Basam Books mukana Helsingin kirjamessuilla. Ohjelmaa osastolla ja lavoilla - lämpimästi tervetuloa!
Basam Books osallistuu Helsingin kirjamessuille 23.–26. lokakuuta osastolla 6k30. Lavoilla puheenvuoroja ja keskusteluja. Osastolla kirjojen esittelyjä sekä signeerausta. Tervetuloa tapaamaan kirjailijoitamme!
Tule moikkaamaan meitä Helsingin kirjamessuilla osastollamme 6k30. Lämpimästi tervetuloa!
OHJELMAA LAVOILLA:
Rosebud&Kultti -lava sijaitsee Kultti ry:n osaston 6g10 puolella, Rosebudin pääosasto 6g2 kulmalla vastapäätä Hakaniemi-lavaa. Rosebudilla on kirjamessuilla myös Lastenalueen Kirjakioski 7d, sarjakuvaosasto 7d128 ja antikvariaattiosasto 6m70.
TORSTAI 23.10.
15:00 Selma: Virva Muotka, Basam books (RB&Kultti-lava)
18:30 John Stuart Millin Vapaudesta: Teivo Teivainen & Risto Mikkonen, Basam (RB&Kultti-lava)
PERJANTAI 24.10.
11:15 Arvoitus-runokokoelma: Petri Merenlahti, Basam (RB&Kultti-lava)
12.00 Machiavelli sotataidosta: Antti Immonen & Mikko Lahtinen, Basam (Suomenlinna-sali)
13:00 Machiavellin Sotataidosta: Antti Immonen & Mikko Lahtinen, Basam (RB&Kultti-lava)
19:00 Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle: Olli Kopakkala, Basam (RB&Kultti-lava)
LAUANTAI 25.10.
12.30 Krishnamurtin Elämän kauneus: Heikki Peltola ja Esa Saarinen, Basam (Suomenlinna-sali)
14.30 MI-NÄ LU-EN -kirjojen satunäytelmä ja musiikkia, Basam (Kumpula-lava)
16:45 Tuntematon talo Brysselissä: Henri Hirvenoja, Basam (RB&Kultti-lava)
17.30 Gábor T. Szántó: 1945, Basam (Hakaniemi-lava)
18:30 1945: Gábor T. Szántó, Basam (RB&Kultti-lava)
SUNNUNTAI 26.10.
12:00 1945-romaani: Gábor T. Szántó, Basam (RB&Kultti-lava)
14.00 Suvaitsevaisuuden monet kasvot: Tarmo Kunnas & Timo Airaksinen, Basam/Warelius (Hakaniemi-lava)
*********
OHJELMAA OSASTOLLAMME 6k30
Kirjailijat esittelevät kirjojaan ja signeeraavat:
Perjantaina 24.10
12.00 Aku Ojala - Angstagram
12.30 Petri Merenlahti - Arvoitus
14.00 Marita TImonen - Kupruileva kerrostalo
18.00 Olli Kopakkala - Voimaa ja kestävyyttä laiskalle ihmiselle
Lauantaina 25.10
11.00 Virva Muotka - Selma
11.30 Merja Sipponen - Tunnista voimasi
13.00 Jaana Lamberg - Kurjen huudossa olen aina totta
14.00 Pekka Pudas - Viides polvi
16.30 Rita Gustava Pulli - Rajat auki?
Anita Salo
Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
