Kyösti Kakkosen lasi- ja keramiikkakokoelma koottuna kahteen englanninkieliseen suurteokseen

Kirjoihin valittujen taiteilijoiden teokset luovat syväleikkauksen suomalaiseen kulttuuriin ja ajankuvaan sekä lasi- ja keramiikkataiteen historiaan 1800-luvun loppupuolelta aina nykypäivään saakka. Ne voidaan lukea osaksi suomalaisten yhteistä kansallisomaisuutta ja kulttuuriperimää, ja ne ilmentävät suomalaista muotoilueetosta ja kollektiivista sielunmaisemaa.

Alan johtavien asiantuntijoiden kirjoittamat esseet avaavat taiteilijoiden ja taideteosten taustoja.

Masters of Finnish Glass Art – From Collection Kakkonen

Kirjoittajat: Timo Keinänen, Kaisa Koivisto, Laura Kolbe, Jennifer Opie, Tauno Tarna

Päätoimittaja: Aleksi Kuokka

Toimituskunta: Aleksi Kuokka, Rauno Endén, Kaisa Koivisto, Juhani Kukkonen, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari

Collection Kakkonen ja Parvs, 2025, sidottu, 520 sivua, kieli englanti

Taiteilijat: Aino Aalto – Alvar Aalto – Kaj Franck – Gunnel Nyman – Markku Salo – Timo Sarpaneva – Nanny Still – Oiva Toikka – Helena Tynell – Vesa Varrela – Tapio Wirkkala

Masters of Finnish Ceramic Art – From Collection Kakkonen

Kirjoittajat: Harri Kalha, Laura Kolbe, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari

Päätoimittaja Aleksi Kuokka

Toimituskunta Aleksi Kuokka, Rauno Endén, Kaisa Koivisto, Juhani Kukkonen, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari

Collection Kakkonen ja Parvs, 2025, sidottu, 520 sivua, kieli englanti

Taiteilijat: Rut Bryk – A W. Finch – Birger Kaipiainen – Francesca Masciti Lind – Tyra Lundgren – Toini Muona – Kristina Riska – Kyllikki Salmenhaara – Michael Schilkin – Aune Siimes – Kati Tuominen-Niittylä – Raija Tuumi

