Kyösti Kakkosen lasi- ja keramiikkakokoelma koottuna kahteen englanninkieliseen suurteokseen

23.10.2025 11:13:51 EEST | Kustannusosakeyhtiö Parvs | Tiedote

Teokset esittelevät kauppaneuvos Kyösti Kakkosen poikkeuksellisen laajan kokoelman lasi- ja keramiikkataiteen helmet. 

Kirjoihin valittujen taiteilijoiden teokset luovat syväleikkauksen suomalaiseen kulttuuriin ja ajankuvaan sekä lasi- ja keramiikkataiteen historiaan 1800-luvun loppupuolelta aina nykypäivään saakka. Ne voidaan lukea osaksi suomalaisten yhteistä kansallisomaisuutta ja kulttuuriperimää, ja ne ilmentävät suomalaista muotoilueetosta ja kollektiivista sielunmaisemaa.

Alan johtavien asiantuntijoiden kirjoittamat esseet avaavat taiteilijoiden ja taideteosten taustoja.

Masters of Finnish Glass Art – From Collection Kakkonen
Kirjoittajat: Timo Keinänen, Kaisa Koivisto, Laura Kolbe, Jennifer Opie, Tauno Tarna
Päätoimittaja: Aleksi Kuokka
Toimituskunta: Aleksi Kuokka, Rauno Endén, Kaisa Koivisto, Juhani Kukkonen, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari
Collection Kakkonen ja Parvs, 2025, sidottu, 520 sivua, kieli englanti

Taiteilijat: Aino Aalto – Alvar Aalto – Kaj Franck – Gunnel Nyman – Markku Salo – Timo Sarpaneva – Nanny Still – Oiva Toikka – Helena Tynell – Vesa Varrela – Tapio Wirkkala

Masters of Finnish Ceramic Art – From Collection Kakkonen
Kirjoittajat: Harri Kalha, Laura Kolbe, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari
Päätoimittaja Aleksi Kuokka
Toimituskunta Aleksi Kuokka, Rauno Endén, Kaisa Koivisto, Juhani Kukkonen, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari
Collection Kakkonen ja Parvs, 2025, sidottu, 520 sivua, kieli englanti

Taiteilijat: Rut Bryk – A W. Finch – Birger Kaipiainen – Francesca Masciti Lind – Tyra Lundgren – Toini Muona – Kristina Riska – Kyllikki Salmenhaara – Michael Schilkin – Aune Siimes – Kati Tuominen-Niittylä – Raija Tuumi

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi, p. 040 684 9188

Masters of Finnish Glass Art From Collection Kakkonen, Collection Kakkonen & Parvs 2025
Masters of Finnish Ceramic Art From Collection Kakkonen, Collection Kakkonen & Parvs 2025
Alvar Aalto: Savoy-maljakoita, Iittala 1937
Gunnel Nyman: maljakoita, Nuutajärvi 1947
Gunnel Nyman: ”Käpy”, Nuutajärvi 1946–1947
Kyllikki Salmenhaara: maljakko, Arabia 1958–1961
Kyllikki Salmenhaara: mukeja, Arabia 1957–1961
Kyllikki Salmenhaaran keramiikkaa
Kyllikki Salmenhaaran keramiikkaa
Kim Simonsson: ”Sleeping, Reading Moss Girl”, 2022
Nanny Stillin lasiesineitä
