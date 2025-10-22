RKP ehdottaa, että Kaskenmäen sotekeskuksesta tehdään kaksikielisen ja asukaslähtöisen hoidon pilotti
Kaksikielisen uuden sotekeskuksen rakentaminen Kaskenmäelle Turussa on aloitettu, ja RKP:n valtuustoryhmä Varhassa haluaa, että siitä tulee pilottialue kaksikieliselle ja asukaslähtöiselle hoidolle.
– Olemme usein havainneet, että suurten organisaatioiden palvelujen järjestämistavat eivät riittävästi huomioi ruotsinkielisten tai saariston asukkaiden tarpeita, minkä vuoksi tarvitaan erityisratkaisuja, jotta kaikilla olisi yhtäläiset oikeudet. Kaskenmäen sotekeskuksen tulisi siksi saada mahdollisuus rakentaa palvelunsa niin, että ne toimivat yhtä hyvin myös ruotsiksi, sanoo valtuuston jäsen Sandra Bergqvist (RKP).
RKP ehdottaa, että hankkeelle nimetään kaksikielinen johtaja, jolla on hyvä tuntemus alueesta, että kaksikielisen henkilökunnan rekrytointia priorisoidaan ja että Kaskenmäki saa roolin pilottialueena joustaville, kaksikielisille hoitomalleille Varhassa. RKP haluaa, että terveyskeskus palvelee Turun, Paraisten ja Kemiönsaaren asukkaita sekä ruotsinkielisiä koko alueella.
– Kun oma lähiterveyskeskuksesi ei pysty tarjoamaan tarvitsemaasi palvelua, ruotsinkielisenä potilaana sinun tulee automaattisesti saada lähete Kaskenmäelle Turussa, jossa palveluvalikoiman tulee olla laaja, laajempi kuin mitä terveyskeskuksilla oli ennen uudistusta, toteaa Bergqvist.
Kaskenmäen terveyskeskus rakennetaan yhteistyössä Eschnerin säätiön kanssa, ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2028.
Lisätietoja:
Sandra Bergqvist
puh. 040-534 1108
Muut kielet
