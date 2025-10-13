Apuvälineala katsoo toiveikkaana tulevaan
Apuvälineiden tarve kasvaa jatkuvasti, tarvitsemme esteettömiä palveluja, kaikille soveltuvia toimintaympäristöjä ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Apuväline 2025 -tapahtumassa Tampereella 6.–8.11.2025 tutustutaan liikkumisen, kommunikoinnin ja kuntoutuksen apuvälineisiin ja uutuuksiin.
Tervetuloa Apuväline 2025 -tapahtumaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 6.– 8.11.
Monipuolisessa tapahtumassa katse on vahvasti tulevassa: moniammatillinen yhteistyö, uusi teknologia ja tulevaisuuden ratkaisut, kuten vaikkapa välinevuokraus, vievät alaa eteenpäin. Käyttäjiä kannustetaan tutustumaan itselle sopiviin apuvälineisiin ja keskustelemaan ammattilaisten kanssa omasta hyvinvoinnista.
Elämänlaatua ja yksilöllisyyttä
Apuvälineiden ja esteettömyysratkaisujen tarve on aina henkilökohtainen, siksi välineitä on hyvä vertailla ja kokeilla. Apuvälineradalla opastetaan pyörätuolilla liikkumiseen ja turvalliseen avustamiseen arkisissa tilanteissa, jolloin omat haasteensa ja tarpeensa tunnistaa paremmin. Radalla on mm. kynnyksiä, mukulakiviä, korokkeita, luiskia ja pehmeää alustaa.
Kokemustoimijat kertovat ohjelmalavoilla henkilökohtaisista kokemuksistaan. Kirjan Puolinainen kirjoittanut Arja Ahtaanluoma puhuu Päälavalla perjantaina 7.11. klo 14.30–15.00 aiheesta Kuinka selvitä apuvälineviidakossa? Hän kertoo kokemuksistaan ja kilpailutuksen ongelmakohdista, jotka eivät aina näy ulospäin: mm. epäselvät tarpeet, liian tiukat kriteerit ja väärin ymmärretyt vastuut.
Oman tarinansa tuo esille Päälavalla lauantaina klo 13.00–13.45 esiintyvä somevaikuttaja Sandra Kurki. Hänen elämänsä mullistui 23-vuotiaana, kun hän sairastui MS-tautiin ja menetti työpaikan, opiskelut, kodin, ystävät ja identiteettinsä. Nykyään hän on tuhansien seuraama vammaisvaikuttaja, yrittäjä ja rollaattorin käyttäjä. Sandra jakaa tarinansa ja kertoo vinkkinsä apuvälinehäpeästä irti pääsemiseen. Sandra on tavattavissa heti puheenvuoronsa jälkeen Meet&Greetissä lavan luona ja klo 10-12 Invalidiliiton osastolla.
Seinäjokelainen Hannu Lintala on käyttänyt uudenlaista Exopulse-neuromodulaatiopukua osana MS-taudin oireiden hallintaa. Sähköinen puku vähentää spastisuutta ja aktivoi lihaksia, mikä ilmenee rennompana liikkumisena. Lintala kertoo kokemuksiaan puvun käytöstä Respectan osastolla lauantaina 8.11.
Luontoelämyksiä ja liikuntaa
Paraurheilun ja soveltavan liikunnan kokeilualueella Liikuntamaassa on tänä vuonna esillä uusia lajeja, kuten cheerleading, sokkopingis ja pyörätuolirugby. Voit seurata lajiesittelyjä ja kuulla, miten eri pyörätuolilajit kehittävät apuvälineen hallintaa ja liikkumisen taitoja vaikkapa pyörätuolikoripallossa. Lauantaina 8.11. Liikuntamaassa vietetään perhepäivää, jolloin paikalle kannattaa tulla koko perheen voimin.
Suomen Paralympiakomitean koordinoima valtakunnallinen Valtti-ohjelma auttaa 6–23-vuotiaita erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria löytämään liikuntaharrastuksen. Aiheesta puhuu Paralympiakomitean tutkimus- ja kehityspäällikkö Aija Saari Päävalalla lauantaina klo 12:00–12:30. Ja jos liikuntaan tarvittavia välineitä ei ole, uuden Paravalineet.fi-palvelun kautta voi vuokrata käyttöönsä erilaisia välineitä kahvapallosta juoksupyörään. Paravälineet.fi -palvelua esitellään Liikuntamaassa.
