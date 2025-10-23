Basam Books mukana Helsingin kirjamessuilla. Ohjelmaa osastolla ja lavoilla - lämpimästi tervetuloa!

Gábor T. Szántó vierailee Helsingin kirjamessuilla 23.10.2025 00:19:32 EEST | Tiedote

Gábor T. Szántó vierailee Helsingin kirjamessuilla ja antaa mielellään haastatteluja. Hän on myös tavattavissa kirjamessuilla la 25.10 klo 16–19 ja su 26.10 klo 12–13.