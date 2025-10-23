Kestävyyssiirtymien edistämiseksi tarvitaan monitieteistä yhteistyötä – uusi konferenssi tuo eri alojen tutkijoita yhteen Jyväskylässä

Ilmastokriisi, luontokato ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat pahenevia kriisejä. Niihin vastaaminen edellyttää kestävyyssiirtymiä: perustavanlaatuisia, systeemisiä muutoksia yhteiskunnan rakenteissa, teknologioissa, arvoissa ja käyttäytymisessä, joiden tavoitteena on saavuttaa kestävä yhteiselo ihmisten ja muiden lajien välillä ja mahdollistaa niiden kukoistaminen.

Kestävyyssiirtymien tutkimus on ajankohtaisempaa kuin koskaan

Kestävyyssiirtymät vaativat muutoksia hallinnossa, teknologioissa ja kulttuurisissa ajattelutavoissa.

- Järjestämme Wisdom Days -konferenssin tuodaksemme yhteen moni- ja poikkitieteellistä tutkimusta kestävyyssiirtymistä. Tarvitsemme tieteenalojen välistä yhteistyötä, jotta voimme luoda tietoa, ymmärrystä ja ratkaisuja, kertoo järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Laura Tuominen.

- Monitieteinen yhteistyö vaatii uusien käsitteiden ja ajattelutapojen opettelua. Se vie aikaa, mutta tulokset ovat vaivan arvoisia, lisää Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin johtaja Janne Kotiaho. Hyvä esimerkki on planetaarisen hyvinvoinnin käsite, jota olemme kehittäneet monitieteisessä ryhmässä. Käsite saa yhä enemmän jalansijaa tutkimusyhteisössä, koska se laajentaa yleensä hyvin ihmiskeskeistä hyvinvointiajattelua. Planetaarinen hyvinvointi kunnioittaa koko elonkirjon mahdollisuuksia hyvinvointiin.

Konferenssin pääpuhujat käsittelevät alkuperäiskansojen tulevaisuuksia, käyttäytymisen muutosta ja uudistavuutta

Konferenssissa on kolme pääpuhujaa eri tieteenaloilta. Tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen (Lapin yliopisto) käsittelee puheessaan oikeudenmukaisia kestävyyssiirtymiä ja alkuperäiskansojen tulevaisuuksia. Kuokkasen tutkimus on keskittynyt alkuperäiskansoihin liittyvään politiikkaan ja oikeuteen, feminismiin ja sukupuoleen, Arktisen alueen hallinnointiin ja kolonialismiin Pohjoismaissa. Hän toimii apulaisprofessorina myös Toronton yliopistossa.

Professori Christian A. Klöckner (Norwegian University of Science and Technology) pohtii käyttäytymistieteen mahdollisuuksia ja rajoitteita yhteiskuntien suurten haasteiden ratkaisemisessa ja antaa esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista käyttäytymisen muuttamisessa kestävämpään suuntaan. Ympäristöpsykologiaan erikoistunut Klöckner on julkaissut yli 150 tutkimusartikkelia ja kirjaa, joihin on viitattu laajalti niin akateemisissa kuin yhteiskunnallisissa yhteyksissä.

Professori Jörn Fischer (Leuphana University Lüneburg, Saksa) tarkastelee uudistavuutta, joka on käsitteenä noussut esiin useilla eri aloilla. Hän esittää, että eri alojen väliset yhtäläisyydet voivat tarjota yleisluontoisia oivalluksia uudistavista järjestelmistä, ja ne puolestaan voivat edistää kestävyystutkimusta ja käytännön kestävyystyötä. Fischer, joka on työskennellyt niin Australiassa, Afrikassa kuin Euroopassakin, on viime vuosina keskittynyt tutkimuksessaan ruokaturvan ja luonnonsuojelun yhtymäkohtiin.

Uusia ideoita ja yhteyksiä syntyy parhaiten lämpimässä ilmapiirissä

Wisdom Days -konferenssin keskeisiä tavoitteita on luoda uusia yhteyksiä tutkijoiden välille. Sen mahdollistamiseksi järjestäjät haluavat luoda lämpimän ja toisia kunnoittavan ilmapiirin tapahtumaan.

- Välillä on tärkeää esittää vaikeita kysymyksiä ja keskeneräisiä ajatuksia, jotta pääsemme eteenpäin. Haluamme luoda konferenssin, jossa osallistujat voivat turvallisesti keskustella myös asioista, joihin ei vielä ole vastauksia, sanoo Tuominen.

Konferenssin esitelmäkutsu on auki

Wisdom Days -konferenssin esitelmäkutsu on avoinna 14.11.2025 saakka. Konferenssiin voi ehdottaa esityksiä, lyhyitä puheenvuoroja, postereita ja työpajoja. Myös maisterivaiheen opiskelijat voivat osallistua ja esitellä gradunsa posterina.

Lisätietoja ja ohjeet abstraktien lähettämiseen löytyvät konferenssin verkkosivulta: https://www.jyu.fi/wisdomdays

Konferenssin järjestävät Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom ja Sustainability Transformations -tohtorikoulutuspilotti (SusTra).

Ilmoittautuminen konferenssiin avautuu tammikuussa 2026.