Helmareiden torstain tiedotustilaisuudessa Marko Saloranta ja Anna Koivunen
Suomi kohtaa Tanskan Tampereella (24.10.) ja Kööpenhaminassa (28.10.).
Helmarit kohtaa Tanskan perjantaina Tammelan Stadionilla UEFA Nations Leaguen nousukarsintojen ensimmäisessä osassa.
Joukkue järjestää tänään torstaina kello 15.20 Tammelan Stadionilla tiedotustilaisuuden, jossa ottelua ennakoivat päävalmentaja Marko Saloranta ja maalivahti Anna Koivunen. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen kello 16.00 alkavia harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman lokakuun Tanska-otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Suomen ja Tanskan välisen otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.
Helmareiden mediaohjelma
Torstai 23.10.2025
Klo 15.20–15.45 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Tammelan Stadion, Tampere
Marko Saloranta ja Anna Koivunen
Klo 16.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Tammelan Stadion, Tampere
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Perjantai 24.10.2025
Klo 19.00 SUOMI–TANSKA, Tammelan Stadion, Tampere
Ottelun jälkeinen mixed zone
Lauantai 25.10.2025
Klo 14.00–15.00 Puhelinhaastattelut
Maanantai 27.10.2025
Klo 14.45–15.15* Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Radisson Blu Scandinavia, Kööpenhamina
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 17.30* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, F.C. Copenhagen harjoituskeskus, Kööpenhamina
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 28.10.2025
Klo 18.00* TANSKA–SUOMI, Parken, Kööpenhamina
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut
Ajat Suomen aikaa
*Ajat paikallista aikaa
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
