Muuttovalmis koti on huoleton ja turvallinen ratkaisu
Moni talonrakentaja pohtii, säästäisikö ostamalla talopaketin ja rakennuttamalla kotinsa itse. Käytännön kokemukset kuitenkin osoittavat, että muuttovalmis koti on usein huolettomampi, turvallisempi ja lopulta myös kustannuksiltaan ennustettavampi ratkaisu.
Asiakaskokemus puoltaa muuttovalmista
Muuttovalmis koti vapauttaa rakentajan arjen aikataulupaineista ja urakoitsijoiden koordinoinnista. Asiakas saa avaimet käteen -toimituksella valmiin kodin, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaiset ovat varmistaneet laadun ja turvallisuuden sekä rakennusprosessin etenemisen suunnitelman mukaan. Muuttovalmiin omakotitalon rakennusprosessi on selkeä. Koti suunnitellaan yhdessä asiantuntijan kanssa, asiakas tekee päätökset ja ammattilaiset huolehtivat toteutuksesta.
– Muuttovalmiissa kodissa suurin hyöty näkyy asiakaskokemuksessa. Prosessi on asiakkaalle vaivaton ja aikataulut pitävät, sanoo markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue DEN Finlandilta.
DEN on muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja
DEN Finland on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka talomerkkejä ovat Designtalo, Finnlamelli ja K-Raudan kanssa yhteinen Ainoakoti. Muuttovalmiissa omakotitaloissa osalta DEN on ylivoimainen markkinajohtaja 26 % markkinaosuudella. Valtaosa DENin taloista toimitetaan asiakkaille muuttovalmiina. Muuttovalmis tarkoittaa avaimet käteen -toteutusta, jossa talotoimittaja vastaa rakennusprojektista alusta loppuun ja asiakas pääsee muuttamaan valmiiseen ja viimeisteltyyn taloon.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä muuttovalmiiseen
DEN kerää säännöllisesti asiakaspalautteita ja niiden mukaan asiakkaat arvostavat erityisesti yhteistyökumppanin luotettavuutta ja rakentamisen helppoutta. Asiakkaista suurin osa valitseekin muuttovalmiin. Esimerkiksi Designtalon rakennuttanut nelihenkinen Ehtamon perhe tiesi rakennusurakkaan lähtiessään, että muuttovalmis talo on heille ainoa oikea vaihtoehto.
“Oli selvää, että emme ehdi pyörittää rakennustyömaata. Halusimme turvallisen ja mahdollisimman valmiin kokonaisuuden, johon voi luottaa. Silti olimme aktiivisesti mukana ja lapsetkin seurasivat innolla projektin etenemistä”, pariskunta kertoo.
Myös Niina ja Pasi Pohjois-Koivisto toteuttivat Finnlamelli-hirsikotinsa muuttovalmiina. Rakentaminen eteni aikataulussa, ja talo valmistui jopa kuukauden etuajassa.
”Muuttovalmis talopaketti oli hyvä valinta, sillä rakentaminen oli hallittua ja nopeaa. Jokainen urakoitsija teki työnsä huolellisesti, aikataulussa ja positiivisella asenteella”, Niina ja Pasi kehuvat.
DENin asiakastyytyväisyydestä kertova suositteluindeksi eli NPS oli vuonna 2024 lähes 64, mikä on erittäin hyvä tulos.
Itse tekemällä ei välttämättä säästä
Muuttovalmista toteutusta on totuttu vertaamaan edullisempaan talopakettivaihtoehtoon, jossa säästetään tekemällä itse. Käytännössä rakentamiseen liittyvät alihankinnat, työnjohtovastuu ja mahdolliset viivästykset kasvattavat kustannuksia ja tuovat epävarmuutta kokonaisuuteen.
