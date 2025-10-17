Kyösti Kakkosen lasi- ja keramiikkakokoelma koottuna kahteen englanninkieliseen suurteokseen
Teokset esittelevät kauppaneuvos Kyösti Kakkosen poikkeuksellisen laajan kokoelman lasi- ja keramiikkataiteen helmet.
Kirjoihin valittujen taiteilijoiden teokset luovat syväleikkauksen suomalaiseen kulttuuriin ja ajankuvaan sekä lasi- ja keramiikkataiteen historiaan 1800-luvun loppupuolelta aina nykypäivään saakka. Ne voidaan lukea osaksi suomalaisten yhteistä kansallisomaisuutta ja kulttuuriperimää, ja ne ilmentävät suomalaista muotoilueetosta ja kollektiivista sielunmaisemaa.
Alan johtavien asiantuntijoiden kirjoittamat esseet avaavat taiteilijoiden ja taideteosten taustoja.
Masters of Finnish Glass Art – From Collection Kakkonen
Kirjoittajat: Timo Keinänen, Kaisa Koivisto, Laura Kolbe, Jennifer Opie, Tauno Tarna
Päätoimittaja: Aleksi Kuokka
Toimituskunta: Aleksi Kuokka, Rauno Endén, Kaisa Koivisto, Juhani Kukkonen, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari
Collection Kakkonen ja Parvs, 2025, sidottu, 520 sivua, kieli englanti
Taiteilijat: Aino Aalto – Alvar Aalto – Kaj Franck – Gunnel Nyman – Markku Salo – Timo Sarpaneva – Nanny Still – Oiva Toikka – Helena Tynell – Vesa Varrela – Tapio Wirkkala
Masters of Finnish Ceramic Art – From Collection Kakkonen
Kirjoittajat: Harri Kalha, Laura Kolbe, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari
Päätoimittaja Aleksi Kuokka
Toimituskunta Aleksi Kuokka, Rauno Endén, Kaisa Koivisto, Juhani Kukkonen, Hannele Nyman, Tapio Yli-Viikari
Collection Kakkonen ja Parvs, 2025, sidottu, 520 sivua, kieli englanti
Taiteilijat: Rut Bryk – A W. Finch – Birger Kaipiainen – Francesca Masciti Lind – Tyra Lundgren – Toini Muona – Kristina Riska – Kyllikki Salmenhaara – Michael Schilkin – Aune Siimes – Kati Tuominen-Niittylä – Raija Tuumi
Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi, p. 040 684 9188
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna KarppanenkustantajaKustannusosakeyhtiö ParvsPuh:+358 40 684 9188hanna.karppanen@parvs.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kustannusosakeyhtiö Parvs on taidekirjoihin ja arkkitehtuurijulkaisuihin erikoistunut helsinkiläinen kustantamo, joka on perustettu vuonna 2006.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Parvs
Uutuuskirja kokoaa yhteen Stefan Bremerin myyttiset valokuvat Helsingin yöstä17.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Stefan Bremer (s. 1953) on keskeinen nimi suomalaisessa valokuvataiteessa. Hän on tullut tunnetuksi urbaanin yöelämän dokumentoijana.
Helsingin empirearkkitehtuuri saa arvoisensa käsittelyn Mikko Lindqvistin uutuusteoksessa15.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Empirearkkitehtuuri on Helsingin kaupunkikuvan ydin. Arkkitehti Carl Ludvig Engelin (1778–1840) 1800-luvun alussa suunnittelemat julkiset rakennukset ovat lujittaneet asemansa Helsingin tunnetuimpina ja pysyvimpinä symboleina, ja hänen työnsä käsitti ainutlaatuisella tavalla kokonaisen pääkaupungin suunnittelun ja rakentamisen.
Uutuuskirja Emil Cedercreutzin Maahengen temppelistä3.9.2025 09:27:26 EEST | Tiedote
Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz (1879─1949) oli kiinnostunut kotimaakuntansa Satakunnan talonpoikaisesta perinteestä, ja hän keräsi laajan kokoelman talonpoikaisesineistöä. 1910-luvun alussa hän alkoi suunnitella kokoelmalle omaa museota, Maahengen temppeliä. Se rakennettiin Cedercreutzin taiteilijakodin Harjulan viereen Harjavaltaan vuosina 1916–1942.
Kirja queer-ekologiasta ja taiteesta10.6.2025 10:03:55 EEST | Tiedote
Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ympäristön välisiä suhteita ristivalottava queer-ekologinen tutkimus ja taide ovat alkaneet kiinnostaa viime vuosina yhä monimuotoisempaa tutkija- ja taiteilijajoukkoa. Queer-ekologia ja taide on ensimmäinen suomenkielinen artikkelikokoelma aiheesta.
Kattava 50-vuotisjuhlateos Hanasaaren kulttuurikeskuksesta27.5.2025 11:51:50 EEST | Tiedote
Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista taivaltaan Suomen ja Ruotsin yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena. Se on pohjoismaisen kulttuurin tärkeä kohtaamispaikka, jossa vaalitaan suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin, politiikan ja yhteiskunnan keskinäistä vuoropuhelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme