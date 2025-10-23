Ateneumin taiteilijat -kirjasarja täydentyy – vuorossa Albert Edelfelt
Albert Edelfelt (1854–1905) on yksi maamme rakastetuimmista taiteilijoista. Hän oli suomalaisen taiteen uudistaja ja yksi ensimmäisistä ulkoilmamaalareista Suomessa. Taidehistorioitsija ja historioitsija Maria Vainio-Kurtakko kirjoittaa uutuuskirjassaan Albert Edelfeltin elämästä ja teoksista ajan pohjoismaisten ja eurooppalaisten yhteiskunnallisten kysymysten valossa.
Albert Edelfelt oli ilmiömäisen taitava maalari ja suvereeni valon kuvaaja. Hänen teoksissaan on talvipäivien kylmän kirkasta hohdetta ja kesäillan kuulautta, meren ylle nousevan myrskyn harmautta ja teatterivalojen säihkettä. Edelfelt oli moderni taiteilija, joka kuvasi niin kesähuviloiden herrasväen elämää ja muodikkaita kaupunkilaisia kuin työväestöä ja maaseudun kalastajia ja maanviljelijöitäkin.
Teos on Parvs-kustantamon ja Kansallisgallerian yhteinen julkaisu, ja se ilmestyy samaan aikaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Kirja kuuluu Ateneumin taiteilijat -kirjasarjaan, joka esittää Suomen taiteen keskeisimmät klassikot uudessa valossa.
Maria Vainio-Kurtakko on historioitsija ja taidehistorioitsija, joka väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2010. Hän on erikoistunut 1800-luvun loppupuolen moderniteettiin ja kartanokulttuuriin, jota hän on käsitellyt laajan arkistoaineiston avulla, lähtökohtanaan yksilön elämä. Vainio-Kurtakolle on myönnetty Valtion tiedonjulkistamispalkinto verkkojulkaisusta Albert Edelfeltin kirjeet (SLS 2016), ja hänen teoksensa Ett gott parti – scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv (SLS 2022) oli ehdolla Vuoden tiedekirjaksi. Teos on julkaistu suomeksi nimellä Sovelias liitto – Kohtauksia Ellan de la Chapellen ja Albert Edelfeltin elämästä (Teos 2022).
Maria Vainio-Kurtakko esiintyy Helsingin kirjamessuilla sunnuntaina 26.10.2025 klo 14.30–15.00 (Fiskehamnen-lava, haastattelijana kulttuuritoimittaja Ida Rosenblad, haastattelun kieli ruotsi)
Albert Edelfelt – Ateneumin taiteilijat
Kirjoittajat Maria Vainio-Kurtakko, Anna-Maria von Bonsdorff (esipuhe)
Parvs ja Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, 2025, kieli suomi, 96 sivua
Albert Edelfelt – Ateneums konstnärer
Kirjoittajat Maria Vainio-Kurtakko, Anna-Maria von Bonsdorff (esipuhe)
Parvs ja Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, 2025, kieli ruotsi, 96 sivua
Lehdistökappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi, p. 040 684 9188
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna KarppanenkustantajaKustannusosakeyhtiö ParvsPuh:+358 40 684 9188hanna.karppanen@parvs.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kustannusosakeyhtiö Parvs on taidekirjoihin ja arkkitehtuurijulkaisuihin erikoistunut helsinkiläinen kustantamo, joka on perustettu vuonna 2006.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Parvs
Kyösti Kakkosen lasi- ja keramiikkakokoelma koottuna kahteen englanninkieliseen suurteokseen23.10.2025 11:13:51 EEST | Tiedote
Teokset esittelevät kauppaneuvos Kyösti Kakkosen poikkeuksellisen laajan kokoelman lasi- ja keramiikkataiteen helmet.
Uutuuskirja kokoaa yhteen Stefan Bremerin myyttiset valokuvat Helsingin yöstä17.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Stefan Bremer (s. 1953) on keskeinen nimi suomalaisessa valokuvataiteessa. Hän on tullut tunnetuksi urbaanin yöelämän dokumentoijana.
Helsingin empirearkkitehtuuri saa arvoisensa käsittelyn Mikko Lindqvistin uutuusteoksessa15.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Empirearkkitehtuuri on Helsingin kaupunkikuvan ydin. Arkkitehti Carl Ludvig Engelin (1778–1840) 1800-luvun alussa suunnittelemat julkiset rakennukset ovat lujittaneet asemansa Helsingin tunnetuimpina ja pysyvimpinä symboleina, ja hänen työnsä käsitti ainutlaatuisella tavalla kokonaisen pääkaupungin suunnittelun ja rakentamisen.
Uutuuskirja Emil Cedercreutzin Maahengen temppelistä3.9.2025 09:27:26 EEST | Tiedote
Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz (1879─1949) oli kiinnostunut kotimaakuntansa Satakunnan talonpoikaisesta perinteestä, ja hän keräsi laajan kokoelman talonpoikaisesineistöä. 1910-luvun alussa hän alkoi suunnitella kokoelmalle omaa museota, Maahengen temppeliä. Se rakennettiin Cedercreutzin taiteilijakodin Harjulan viereen Harjavaltaan vuosina 1916–1942.
Kirja queer-ekologiasta ja taiteesta10.6.2025 10:03:55 EEST | Tiedote
Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ympäristön välisiä suhteita ristivalottava queer-ekologinen tutkimus ja taide ovat alkaneet kiinnostaa viime vuosina yhä monimuotoisempaa tutkija- ja taiteilijajoukkoa. Queer-ekologia ja taide on ensimmäinen suomenkielinen artikkelikokoelma aiheesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme