisbackens vårdcentral ska bli pilot för tvåspråkig och invånarfokuserad vård22.10.2025 18:56:33 EEST | Pressmeddelande
Byggandet av den nya tvåspråkiga vårdcentralen i Kaskisbacken i Åbo har nu påbörjats, och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Varha vill att den ska bli ett pilotområde för tvåspråkig och invånarfokuserad vård.
RKP ehdottaa, että Kaskenmäen sotekeskuksesta tehdään kaksikielisen ja asukaslähtöisen hoidon pilotti22.10.2025 18:56:33 EEST | Tiedote
Kaksikielisen uuden sotekeskuksen rakentaminen Kaskenmäelle Turussa on aloitettu, ja RKP:n valtuustoryhmä Varhassa haluaa, että siitä tulee pilottialue kaksikieliselle ja asukaslähtöiselle hoidolle.
Henriksson: EU-toppmötet på torsdag måste leverera!22.10.2025 11:47:52 EEST | Pressmeddelande
SFP:s Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson skrädde inte orden i sitt anförande under tisdagen i plenum i Europaparlamentet. I debatten om de frysta ryska tillgångarna krävde hon att EU nu visar att man menar allvar med att Ukrainas kamp för frihet också är vår.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme