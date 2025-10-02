Kauppakeskus Mylly Oy

Uutta ravintolatarjontaa etnisillä mausteilla ja kotimaisella klassikolla – Kauppakeskus Myllyn käyttöaste jouluna yli 100 %

23.10.2025 08:53:54 EEST | Kauppakeskus Mylly Oy | Tiedote

Kauppakeskus Myllyn ruoka- ja juomatarjonta laajenee, kun loppuvuoden aikana poke bowl -annoksista tunnettu Moi ! Poke avaa uuden ravintolan Myllyntorin laidalle, ja Finnkinon naapuriin tulee Moi ! Aasia -ruokakauppa. Ensi vuoden alussa Finnkinon päätyyn avautuu myös Fazer Café Mylly. Uusien myymälöiden ja joulun pop up -liikkeiden ansiosta kauppakeskuksen käyttöaste ylittää joulun aikaan 100 prosenttia. 

Kauppakeskus Myllyyn tuleva Moi ! Poke -ravintola avautuu Myllyntorin laidalle.
Kauppakeskus Myllyyn tuleva Moi ! Poke -ravintola avautuu Myllyntorin laidalle. Kuva: Kauppakeskus Mylly

Uudet vuokralaiset vahvistavat entisestään Myllyn monipuolista ruoka- ja juomapalvelujen tarjontaa ja vastaavat myös terveellisten, nopeiden ja laadukkaiden ruokavaihtoehtojen kasvavaan kysyntään.

– Kauppakeskuksista haetaan entistä enemmän elämyksiä: hyvää ruokaa ja juomaa, ystävien tapaamista ja arjen hengähdyshetkiä. Elämysten tarjoaminen ja positiiviset asiakas- ja henkilöstökokemukset ovat meillä kaiken toiminnan ytimessä, ja uudet vuokralaisemme täydentävät erinomaisesti elämysvalikoimaamme, sanoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Moi ! Poke – havaijilaisia kulhoannoksia ja aasialaisia makuja

Moi ! Poke tarjoaa raikkaita poke bowl -annoksia, täytettyjä onigiri-riisipalloja, tacoja ja nachoja. Myllyyn avautuva ravintola on ketjun neljäs. Uusia ravintoloita on avattu asiakkaiden toiveesta: asiakaskunta on jatkuvasti kasvanut ja poke bowlien maine kiirinyt.

– Olemme jo pitkään halunneet tulla Myllyyn, joka on tämän alueen suurin kauppakeskus. Nyt voimme vihdoin toivottaa uudet ja nykyiset asiakkaat tervetulleiksi nauttimaan herkullisia havaijilaisia poke bowl -annoksia – aloha! Avajaispäiville on luvassa myös tarjouksia, sanoo Kalyana Bandara, Moi ! Poke Groupin johtaja.

Moi ! Aasia -kauppa täyttää Myllyn asiakkaiden usein esittämän toiveen etnisestä kaupasta. Kauppa tarjoaa laajan valikoiman aasialaisia elintarvikkeita. Moi ! Aasia -kaupan avajaisia vietetään 1.12.2025 ja Moi ! Poken avajaisia 10.12.2025.

Fazer Café – klassisia kahvilahetkiä ja käteviä lounaita

Alkuvuodesta 2026 kauppakeskukseen rantautuu myös Fazer Café Mylly, joka on Fazer-ketjun 25. kahvila. Se palvelee asiakkaita aamusta iltaan ja tarjoaa Fazerin klassisia kahvilatuotteita, aamiaista, uuniperuna- tai salaattilounasta sekä valmiiksi pakattuja salaatteja ja smoothieita mukaan otettaviksi.

– Kahvila ei ole enää paikka, jossa nautitaan vain kahvia ja leivoksia. Tarjoamme herkkuja päivän jokaiseen hetkeen, niin aamiaista, lounasta kuin niitä ihania kahvihetkiäkin, kertoo Miika Kostilainen, Fazer Café -liiketoimintajohtaja.  

– Olemme pitkään etsineet liiketilaa Myllystä ja seuranneet Myllyn kehitystä. Mylly on elinvoimainen kauppakeskus, jossa on hyvät luvut ja virrat, ja uskomme, että olemme Myllyn kanssa hyvä pari. Avajaisten kunniaksi tulemme tarjoamaan 300 ensimmäiselle asiakkaalle Fazer Café Mylly -suklaalevyjä, Kostilainen lupaa.

Myllyn käyttöaste ylittää 100 prosenttia

Fazer Café Mylly avautuu XXL:n nykyisten kassojen kohdalle. XXL:n liiketila siirtyy lähemmäs Stadiumia ja samalla vapautuu kolme uutta liiketilaa. 

– Joulun aikaan meillä on Myllyssä historiallinen tilanne, sillä käyttöasteemme on yli 100 prosenttia. Kaikissa liiketiloissamme on vuokralaiset ja kaikki käytäväpaikat on myyty joulun pop upeille. Jotta mahdollisimman monelle halukkaalle on löydetty myyntipaikka, on niitä kekseliäästi tehty myös 2. kerroksen käytäväalueille. Kävijämäärämme ovat olleet jatkuvasti kasvussa, joten odotamme hyvin vilkasta joulumyyntiä, Hantula iloitsee.

