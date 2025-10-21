Minja Koskela: Oikeistohallituksen potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa

Pia Lohikoski: Järjestöjen työ on turvattava! 16.10.2025 10:24:30 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Pia Lohikoski esittää lisäpanostuksia rikoksen uhrien tukipalveluihin, ihmisoikeustyöhön ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan. Lohikoski on tehnyt talousarvioaloitteet Rikosuhripäivystyksen, Ihmisoikeusliiton ja Pakolaisneuvonnan avustustason kasvattamisesta.