AINOA houkutteli somettajat, Willa pölyttäjät ja Espen lapset – kuka tekee vuoden kauppakeskusteon 2025?

Tässä esimerkkejä viime vuonna toteutuneista teoista kauppakeskuksissa:



Kauppakeskus Willan katolla kukoistava hyötytarha toi aidon lähiruoan keskelle Hyvinkäätä. Hyötytarha kasvaa mehiläispesien vieressä ja tarjoaa pölyttäjäkasveja pörriäisten iloksi sekä tukee luonnon monimuotoisuutta. Willan asiakkaat puolestaan pääsevät maistelemaan hyötytarhan satoa Willan ravintoloissa.

Espoon AINOAn Älä kulje ohi –vastuullisuustyö vaatii pitämään silmät auki ja puuttumaan kiusaamiseen. Työn tavoitteena on tehdä kauppakeskuksesta turvallinen paikka, jossa lasten ja nuorten on hyvä olla. Vastuullisuustyöhön kuuluu muun muassa henkilöstön kouluttaminen. Tämän lisäksi AINOAn Somekupla oli vuoden 2024 vetonaula kauppakeskuksessa. Se houkutteli ennätysmäärän kävijöitä luomalla elämyksellisen ympäristön sisällöntuotannolle.



Raisiolaisen kauppakeskus Myllyn Akatemia syntyi halusta kehittää Myllyn yhteisöä ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Akatemia kokoaa yhteen monipuoliset koulutukset ja kehitysohjelmat, jotka tukevat Myllyn toimijoiden osaamista, yhteishenkeä ja turvallista toimintaa. Ohjelmaan kuului livekoulutusten lisäksi esimerkiksi verkossa toteutettava turvallisuuskoulutus. Akatemia on konkreettinen esimerkki, kuinka kauppakeskus voi toimia aktiivisena yhteisön kehittäjänä.

Itiksen uudistus on tehnyt kauppakeskuksesta entistäkin elävämmän Itä-Helsingin kaupunkikeskuksen. Uudistuksen myötä Itis vahvisti rooliaan alueen kulttuurisena ja yhteisöllisenä kohtaamispaikkana, jossa vastuullisuus ja monimuotoisuus näkyvät niin liikevalikoimassa, tapahtumissa kuin arjen palveluissa. Osana uudistusta avattiin myös Itä-Helsingin ensimmäinen kauppahalli, joka rikastuttaa alueen ruokatarjontaa ja yhteisöllisyyttä.

Kauppakeskus Espen Vaasassa järjesti ikimuistoisen Lapset mukaan töihin -päivän, johon osallistui laajasti kauppakeskuksen henkilöstöä. Espenissä haluttiin, että yli 60 yrityksen työntekijöiden perheet otetaan huomioon ja lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua vanhempiensa työympäristöön. Lapset pääsivät kurkistamaan Espenin arjen kulisseihin ja päivä huipentui yksityiseen elokuvanäytökseen.

Vuoden kauppakeskusteko 2025 –kilpailun voittaja julkistetaan 11.11. Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaarin yhteydessä.





Vuoden kauppakeskusteko -kilpailu on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Kilpailussa huomioidaan sekä laajat hankkeet että pienemmät, mutta vaikuttavat uudistukset. Vuoden 2025 kilpailukategorioita olivat uudet palvelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen, vastuullisuus, markkinointi ja viestintä sekä digitaalisuus ja uuden teknologian hyödyntäminen. Voittajat julkistetaan marraskuussa Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa.