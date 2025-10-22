Maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät porrastetusti Keski-Suomen hyvinvointialueella 25.10.2025 21.10.2025 13:51:59 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset tänä syksynä aikuisille 18-vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille porrastetusti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusten mukaisesti. Joukkorokotuksia järjestetään syksyn aikana lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa ajanjaksolla 25.10.-11.12.2025, jonka jälkeen rokotuksia voi saada vielä ajanvarauksella. Jos omassa kunnassasi rokotukset järjestetään vain ajanvarauksella, voit halutessasi osallistua myös lähikuntasi joukkorokotuspäivään.