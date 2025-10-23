Ateneumin taiteilijat -kirjasarja täydentyy – vuorossa Albert Edelfelt

Albert Edelfelt oli ilmiömäisen taitava maalari ja suvereeni valon kuvaaja. Hänen teoksissaan on talvipäivien kylmän kirkasta hohdetta ja kesäillan kuulautta, meren ylle nousevan myrskyn harmautta ja teatterivalojen säihkettä. Edelfelt oli moderni taiteilija, joka kuvasi niin kesähuviloiden herrasväen elämää ja muodikkaita kaupunkilaisia kuin työväestöä ja maaseudun kalastajia ja maanviljelijöitäkin.

Teos on Parvs-kustantamon ja Kansallisgallerian yhteinen julkaisu, ja se ilmestyy samaan aikaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Kirja kuuluu Ateneumin taiteilijat -kirjasarjaan, joka esittää Suomen taiteen keskeisimmät klassikot uudessa valossa.

Maria Vainio-Kurtakko on historioitsija ja taidehistorioitsija, joka väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2010. Hän on erikoistunut 1800-luvun loppupuolen moderniteettiin ja kartanokulttuuriin, jota hän on käsitellyt laajan arkistoaineiston avulla, lähtökohtanaan yksilön elämä. Vainio-Kurtakolle on myönnetty Valtion tiedonjulkistamispalkinto verkkojulkaisusta Albert Edelfeltin kirjeet (SLS 2016), ja hänen teoksensa Ett gott parti – scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv (SLS 2022) oli ehdolla Vuoden tiedekirjaksi. Teos on julkaistu suomeksi nimellä Sovelias liitto – Kohtauksia Ellan de la Chapellen ja Albert Edelfeltin elämästä (Teos 2022).

Maria Vainio-Kurtakko esiintyy Helsingin kirjamessuilla sunnuntaina 26.10.2025 klo 14.30–15.00 (Fiskehamnen-lava, haastattelijana kulttuuritoimittaja Ida Rosenblad, haastattelun kieli ruotsi)

Albert Edelfelt – Ateneumin taiteilijat

Kirjoittajat Maria Vainio-Kurtakko, Anna-Maria von Bonsdorff (esipuhe)

Parvs ja Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, 2025, kieli suomi, 96 sivua

Albert Edelfelt – Ateneums konstnärer

Kirjoittajat Maria Vainio-Kurtakko, Anna-Maria von Bonsdorff (esipuhe)

Parvs ja Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, 2025, kieli ruotsi, 96 sivua

Lehdistökappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi, p. 040 684 9188