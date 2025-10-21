Keusote ja Hyvinkään kaupunki neuvottelevat H-sairaalan tilojen omistuksesta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Hyvinkään kaupunki ovat käynnistäneet neuvottelut siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä Hyvinkään kaupunki voisi myydä Keusotelle Hyvinkään H-sairaalan Keusoten käytössä olevien tilojen omistukseen oikeuttavat osakkeet.
Neuvottelut ovat alkuvaiheessa, ja niiden tavoitteena on selvittää omistuksen siirron mahdollisuudet, reunaehdot ja taloudelliset vaikutukset molempien osapuolten näkökulmasta.
“H-sairaala on Keusoten palveluverkon kannalta strateginen kohde. Tilat muodostavat yhden keskeisimmistä palvelupisteistä, ja niiden pitkäjänteinen hallinta on tärkeää toiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden näkökulmasta,” kertoo tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski Keusotesta.
H-sairaalassa on Keusoten käytössä yhteensä noin 7300 neliömetriä tiloja. Niissä toimii muun muassa vastaanotto- ja kuntoutuspalveluita ja osastotoimintaan.
Mahdollinen omistuksen siirto koskisi kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Siirron toteuttaminen edellyttäisi lainanottovaltuuksien myöntämistä valtiovarainministeriöltä, ja mahdollinen kauppa rahoitettaisiin lainalla.
Selvitykset valmistellaan ja neuvottelut käydään vuoden 2026 alkuun mennessä. Tämän jälkeen asiasta päätetään Keusoten ja Hyvinkään kaupungin toimielimissä. Positiivisen päätöksen jälkeen lainanottovaltuusneuvottelut käynnistetään valtiovarainministeriön kanssa.
“Käynnistetyt neuvottelut ovat esimerkki rakentavasta yhteistyöstä alueen toimijoiden välillä. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka turvaa palveluiden jatkuvuuden ja edistää alueen elinvoimaa,” toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
“Olemme saaneet Keusotelta neuvottelupyynnön ja ryhdymme sen pohjalta valmistelemaan asiaa, jotta kaupunginvaltuustolla on asiasta päättäessään riittävät tiedot. Yksi osa valmistelua on huomioida valmistelussa yhtiön toinen osakas, HUS-yhtymä. Hyvinkään kaupungille sairaalanmäen tulevaisuus kehittyvänä alueena on keskeistä," kommentoi Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taneli KalliokoskiTila- ja tukipalvelujohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 807 4866taneli.kalliokoski@keusote.fi
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490
Johanna LuukkonenkaupunginjohtajaHyvinkään kaupunkiPuh:040 673 2001johanna.luukkonen@hyvinkaa.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
