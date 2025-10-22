RKP ehdottaa, että Kaskenmäen sotekeskuksesta tehdään kaksikielisen ja asukaslähtöisen hoidon pilotti

RKP haluaa, että Varha panostaa systemaattiseen laadunhallintaan ja ulkoiseen auditointiin 22.10.2025 18:57:19 EEST | Tiedote

RKP ehdottaa uutta ohjelmaa systemaattisen laadunhallinnan vahvistamiseksi sekä yksiköiden ja tulosalueiden ulkoisen auditoinnin ja sertifioinnin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on kehittää koko organisaatiota asteittain – yksittäisistä yksiköistä koko Varhaan – jotta voidaan varmistaa korkea laatu, potilasturvallisuus, kustannustehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi.