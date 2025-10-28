Kutsu medialle: Miten teknologia voi tukea rauhanvälitystä

Teknologia rauhan palveluksessa

Mitä tapahtuu, kun algoritmit kohtaavat ihmisten välisten konfliktien monimutkaisuuden?

Miten tekoälyä voidaan hyödyntää hauraissa ja haavoittuvissa ympäristöissä?

Tilaisuudessa tarkastelemme, miten rauhaa voidaan edistää hyödyntämällä teknologiaa, kuten varhaisia varoitusjärjestelmiä tai digitaalisia alustoja, jotka mahdollistavat laajojen kansalaisryhmien näkemysten tuomisen päätöksenteon tueksi.

Keskustelemme myös laajemmin siitä, miten teknologia voi auttaa yhteiskuntia ennakoimaan riskejä, ymmärtämään muutoksia ja tukemaan tietoon perustuvia ratkaisuja. Lisäksi pohdimme yhdessä, miten avoimen lähdekoodin teknologiat voivat vahvistaa rauhaa ja konfliktien ennaltaehkäisyä.

Aiheesta ovat keskustelemassa alan johtavia asiantuntijoita, kuten:

Angela Oduor Lungati, Ushahidi-järjestön toiminnanjohtaja

Mikko Hyppönen, Sensofusionin tutkimusjohtaja

Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustaja

Veera Heinonen, ennakoinnin ja koulutuksen johtaja, Sitra

Marko Ahtisaari, markkinointijohtaja, ICEYE

Martin Wählisch, professori, Transformative Technology, Innovation and Global Affairs, Birminghamin yliopisto

CMI ja digitaalinen rauhanvälitys

CMI on edelläkävijä teknologisten innovaatioiden ja rauhanvälityksen perinteisten menetelmien yhdistämisessä. Digitaalinen rauhanvälitys on yksi CMI:n strategisista painopisteistä, ja työssä keskitytään erityisesti ennakointiin, digitaaliseen osallisuuteen ja kyberresilienssiin. CMI soveltaa tekoälyä käytännössä muun muassa digitaalisen osallisuuden vahvistamiseksi ja ennakoinnin tukemiseksi rauhanprosesseissa.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta.



Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä klo 14.00 alkaen, ja tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin. Linkki suoraan lähetykseen julkaistaan myöhemmin CMI:n kanavissa.