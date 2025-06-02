73Health laajentaa etädiagnostiikkapalvelunsa Etelä-Kiinaan
Suomalainen terveysteknologiayhtiö 73Health laajentaa toimintaansa Etelä-Kiinaan tuomalla lääkärin etätutkimuksen mahdollistavan teknologiansa osaksi Guangdongin julkista terveydenhuoltoa. Yhteistyö Shenzhenin kaupungin kanssa tekee Suomesta entistäkin näkyvämmän toimijan Kiinan nopeasti kasvavilla digitaalisen terveydenhuollon markkinoilla – ja on konkreettinen askel presidentti Xi Jinpingin ja presidentti Alexander Stubbin allekirjoittaman maidenvälisen yhteistyösopimuksen hengessä.
Shenzhen Municipal Bureau of Commerce ja suomalainen 73Health järjestivät 21.10.2025 Dongyuanissa tilaisuuden, jossa juhlistettiin lääkärin etätutkimuksen mahdollistavan yhteistyön käynnistymistä Guangdongin maakunnassa Etelä-Kiinassa.
Yhteistyö vahvistaa Suomen ja Kiinan välistä innovaatioyhteistyötä terveydenhuollon digitalisaation alalla. 73Healthin etädiagnostiikkaratkaisujen ja Shenzhenin kaupungin tuen ansiosta Dongyuanin alueen julkisen sektorin sairaalat ja terveyskeskukset saavat käyttöönsä 73Healthin etäteknologian, jolla parannetaan diagnostiikan laatua, hoidon saavutettavuutta ja lääkärien välistä yhteistyötä.
Ensimmäiset toimitukset kattavat Dongyuanin keskussairaalan sekä viisi terveyskeskusta - Jiantou, Luohu, Shuangjiang, Dengta ja Shuntian - mahdollistaen laadukkaamman hoidon potilaille omalla paikkakunnalla ilman pitkiä matkoja. Osa potilaista asuu kaukana asutuskeskuksista, ja 73Healthin tutkimuslaitteet voidaan kuljettaa helposti mukana, jolloin tutkimukset voidaan tehdä myös kotikäynneillä. 73Healthin teknologia tukee lääkäreiden työtä myös tarjoamalla mahdollisuuden konsultoida kokeneempia erikoislääkäreitä etänä.
On symbolista ja innostavaa, että tämä tapahtuu juuri Kiinassa – maassa, joka on edelläkävijä rohkeassa ja käytännönläheisessä terveydenhuollon digitalisaatiossa. Olemme ylpeitä voidessamme olla osa tätä kehitystä, toteaa 73Healthin toimitusjohtaja Kimmo Nikkanen.
Shenzhen on yli 17 miljoonan asukkaan korkean teknologian metropoli ja Kiina innovaatioekosysteemin keskus, jossa toimivat muun muassa Huawein, Tencentin ja BYD:n pääkonttorit. Yhteistyö Shenzhenin kaupungin kanssa avaa 73Healthille poikkeuksellisen mahdollisuuden laajentaa toimintaansa Kiinan valtaville julkisen terveydenhuollon markkinoille.
73Healthin aloitus Kiinassa ajoittui samaan aikaan ministeri Ville Tavion johtaman suomalaisvaltuuskunnan vierailun kanssa. Vierailu vahvisti Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä erityisesti digitaalisen terveydenhuollon alalla - osa-alueella, jonka tärkeyden presidentti Xi Jinping ja presidentti Alexander Stubb ovat virallisesti tunnustaneet maidenvälisessä yhteistyösopimuksessa.
Nyt allekirjoitettua sopimusta voidaan pitää mallina tuleville maakunta- ja valtakunnantason hankkeille, joissa 73Healthin ratkaisuja hyödynnetään perusterveydenhuollon digitalisoinnissa ja etäpalveluiden laajentamisessa. Shenzhen toimii porttina koko Kiinan markkinoille – ja yhteistyön myötä 73Health ottaa merkittävän askeleen kohti tavoitettaan parantaa terveyspalvelujen saavutettavuutta maailmanlaajuisesti, sanoo 73Health (Greater China) Co-Founder & CEO Lasse Liukkonen.
73Healthin palvelu toimii täysin kiinan kielellä, mikä mahdollistaa teknologian sujuvan käyttöönoton ja koulutuksen paikallisille terveydenhuollon ammattilaisille.
