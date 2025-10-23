Huili-taukopaikka avataan Neste Riviera Masku - liikenneasemalle 28.10.

Huili laajenee Maskuun, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Riviera Masku -liikenneasemalla tiistaina 28.10. klo 11. Huili-taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen valtatie 8:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia saadessamme tuoda Huilin nyt myös Maskuun. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Riviera Masku palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin sekä viikonloppuisin laajoilla aukioloajoilla: ma–pe klo 6–22, la klo 7–22 ja su klo 8–22. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. Liikenneasema ja kauppa ovat auki 24 h.

”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka, iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste Masku Riviera -liikenneasemalla, lisää Neste-verkostomme vetovoimaa entisestään. Laadukkaiden polttoaineiden ja sähköautojen suurteholatauspalvelun rinnalle saamme nyt Restelin vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut, joilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme tarjota verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen sekä erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Riviera Maskussa on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (28.10.-9.11.) myös alennus polttonesteistä -5 snt/l*, sekä Neste MY Uusiutuva Lataus tarjoushintaan 0,29 €/kWh**.

Huili Riviera Masku:

Avautuu tiistaina 28.10. klo 11.00 osoitteessa Kankaisten kauppatie 2, Masku

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Ammattiautoilijan palvelut

Myymälä, josta löydät kaiken tarpeellisen välipaloista, kioski-/ päivittäistavaroita, autoilutuotevalikoiman sekä pakettipalvelut

Neste Riviera Masku –liikenneaseman laadukkaat Neste Futura - ja Neste MY Uusiutuva Diesel –polttoaineet ja Neste MY Uusiutuva Lataus

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Masku Riviera –asemalla 28.10.-9.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.