Minja Koskela: Oikeistohallituksen potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa

23.10.2025 09:44:46 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää hallituksen esitystä irtisanomissuojan heikentämiseksi eli niin sanottua potkulakia tarpeettomana hyökkäyksenä työntekijöitä vastaan. Hallitus on antamassa esityksen irtisanomissuojan heikentämisestä tänään eduskunnalle.

Kansanedustaja Minja Koskela
Kuva: Elisa Salomäki

– Oikeistohallituksen potkulaki on jälleen yksi epäluottamuksen osoitus suomalaisille työntekijöille. Koko lakihankkeen lähtöajatus on se, että työntekijöiden asema on Suomessa liian turvattu, ja siksi sitä pitää pala palalta murentaa. Luottamuksen sijasta hallitus rakentaa työmarkkinoille vastakkainasettelua, Koskela sanoo. 

Koskelan mukaan puhe irtisanomissuojan heikentämisestä työllisyystoimena on harhaanjohtavaa. Hallituksen esityksen mukaan irtisanonomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutusta ei olemassa olevan tutkimustiedon perusteella voida luotettavasti arvioida, koska tutkimusnäyttö ei ole selvää.

– Irtisanomissuojan heikentäminen ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa. Tämä pätee käytännössä kaikkiin muihinkin oikeistohallituksen tekemiin työlainsäädännön uudistuksiin, sillä niille on arvioitu korkeintaan vähäisiä tai olemattomia työllisyysvaikutuksia, Koskela sanoo.

