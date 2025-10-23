Huili-taukopaikka avataan Neste Loviisa Ankkurituulen liikenneasemalle 28.10.

Huili laajenee Loviisaan, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Loviisa Ankkurituulin liikenneasemalla tiistaina 28.10. klo 11. Uusi Huili Ankkurituuli Loviisa tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen valtatie 7:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia saadessamme tuoda Huilin nyt myös Loviisaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Ankkurituuli Loviisa palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin sekä viikonloppuisin laajoilla aukioloajoilla: ma-pe 6-21, la 7-21 ja su 8-21. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.

”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka Neste Ankkurituuli Loviisa -liikenneasemalla lisää verkostomme vetovoimaa. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme tarjota verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen ja erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Ankkurituuli Loviisassa on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (28.10.-9.11.) myös alennus polttonesteistä -5 snt/l*, sekä Neste MY Uusiutuva Lataus tarjoushintaan 0,29 €/kWh**.

Huili Ankkurituuli Loviisa:

Avautuu tiistaina 28.10. klo 11.00 osoitteessa Länsikaari 3, Loviisa

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Ammattiautoilijan palvelut

Myymälä, jossa mm. laaja autotarvikevalikoima, välipala- ja päivittäistavaratuotteita

Neste Ankkurituuli –liikenneaseman laadukkaat Neste Futura - ja Neste MY Uusiutuva Diesel –polttoaineet ja Neste MY Uusiutuva Lataus

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Loviisa Ankkurituuli –asemalla 28.10.-9.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.