Suomen Palloliitto

Helmareiden torstain tiedotustilaisuudessa Marko Saloranta ja Anna Koivunen

23.10.2025 09:16:30 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Suomi kohtaa Tanskan Tampereella (24.10.) ja Kööpenhaminassa (28.10.).

Anna Koivunen
Anna Koivunen Kuva: Jyri Sulander / SPL

Helmarit kohtaa Tanskan perjantaina Tammelan Stadionilla UEFA Nations Leaguen nousukarsintojen ensimmäisessä osassa.

Joukkue järjestää tänään torstaina kello 15.20 Tammelan Stadionilla tiedotustilaisuuden, jossa ottelua ennakoivat päävalmentaja Marko Saloranta ja maalivahti Anna Koivunen. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen kello 16.00 alkavia harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.

Alta löydät Helmareiden mediaohjelman lokakuun Tanska-otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Suomen ja Tanskan välisen otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.

Helmareiden mediaohjelma 

Torstai 23.10.2025
Klo 15.20–15.45 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Tammelan Stadion, Tampere
Marko Saloranta ja Anna Koivunen

Klo 16.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Tammelan Stadion, Tampere
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Perjantai 24.10.2025
Klo 19.00 SUOMI–TANSKA, Tammelan Stadion, Tampere
Ottelun jälkeinen mixed zone

Lauantai 25.10.2025
Klo 14.00–15.00 Puhelinhaastattelut

Maanantai 27.10.2025
Klo 14.45–15.15* Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Radisson Blu Scandinavia, Kööpenhamina
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 17.30* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, F.C. Copenhagen harjoituskeskus, Kööpenhamina
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Tiistai 28.10.2025
Klo 18.00* TANSKA–SUOMI, Parken, Kööpenhamina
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut

Ajat Suomen aikaa
*Ajat paikallista aikaa

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

Anna Koivunen
Anna Koivunen
Kuva: Jyri Sulander / SPL
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye