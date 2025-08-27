AINOA houkutteli somettajat, Willa pölyttäjät ja Espen lapset – kuka tekee vuoden kauppakeskusteon 2025?
Suomen Kauppakeskusyhdistyksen järjestämä Vuoden kauppakeskusteko 2025 -kilpailu nostaa jälleen esiin kauppakeskusalan vaikuttavimpia tekoja ympäri Suomen. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 21 tekoa neljässä eri kategoriassa. Monia niitä yhdistää se, että ne ovat helposti monistettavia ja toteutettavissa kauppakeskuksissa ympäri maan.
Tässä esimerkkejä viime vuonna toteutuneista teoista kauppakeskuksissa:
Kauppakeskus Willan katolla kukoistava hyötytarha toi aidon lähiruoan keskelle Hyvinkäätä. Hyötytarha kasvaa mehiläispesien vieressä ja tarjoaa pölyttäjäkasveja pörriäisten iloksi sekä tukee luonnon monimuotoisuutta. Willan asiakkaat puolestaan pääsevät maistelemaan hyötytarhan satoa Willan ravintoloissa.
Espoon AINOAn Älä kulje ohi –vastuullisuustyö vaatii pitämään silmät auki ja puuttumaan kiusaamiseen. Työn tavoitteena on tehdä kauppakeskuksesta turvallinen paikka, jossa lasten ja nuorten on hyvä olla. Vastuullisuustyöhön kuuluu muun muassa henkilöstön kouluttaminen. Tämän lisäksi AINOAn Somekupla oli vuoden 2024 vetonaula kauppakeskuksessa. Se houkutteli ennätysmäärän kävijöitä luomalla elämyksellisen ympäristön sisällöntuotannolle.
Raisiolaisen kauppakeskus Myllyn Akatemia syntyi halusta kehittää Myllyn yhteisöä ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Akatemia kokoaa yhteen monipuoliset koulutukset ja kehitysohjelmat, jotka tukevat Myllyn toimijoiden osaamista, yhteishenkeä ja turvallista toimintaa. Ohjelmaan kuului livekoulutusten lisäksi esimerkiksi verkossa toteutettava turvallisuuskoulutus. Akatemia on konkreettinen esimerkki, kuinka kauppakeskus voi toimia aktiivisena yhteisön kehittäjänä.
Itiksen uudistus on tehnyt kauppakeskuksesta entistäkin elävämmän Itä-Helsingin kaupunkikeskuksen. Uudistuksen myötä Itis vahvisti rooliaan alueen kulttuurisena ja yhteisöllisenä kohtaamispaikkana, jossa vastuullisuus ja monimuotoisuus näkyvät niin liikevalikoimassa, tapahtumissa kuin arjen palveluissa. Osana uudistusta avattiin myös Itä-Helsingin ensimmäinen kauppahalli, joka rikastuttaa alueen ruokatarjontaa ja yhteisöllisyyttä.
Kauppakeskus Espen Vaasassa järjesti ikimuistoisen Lapset mukaan töihin -päivän, johon osallistui laajasti kauppakeskuksen henkilöstöä. Espenissä haluttiin, että yli 60 yrityksen työntekijöiden perheet otetaan huomioon ja lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua vanhempiensa työympäristöön. Lapset pääsivät kurkistamaan Espenin arjen kulisseihin ja päivä huipentui yksityiseen elokuvanäytökseen.
Vuoden kauppakeskusteko 2025 –kilpailun voittaja julkistetaan 11.11. Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaarin yhteydessä. Tekoihin voit tutustua täällä.
Vuoden kauppakeskusteko -kilpailu on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Kilpailussa huomioidaan sekä laajat hankkeet että pienemmät, mutta vaikuttavat uudistukset. Vuoden 2025 kilpailukategorioita olivat uudet palvelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen, vastuullisuus, markkinointi ja viestintä sekä digitaalisuus ja uuden teknologian hyödyntäminen. Voittajat julkistetaan marraskuussa Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko ÖstringJohtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry / toiminnanjohtaja, Suomen KauppakeskusyhdistysPuh:050 301 8933mikko.ostring@rakli.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
Kauppakeskusten myynti ja kävijämäärä kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä27.8.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Kauppakeskusten kokonaismyynti kääntyi nimellisesti 1,6 prosentin kasvuun vuoden toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Inflaatiokorjattuna myynti kasvoi 1,2 prosenttia. Kasvu oli ripeintä huhtikuussa, mutta myös touko- ja kesäkuun kokonaismyynti ylitti vuoden 2024 vastaavien kuukausien tason. Myynti kasvoi eniten, 2,1 prosenttia, pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa, kun taas muualla Suomessa myynnin muutos jäi alle prosenttiin. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaismyynti oli 0,4 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.
Kauppakeskusten myynti laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä - käyttöasteet säilyivät korkeina koko maassa22.5.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten kauppakeskusten kokonaismyynti laski 0,9 prosenttia vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuussa myynti oli hieman suurempaa kuin viime vuonna, mutta helmi-maaliskuussa jäätiin vuoden 2024 tasosta. Kauppakeskusten kävijämäärän kasvu jatkui, mutta huomattavasti viime aikoja maltillisempana. Tammi-maaliskuussa kävijöitä oli kauppakeskuksissa tasan prosentin enemmän kuin vuonna 2024. Kävijöiden määrä kasvoi pääkaupunkiseudulla noin kaksi prosenttia, mutta muun Suomen kauppakeskuksissa kävijämäärä laski. ”Kauppakeskukset eivät ole immuuneita vähittäiskaupan kasvun hiljentymiselle, sillä myös kauppakeskuksissa asioivat kuluttajat ovat varovaisia rahankäytössään. Myyntien odotetaan kuitenkin tasaantuvan loppuvuotta kohden muun muassa palkankorotusten, korkojen laskun ja puoliväliriihen veronalennusten myötä”, sanoo Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Vakula. Päivittäistavara- ja tavaratalokaupan myynti pienen
Kauppakeskusten myynti kasvoi vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä12.3.2025 11:07:07 EET | Tiedote
Suomalaisten kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2024 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kävijöitä kauppakeskuksissa oli 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Viimeisen vuosineljänneksen volyymejä nosti etenkin vilkas marraskuu, jolloin myynti nousi 3,3 prosenttia ja kävijöitä oli yli kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myynti ja kävijämäärät kasvoivat pääkaupunkiseudulla huomattavasti muuta maata enemmän.
Yhtenäinen malli kauppakeskusten hiilijalanjäljen vertailuun3.2.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Suomen Kauppakeskusyhdistys on kehittänyt syksyn 2024 aikana mallin, jolla voidaan vertailla eri kauppakeskusten hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki-tunnusluku mahdollistaa kauppakeskusten ilmastovaikutusten läpinäkyvän ja yhtenäisen raportoinnin.
Kauppakeskus on ihmisten kohtaamispaikka – yhteisöllisyys erottui vuoden 2024 voittavissa kauppakeskusteoissa14.11.2024 17:30:00 EET | Tiedote
Vuoden 2024 kauppakeskusteot on nyt valittu ja voittajat ovat kauppakeskukset Seppä, Mylly, Lauttis ja Myyrmanni. Kilpailu palkitsee tekoja, jotka kehittävät ja edistävät kauppakeskusten toimintaa. Voittajatöissä vietiin läpi muutosprojekteja, kehitettiin yhteisöllisyyttä lähiasukkaiden kanssa ja hyödynnettiin sovelluksia ja TikTok-alustaa asiakkaiden osallistamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme