Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.10.2025
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KOSKENVÄYLÄ, JÄMSÄ
Jämsänkosken S-Marketin myymälätilan pakastin vikaantui ja aiheutti myymälätilaan käryä ja pientä savunmuodostusta. Henkilökunta ilmoitti tilanteesta hätäkeskukseen ja tyhjensi myymälän. Myymälästä poistui noin 10 henkilöä. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Pelastuslaitos tiedusteli kohteeseen päästyään myymälän pakastealtaat ja totesi, ettei paloa ollut. Lisäksi pelastuslaitos teki vikaantuneen pakastimen virrattomaksi. Kohteen henkilökunta ja huolto hoitavat vikaantuneeseen pakastimeen liittyvät jatkotoimet. Myymälän toiminta pääsi jatkumaan noin kello 19:00.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