Muuttovalmiissa kodissa kaikki kustannukset on huomioitu jo etukäteen, eikä yllättäviä lisälaskuja synny. Kun aika ja työmäärä lasketaan mukaan, itse rakentaminen ei useinkaan ole edullisempi vaihtoehto – päinvastoin.
Aikataulut ja budjetit pitävät
Rakentamisen suurimpia riskejä ovat aikataulujen venyminen ja budjetin ylittäminen. Muuttovalmiissa kodissa nämä riskit on minimoitu. Kun kokonaisuus on yhden toimijan vastuulla, koko prosessi aikatauluineen ja kustannuksineen on ennustettava.
– Kun asiakas valitsee muuttovalmiin ratkaisun, hän voi luottaa siihen, että koti valmistuu sovitussa ajassa ja sovitulla budjetilla. Se tuo turvaa koko perheelle, Mroue painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria MroueMarkkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajaDEN FinlandPuh:+358 50 393 4974maria.mroue@den.fi
Tietoja julkaisijasta
DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee lähes 400 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 101 miljoonaa euroa.
DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Den Finland Oy
DEN tuo rakentamisen ammattilaisten kodit Lempäälän asuntomessuille 20262.10.2025 09:18:58 EEST | Tiedote
DEN Finlandilla on ensi kesän asuntomessuilla kaksi kohdetta. Designtalo Villa Verde on värikäs lapsiperheen koti, joka Desintalon oma myyjä rakennuttaa perheelleen. Finnlamelli Saikan Taikuri on vintagella sisustettu hirsikoti, jonka rakennuttaja työskentelee vastaavana mestarina useassa messukohteessa
Alajärven-tehtaalla on valmistettu Finnlamelli-hirsikoteja 30 vuotta – tämäkin kesä oli vilkas18.8.2025 08:50:41 EEST | Tiedote
Finnlamelli on yksi suomen suurimman pientalorakentajan, DEN Finlandin, tuotemerkeistä. Yhtiö on onnistunut säilyttämään taloutensa vakaana läpi haastavien vuosien ja vahvistamaan asemaansa pientalorakentamisen markkinajohtajana. Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla DEN Finlandin liikevaihto kasvoi yli 16 % ja käyttökate yli 36 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.
Liikevaihto ja kannattavuus kasvussa – Pientalorakentamisen markkinajohtaja DEN Finland jatkaa alan onnistujana29.7.2025 07:48:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla DEN Finlandin liikevaihto kasvoi yli 16 % ja kannattavuus parani edelleen. Yhtiö on onnistunut säilyttämään taloutensa vakaana läpi haastavien vuosien ja vahvistamaan asemaansa pientalorakentamisen markkinajohtajana tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja K-Raudan kanssa yhteinen Ainoakoti.
Asuntomessut: 5 syytä vierailla Finnlamelli Villa Musicassa14.7.2025 09:39:21 EEST | Tiedote
Finnlamelli Villa Musica on musiikkia harrastavan perheen unelmakoti, joka ammentaa harmoniaa luonnosta. Moderni hirsitalo, luonnonläheinen sisustus ja oma musiikkisali tekevät Finnlamelli Villa Musicasta yhden Oulun Asuntomessujen kiinnostavimmista kohteista. Asuntomessut järjestetään Oulussa 18.7.–17.8.2025.
Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Finnlamellin ja Ainoakodin asuntomessukohteisiin 22.5.21.5.2025 08:49:21 EEST | Tiedote
DEN Finlandilla on Oulun Asuntomessuilla kaksi kohdetta. Finnlamelli Villa Musica on musiikkia harrastavan perheen moderni hirsitalo, jonka piharakennuksessa toimii erillinen musiikkisali. Ainoakoti Villa Peak on näyttävä kolmen rakennuksen kokonaisuus, jossa on kiinnostavia yksityiskohtia. Ainoakoti on DENin ja K-Raudan yhteistyömerkki. Median edustajilla on mahdollisuus tutustua kohteisiin ennakkoon mediapäivänä 22.5.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme