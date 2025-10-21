VAKE avaa perhekeskukset Koivukylään ja Keravalle

VAKEn perhekeskusten avajaisia vietetään Koivukylässä 27.10. ja Keravalla 28.10.2025. Ensimmäisten perhekeskusten avaaminen on osa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehitystyötä, joka ei pääty Koivukylän ja Keravan perhekeskusten avajaisiin. Myyrmäen perhekeskus pyritään avaamaan vuonna 2026 ja Tikkurilaan suunnitellaan perhekeskusta osaksi tulevaa uutta terveys- ja sosiaalikeskusta.

Perhekeskustoiminta kokoaa yhteen perheiden palveluita

VAKEn perhekeskus on palveluverkosto, johon on koottu lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Perhekeskusten ammattilaiset toimivat perheiden tukena elämän eri vaiheissa. Tarjoamme helposti saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja. Toimintamme perustuu asiakkaan tarpeen mukaiseen moniammatilliseen yhteistyöhön. Yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa luomme vaikuttavia ratkaisuja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi – vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja rohkeasti.

“Toivomme, että perhekeskustoiminta helpottaa palveluiden löytämistä, jotta apua ja tukea saa silloin kun sitä tarvitaan.” Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen kertoo.

Perhekeskustoiminnan kehittämistyö jatkuu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on jaettu neljään perhekeskusalueeseen, jotka ovat läntinen, keskinen, itäinen ja pohjoinen alue. Nyt avatuista perhekeskuksista Koivukylän perhekeskus toimii itäisellä perhekeskusalueella ja Keravan perhekeskus pohjoisella. Tikkurilan ja Myyrmäen perhekeskukset taas palvelevat tulevaisuudessa keskisen ja läntisen perhekeskusalueen asukkaita.

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tarjota perheille varhaisen tuen palveluja helposti ja oikea-aikaisesti. ”Kun perheen tarpeet tunnistetaan ajoissa, se ehkäisee ongelmien kasautumista ja vähentää raskaampien palvelujen tarvetta” toteaa perheitä tukevien palvelujen johtaja Elina Eeva. Perhekeskusverkoston ammattilaisten välinen yhteistyö varmistaa, että perheiden monialaiset tarpeet otetaan huomioon työskentelyssä. Näin työntekijät pystyvät keskittymään paremmin asiakkaiden tukemiseen ja asiakkaat saavat tarvitsemaansa apua. Myös järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli perhekeskusverkostossa.

Perhekeskusten perustaminen ei vähennä nykyisiä VAKEn lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Esimerkiksi neuvolamme toimivat jatkossakin useassa toimipisteessä lähellä asukkaitamme.