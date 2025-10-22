Metsästäjäliitto: Suurpetojen kiintiömetsästys koko maahan – suden viitearvoa pienennettävä
Metsästäjäliitto pitää keskeisen tärkeänä, että metsästyslain uudistus mahdollistaa tehokkaan, oikeudenmukaisen ja kestävän suurpetokantojen hallinnan koko Suomessa.
Metsästäjäliitto esittää, että kiintiömetsästys ulotetaan kaikkiin suurpetoihin – suteen, karhuun, ilvekseen ja ahmaan – eikä rajoiteta vain suteen. Kiintiömetsästys tulee ulottaa koko maahan. Tämä mahdollistaa suurpetojen tasapainoisen kannanhoidon, vähentää konflikteja ja tukee luonnon monimuotoisuutta.
Metsästäjäliitto korostaa, että kiintiömetsästys on hallinnollisesti selkeä ja nopea järjestelmä, joka vähentää tarpeettomia valituksia ja tehostaa viranomaisten resurssien käyttöä.
Susikannan nopea kasvu vaatii toimenpiteitä
Susikanta on kasvanut Suomessa merkittävästi viime vuosina: vuosina 2017–2021 kanta kaksinkertaistui ja vuosina 2021–2025 kasvu on ollut edelleen 75 %. Länsi-Suomen lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut huomattavasti. Itärajan yli on tullut erityisesti poronhoitoalueelle poikkeuksellisen paljon susia Luoteis-Venäjältä.
Myös muualle Suomeen on tullut geenivirtaa Venäjältä, mikä on parantanut susikannan geneettistä monimuotoisuutta. Luken kanta-arvioennusteen mukaan maassamme saattaa olla jopa tuhat sutta ensi keväänä ilman kannanhoidollista metsästystä.
Suden suotuisan suojelutason viitearvo tulee päivittää tieteellisesti perustellulle tasolle: liitto esittää uudeksi viitearvoksi 165 yksilöä, mikä vastaa EU:n viitearvo-ohjeistusta ja huomioi susikannan viimeaikaisen kasvun sekä geenivirran Venäjältä.
Suden metsästyskausi tulisi liiton näkemyksen mukaan aloittaa elokuun alusta, jotta metsästyspaine kohdistuu nuoriin yksilöihin ja susien ihmisarkuus säilyy. Metsästäjäliitto painottaa, että ja vahinko- ja turvallisuusperusteinen poikkeuslupamenettely tulee säilyttää kiintiömetsästyksen rinnalla.
Liitto on valmis osallistumaan lain jatkovalmisteluun ja tarjoamaan asiantuntemustaan suurpetopolitiikan kehittämiseksi.
Metsästäjäliitto ilmaisi kantansa metsästyslain luonnokseen sitä koskevassa lausunnossaan. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy Metsästäjäliiton lausunnot-sivulta.
Lausuntoaikaa metsästyslain muutokseen on jäljellä 24. lokakuuta saakka osoitteessa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=43b2e386-2cfc-4b8f-a432-5fb78f7bf81f
