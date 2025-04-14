Vuoden 2025 Helsinki Travel Awards -voittajat ovat selvillä

Helsingin Matkailusäätiö jakoi Helsinki Travel Award -palkinnot 11. kerran torstaina 23.10. Voittajia on tänä vuonna viisi: Silakkamarkkinat, Fashion in Helsinki, World Dog Show, Helsingin merellisen lähiliikenteen toimijat sekä Oodi-kirjasto.

Palkittuja yhdistää kyky saada ihmiset liikkeelle. Helsingin Matkailusäätiön puheenjohtaja Mikko Leistin mukaan Helsinki tarvitsee aktiivisia toimijoita, jotka elävöittävät kaupunkia ja antavat matkailijoille syyn tulla Helsinkiin ja helsinkiläisille syyn lähteä kotoaan kaupungille.

”Suomessa odotellaan, että ihmiset kuluttaisivat ja käyttäisivät palveluita enemmän, mutta sitä varten ihmisten pitäisi lähteä ovesta ulos”, Leisti sanoo. “Ja yleensä ihmiset lähtevät liikkeelle, kun joku heidät kutsuu.”

Leisti muistuttaa, että pienikin liikkeen aiheutus on merkityksellistä. Aina ei tarvitse olla megatapahtumaa, vaikka niilläkin on paikkansa. Sen sijaan kutsumisella on väliä yleiselläkin tasolla. Leistin mielestä ihmisten tulisi ylipäätään esittää enemmän kutsuja toisilleen: esimerkiksi syömään, urheilemaan tai ihan vaan hengailemaan.

“Helsinki on loistava paikka kaikenlaiselle kutsumiselle”, Leisti tiivistää.

Helsingin Matkailusäätiö palkitsee erikokoisia toimijoita, jotka paitsi elävöittävät kaupunkia myös konkreettisesti helpottavat arkea ja liikkumista Helsingissä.

Palkintoperustelut

Stadin Silakkamarkkinat

Kauppatorilla järjestettävät silakkamarkkinat on yksi Suomen vanhimmista yleisötapahtumista. Lähes 300-vuotisen historiansa aikana tapahtuma on kutsunut yhteen rannikon kalastajia ja ihmisiä ympäri Suomen ainutlaatuisen ja hyvin helsinkiläisen ruoan äärelle.

Fashion in Helsinki -tapahtuma

Suomalainen muotiosaaminen on maailman huipputasoa. Fashion in Helsinki nostaa esiin tulevaisuuden kykyjä ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kokea Helsinki kansainvälisenä muotikaupunkina.

World Dog Show

Helsinki on maailman paras kaupunki paitsi ihmisille myös lemmikeille. Suomen kennelliiton järjestämän kansainvälisen koiratapahtuman aikana Helsinki täyttyy karvakuonoista, jotka tuovat hauskalla tavalla inhimillisyyttä katukuvaan. Koirat saavat ihmiset liikkeelle – säällä kuin säällä.

Helsingin merellisen lähiliikenteen toimijat

Meri on yksi Helsingin suurista rikkauksista. Kiitos laivureiden kaupunkilaisten ja matkailijoiden on mahdollista nauttia kaikista kaupunkimme monista saarista, niemistä ja lahdista myös ilman omaa venettä. Meriteitse liikkuminen on luonteva osa helsinkiläistä elämänmenoa, eikä se olisi mahdollista ilman aktiivisia yrittäjiä.

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Keskustan kirjastosta on melko lyhyessä ajassa tullut kaikkien Helsinkiin saapuvien peruskohde. Maailmassa on paljon paikkoja, joissa kirjasto ei tule ensimmäisenä mieleen, kun pitäisi etsiä uutta tietoa tai näkökulmia. Oodi on vienyt kirjaston uudelle tasolle ja tehnyt siitä jälleen suurelle yleisölle relevantin instituution. Oodin avulla Helsinki viestii maailmalle kirjaston merkitystä.