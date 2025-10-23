Basam Books

Basam Books mukana Helsingin kirjamessuilla. Ohjelmaa osastolla ja lavoilla - lämpimästi tervetuloa!

22.10.2025 23:31:01 EEST | Basam Books | Tiedote

Basam Books osallistuu Helsingin kirjamessuille 23.–26. lokakuuta osastolla 6k30.  Lavoilla puheenvuoroja ja keskusteluja. Osastolla kirjojen esittelyjä sekä signeerausta. Tervetuloa tapaamaan kirjailijoitamme!

Tule moikkaamaan meitä Helsingin kirjamessuilla osastollamme 6k30. Lämpimästi tervetuloa!

OHJELMAA LAVOILLA:

Rosebud&Kultti -lava sijaitsee Kultti ry:n osaston 6g10 puolella, Rosebudin pääosasto 6g2 kulmalla vastapäätä Hakaniemi-lavaa. Rosebudilla on kirjamessuilla myös Lastenalueen Kirjakioski 7d, sarjakuvaosasto 7d128 ja antikvariaattiosasto 6m70.

TORSTAI 23.10.

15:00 Selma: Virva Muotka, Basam books (RB&Kultti-lava)

18:30 John Stuart Millin Vapaudesta: Teivo Teivainen & Risto Mikkonen, Basam (RB&Kultti-lava)

PERJANTAI 24.10.

11:15 Arvoitus-runokokoelma: Petri Merenlahti, Basam (RB&Kultti-lava)

12.00 Machiavelli sotataidosta: Antti Immonen & Mikko Lahtinen, Basam (Suomenlinna-sali)

13:00 Machiavellin Sotataidosta: Antti Immonen & Mikko Lahtinen, Basam (RB&Kultti-lava)

19:00 Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle: Olli Kopakkala, Basam (RB&Kultti-lava)

LAUANTAI 25.10.

12.30 Krishnamurtin Elämän kauneus: Heikki Peltola ja Esa Saarinen, Basam (Suomenlinna-sali)

14.30 MI-NÄ LU-EN -kirjojen satunäytelmä ja musiikkia, Basam (Kumpula-lava)

16:45 Tuntematon talo Brysselissä: Henri Hirvenoja, Basam (RB&Kultti-lava)

17.30 Gábor T. Szántó: 1945, Basam (Hakaniemi-lava)

18:30 1945: Gábor T. Szántó, Basam (RB&Kultti-lava)

SUNNUNTAI 26.10. 

12:00 1945-romaani: Gábor T. Szántó, Basam (RB&Kultti-lava)

14.00 Suvaitsevaisuuden monet kasvot: Tarmo Kunnas & Timo Airaksinen, Basam/Warelius (Hakaniemi-lava)

OHJELMAA OSASTOLLAMME 6k30

Kirjailijat esittelevät kirjojaan ja signeeraavat:

Perjantaina 24.10 

12.00 Aku Ojala - Angstagram

12.30 Petri Merenlahti - Arvoitus

14.00 Marita TImonen - Kupruileva kerrostalo

18.00 Olli Kopakkala - Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle 

Lauantaina 25.10

11.00 Virva Muotka - Selma

11.30 Merja Sipponen - Tunnista voimasi

13.00 Jaana Lamberg - Kurjen huudossa olen aina totta

14.00 Pekka Pudas - Viides polvi

16.30 Rita Gustava Pulli - Rajat auki?