Myös Camp Mobilityllä on apuvälineiden vuokrauspalvelu, se tarjoaa turvallisen ja joustavan tavan apuvälineiden hankintaan. Palvelu on tarkoitettu niin terveydenhuollon laitoksille, hoivakodeille, yrityksille kuin yksityisille henkilöillekin.
Lauantaina klo 15.00–15.30 Liikuntamaassa kerrotaan luontoliikunnan mahdollisuuksista. Asialla ovat Rammat retkeilijät ry ja Adventuristo. Päälavalla television luonto-ohjelmista tuttu Mikko "Peltsi" Peltola puhuu luontoliikunnan ilosanomasta lauantaina klo 14.15–14.45. Peltsi on yleisön tavattavissa esityksen jälkeen Meet&Greetissä lavan luona.
Muita poimintoja ohjelmasta
Torstaina 6.11. (Ammattilaispäivä)
- Kuntoutusseminaari klo 9–12 keskittyy aisteihin otsakkeella Näön ja kuulon kuntoutus.
Lue lisää: https://apuvaline.expomark.fi/ohjelma/kuntoutusseminaari/
- Päättäjäfoorumi klo 10–13.40 Teemana Tulevaisuus tehdään nyt. Invalidiliiton Milla Ilosen aiheena on Apuvälineiden käyttäjät katsovat eteenpäin. Invalidiliiton juristi Ranja Alava kertoo liikkumisen apuvälineiden käyttäjille tehdyn kyselyn tuloksista.
Katso Päättäjäfoorumin koko ohjelma: https://apuvaline.expomark.fi/ohjelma/paattajafoorumi/
- Päälava klo 10–10.30 Terveysteknologia avuksi hyvään arkeen. Miten tulevaisuuden teknologia valjastetaan apuvälineiden käyttäjien avuksi? Puhujana Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.
- Päälava klo 13.10–13.30 Paralympialiike valintojen edessä. Esiintyjänä Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Hilkka Pöyhönen.
Perjantaina 7.11.
- Päälavalla on asiaa uudesta vammaispalvelulaista. Ensin klo 10–10.30 kuullaan puheenvuoro Uusi vammaispalvelulaki henkilökohtaisen avustajan näkökulmasta. Esiintyjänä vastaava sopimusasiantuntija Laura Tuominen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
- Heti sen jälkeen Päälavalla klo 10.30–11.30 on paneelikeskustelu Vammaispalvelulaki vammaisten henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttajana. Keskustelemassa mm. Invalidiliiton, Pirhan ja Ihmisoikeuskeskuksen edustajat.
Lauantaina 8.11.
- Päälava klo 11–11.45 Keskustelua henkilökohtaisen avun työnantajamallista ja sen tulevaisuudesta otsakkeella Ilman avustajaa olisin alasti. Mukana edustajat Heta-liitosta ja JHL:sta.
- Päälava klo 13.45–14.15 Terveystieteiden tohtori, erityisasiantuntija Sanna Säteri Suomen fysioterapeutit ry:stä puhuu otsakkeella Minä näen sinut kokonaan. Fysioterapiassa ihminen nähdään aina kokonaisuutena – ei vain oireena tai diagnoosina.
UUTTA: Koulutuslavalla kaikkina päivinä lyhyitä täsmäpuheenvuoroja eri aiheista
Tutustu koko ohjelmaan täällä >>> https://apuvaline.expomark.fi/ohjelma/ohjelmakalenteri/
Apuväline 2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 6.-8.11.2025. Järjestäjinä Expomark Oy ja Invalidiliitto yhteistyössä Healthtech Finlandin, Näkövammaisten liiton, Sailab – MedTech Finland ry:n ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.
Apuvälinetapahtuma avoinna:
To 6.11. klo 9–17 ammattilaispäivä
Pe 7.11. klo 9–16 ammattilaiset ja yleisökävijät
La 8.11. klo 10–16 ammattilaiset ja yleisökävijät
Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi tapahtuman sivuilla.
Yleisöliput verkosta 10 € (ovelta 12 €). Henkilökohtaiset avustajat ja alle 15 v. lapset vanhempiensa seurassa veloituksetta.
Maksuton bussikuljetus reitillä: Tampereen rautatieasema – Tampereen Messu- ja Urheilukeskus – Tampereen rautatieasema.
apuvaline.expomark.fi | #apuvälinemessut #apuväline25
