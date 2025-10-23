Quality Hotel Sveitsi on jälleen Suomen paras: World Travel Awards™ palkitsi Finland’s Leading Resort 2025 -tittelillä
Quality Hotel Sveitsi on voittanut arvostetun World Travel Awards™ –kilpailun kategoriassa Finland’s Leading Resort 2025. Tämä on osoitus hotellin jatkuvasta sitoutumisesta laatuun, monipuoliseen palveluun ja poikkeukselliseen asiakaskokemukseen, vahvistaen sen aseman yhtenä Suomen johtavista lomakohteista jo useana vuonna peräkkäin.
World Travel Awards™ -kilpailu tunnetaan maailmanlaajuisesti matkailualan Oscar-palkintoina, ja voitto Suomen parhaana lomakeskuksena on merkittävä tunnustus hotellin koko henkilökunnalle ja Hyvinkään Sveitsin alueen matkailukeskukselle. Hotelli Sveitsi on saanut saman tunnustuksen useita kertoja aiemminkin.
”Olemme suunnattoman ylpeitä tästä tunnustuksesta. Finland’s Leading Resort 2025 -titteli on upea palkinto koko tiimimme tinkimättömästä työstä ja osoitus siitä, että panostuksemme monipuoliseen elämyskokonaisuuteen kantaa hedelmää,” sanoo Tina Hedman, hotellijohtaja (interim). ”Kiitos kuuluu myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat äänestäneet meidät vuodesta toiseen Suomen parhaaksi.”
Quality Hotel Sveitsi on tunnettu ainutlaatuisesta sijainnistaan luonnonpuiston keskellä sekä erinomaisesta palveluvalikoimastaan. Hotelli tarjoaa saman katon alla kattavan valikoiman aktiviteetteja ja palveluita, mukaan lukien elokuvateatterin, SuperPark-sisäaktiviteettipuiston, kauneushoitolan sekä laadukkaat ja monipuoliset kokous- ja juhlatilat. Ympäröivä luonto tarjoaa täydelliset puitteet ulkoiluun ympäri vuoden.
Yhteyshenkilöt
Tina Hedman
General Manager
tina.hedman@strawberry.se
+4670583 2152
Quality Hotel Sveitsi
Hyvinkään Sveitsin luonnonpuiston alueella sijaitseva moderni elämyshotelli Quality Hotel Sveitsi on monipuolinen lomakeskus. Hotelli tarjoaa majoitus-, ravintola-, kokous- ja vapaa-ajanpalveluita kaikenikäisille. Quality Hotel Sveitsi on osa Strawberry-hotellikonsernia.
