Bonito tuo Espanjan maut ja elämänilon kaupungin paraatipaikalle
Helsingin ravintolakartta on saanut uuden sykkivän sydämen. Bonito on kutsu istahtaa ystävien kanssa hetkeksi alas ja antaa elämän maistua. Täällä lasit kilisevät, tapasvadit kiertävät ja illat venyvät pitkälle yöhön kuin huomaamatta. Bonito tuo Helsinkiin palan Barcelonan boheemia sykettä ja Madridin makujen rikkautta – paikan, jossa lämpö, nauru ja hyvä seura kirjoittavat jokaisesta illasta oman tarinansa.
Bonitossa ruoka on enemmän kuin annos – se on tapa olla yhdessä. Samaan pöytään mahtuvat klassikot, kuten patatas bravas, pimientos de padrón, baquerones en vinagre ja jamón ibérico, mutta myös kekseliäät uudet tulkinnat espanjalaisen keittiön aarteista. Kaiken perustana ovat intohimo hyvään ruokaan ja laadukkaat raaka-aineet, joista osa tulee suoraan Espanjasta. Bonitossa myös juomat ovat kuin ravintola itse: iloisia ja täynnä elämää. Huolella valitut espanjalaiset viinit, sherryt ja cavat sekä talon omat cocktailit viimeistelevät illan makumatkan ja houkuttelevat jäämään vielä hetkeksi.
”Olen haudutellut toisen ravintolan avaamista pitkään. Bonitossa kaikki pyörii hyvän ruoan, mukavan seuran ja rennon, energisen tunnelman ympärillä. Ei valkoisia pöytäliinoja, ei teeskentelyä – vain rehellistä, välittävää palvelua ja paljon naurua. Tarjoamme Espanjan makuja luovasti ja sydämellä, tehden jokaisesta vierailusta enemmänkin jaetun, iloisen kokemuksen kuin pelkän aterian”, kertoo ravintoloitsija Luis Rico.
Luis Rico on Meksikossa syntynyt kokki ja yrittäjä, joka on omistanut uransa aidon meksikolaisen keittiön tuomiselle Suomeen. Alun perin Luis kouluttautui juristiksi Meksikossa, mutta muutti myöhemmin Suomeen, missä hän työskenteli seitsemän vuoden ajan Meksikon suurlähetystössä. Seuraten intohimoaan ruokaan hän perusti Taqueria El Reyn, joka on jo kymmenen vuoden ajan tarjonnut aitoa meksikolaista ruokaa Helsingissä. Myöhemmin hän kehitti keittiötaitojaan Perho Liiketalousopistossa ja sai ammatillista koulutusta kolmen Michelin-tähden ravintolassa Frantzénissa Tukholmassa.
Luis on asunut myös Kataloniassa, missä hän inspiroitui espanjalaisista ruokaperinteistä, tapaskulttuurista ja kulmakuppiloiden eläväisestä sosiaalisesta tunnelmasta. Tämä kokemus muovaa nyt Bonitoa, jossa tarjotaan pieniä annoksia ja suuria makuja iloisessa ja lämpimässä ilmapiirissä. Keittiötä luotsaavat Nacho Madridista ja Urko Baskimaasta – kaksi luovaa huippukokkia, jotka tuovat jokaiseen annokseen iloa, kekseliäisyyttä ja syvää makujen ymmärrystä.
Bonito
Rikhardinkatu 4.
Aukioloajat
Ti-to: 16.00–23.00
Pe: 16.00–24.00
La: 15.00–24.00
