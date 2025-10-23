Ammattiliitto Pro: Irtisanomisen helpottaminen on väärä signaali vallitsevassa työllisyystilanteessa
Henkilöstä johtuvan irtisanomiskynnyksen laskemisen ei ole arvioitu lisäävän työllisyyttä. Ajamalla muutoksen väkisin läpi hallitus antaa kuluttajille jälleen aihetta epävarmuuteen, sillä toteutuessaan lakimuutos heikentäisi työsuhdeturvaa, lisäisi oikeuskiistoja ja kasvattaisi syrjintäriskiä työelämässä.
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijän irtisanomista henkilöstä johtuvista syistä. Nykyisin irtisanomisen syyn tulee olla asiallinen ja painava, jatkossa riittäisi vain asiallinen syy. Mikä katsotaan asialliseksi syyksi, selviää vasta tuomioistuinten muodostaessa oikeuskäytäntöä uuden lain pohjalta eli luvassa on toistaiseksi epävarmuutta. Varmaa kuitenkin on, että esitys heikentää työsuhdeturvaa.
– Suomalaiset ovat fiksuja ja epävarmassa talous- ja työllisyystilanteessa varautuvat pahan päivän varalle. Jos hallitus haluaa saada yksityisen kulutuksen kasvuun ja talouskasvun käyntiin, niin viisautta olisi luopua irtisanomiskynnyksen madaltamisesta, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.
Esityksen valmistelun aikana esillä oli varoitusmenettelystä luopuminen tietyissä tilanteissa sekä alisuoriutumisen kirjaaminen irtisanomisperusteeksi. Näistä kiristyksistä hallituksella oli viisautta luopua, mutta kokonaisuutena arvioiden esitys tulee Pron mukaan lisäämään tulkinnanvaraisia tilanteita ja johtamaan oikeusriitoihin. Heikennetyn irtisanomissuojan voi odottaa lisäävän tällaisia tapauksia etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, sillä tilastojen ja oikeustapausten perusteella iso osa laittomista irtisanomisista ja työsuhderiidoista tapahtuu niissä. Nurinkurisesti hallitus perustelee lakimuutoksen tarvetta pienten ja keskisuurten yritysten vähäisellä henkilöstökysymyksiin perehtyneiden työntekijöiden määrällä.
– Lääke HR-osaamisen puutteeseen ei voi olla työsuhdeturvan heikentäminen, linjaa Simola.
– Sen sijaan työnantajien osaamista näissä asioissa tulisi vahvistaa.
Vaarana on lisäksi syrjinnän lisääntyminen työelämässä, vastoin hallituksen tavoitteita. Tätä riskiä korostivat sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu että tasa-arvovaltuutettu hallituksen esityksestä antamissaan lausunnoissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
