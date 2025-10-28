CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation

Kutsu medialle: Miten teknologia voi tukea rauhanvälitystä

13.11.2025 10:05:50 EET | CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation | Kutsu

Keskiviikkona 3.12.2025  Klo 14.00–16.00 
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 E, Helsinki 

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation kokoaa 3. joulukuuta Finlandia-talolle teknologian ja rauhanvälityksen asiantuntijoita keskustelemaan siitä, miten tekoäly ja digitaaliset ratkaisut voivat edistää rauhaa ja vakautta maailmanlaajuisesti. Tilaisuus on osa CMI:n 25-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

Tilaisuuden Banneri
CMI

Teknologia rauhan palveluksessa
Mitä tapahtuu, kun algoritmit kohtaavat ihmisten välisten konfliktien monimutkaisuuden?  
Miten tekoälyä voidaan hyödyntää hauraissa ja haavoittuvissa ympäristöissä? 

Tilaisuudessa tarkastelemme, miten rauhaa voidaan edistää hyödyntämällä teknologiaa, kuten varhaisia varoitusjärjestelmiä tai digitaalisia alustoja, jotka mahdollistavat laajojen kansalaisryhmien näkemysten tuomisen päätöksenteon tueksi. 
Keskustelemme myös laajemmin siitä, miten teknologia voi auttaa yhteiskuntia ennakoimaan riskejä, ymmärtämään muutoksia ja tukemaan tietoon perustuvia ratkaisuja. Lisäksi pohdimme yhdessä, miten avoimen lähdekoodin teknologiat voivat vahvistaa rauhaa ja konfliktien ennaltaehkäisyä.  

Aiheesta ovat keskustelemassa alan johtavia asiantuntijoita, kuten: 

  • Angela Oduor Lungati, Ushahidi-järjestön toiminnanjohtaja 

  • Mikko Hyppönen, Sensofusionin tutkimusjohtaja 

  • Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustaja 

  • Veera Heinonen, ennakoinnin ja koulutuksen johtaja, Sitra  

  • Marko Ahtisaari, markkinointijohtaja, ICEYE  

  • Martin Wählisch, professori, Transformative Technology, Innovation and Global Affairs, Birminghamin yliopisto  

CMI ja digitaalinen rauhanvälitys
CMI on edelläkävijä teknologisten innovaatioiden ja rauhanvälityksen perinteisten menetelmien yhdistämisessä. Digitaalinen rauhanvälitys on yksi CMI:n strategisista painopisteistä, ja työssä keskitytään erityisesti ennakointiin, digitaaliseen osallisuuteen ja kyberresilienssiin. CMI soveltaa tekoälyä käytännössä muun muassa digitaalisen osallisuuden vahvistamiseksi ja ennakoinnin tukemiseksi rauhanprosesseissa. 

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Tilaisuuteen tulee akkreditoitua oheisen linkin kautta. Haastattelupyyntöjä voi esittää akkreditoitumislomakkeella tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen kaisa.raitio@cmi.fi

Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä klo 14.00 alkaen, ja tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin. Linkki suoraan lähetykseen julkaistaan myöhemmin CMI:n kanavissa.  

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on riippumaton ja voittoa tavoittelematon suomalainen organisaatio, joka edistää rauhaa konfliktinratkaisun, vuoropuhelun ja rauhanvälityksen keinoin. Järjestön perusti Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari 25 vuotta sitten. CMI on yksi johtavista rauhanvälitysorganisaatioista maailmassa ja on osallistunut yli 50 rauhanprosessiin eri puolilla maailmaa.

