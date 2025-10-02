Muuttovalmis koti on huoleton ja turvallinen ratkaisu

Asiakaskokemus puoltaa muuttovalmista

Muuttovalmis koti vapauttaa rakentajan arjen aikataulupaineista ja urakoitsijoiden koordinoinnista. Asiakas saa avaimet käteen -toimituksella valmiin kodin, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaiset ovat varmistaneet laadun ja turvallisuuden sekä rakennusprosessin etenemisen suunnitelman mukaan. Muuttovalmiin omakotitalon rakennusprosessi on selkeä. Koti suunnitellaan yhdessä asiantuntijan kanssa, asiakas tekee päätökset ja ammattilaiset huolehtivat toteutuksesta.

– Muuttovalmiissa kodissa suurin hyöty näkyy asiakaskokemuksessa. Prosessi on asiakkaalle vaivaton ja aikataulut pitävät, sanoo markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue DEN Finlandilta.

DEN on muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja

DEN Finland on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka talomerkkejä ovat Designtalo, Finnlamelli ja K-Raudan kanssa yhteinen Ainoakoti. Muuttovalmiissa omakotitaloissa osalta DEN on ylivoimainen markkinajohtaja 26 % markkinaosuudella. Valtaosa DENin taloista toimitetaan asiakkaille muuttovalmiina. Muuttovalmis tarkoittaa avaimet käteen -toteutusta, jossa talotoimittaja vastaa rakennusprojektista alusta loppuun ja asiakas pääsee muuttamaan valmiiseen ja viimeisteltyyn taloon.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä muuttovalmiiseen

DEN kerää säännöllisesti asiakaspalautteita ja niiden mukaan asiakkaat arvostavat erityisesti yhteistyökumppanin luotettavuutta ja rakentamisen helppoutta. Asiakkaista suurin osa valitseekin muuttovalmiin. Esimerkiksi Designtalon rakennuttanut nelihenkinen Ehtamon perhe tiesi rakennusurakkaan lähtiessään, että muuttovalmis talo on heille ainoa oikea vaihtoehto.

“Oli selvää, että emme ehdi pyörittää rakennustyömaata. Halusimme turvallisen ja mahdollisimman valmiin kokonaisuuden, johon voi luottaa. Silti olimme aktiivisesti mukana ja lapsetkin seurasivat innolla projektin etenemistä”, pariskunta kertoo.

Myös Niina ja Pasi Pohjois-Koivisto toteuttivat Finnlamelli-hirsikotinsa muuttovalmiina. Rakentaminen eteni aikataulussa, ja talo valmistui jopa kuukauden etuajassa.

”Muuttovalmis talopaketti oli hyvä valinta, sillä rakentaminen oli hallittua ja nopeaa. Jokainen urakoitsija teki työnsä huolellisesti, aikataulussa ja positiivisella asenteella”, Niina ja Pasi kehuvat.

DENin asiakastyytyväisyydestä kertova suositteluindeksi eli NPS oli vuonna 2024 lähes 64, mikä on erittäin hyvä tulos.

Itse tekemällä ei välttämättä säästä

Muuttovalmista toteutusta on totuttu vertaamaan edullisempaan talopakettivaihtoehtoon, jossa säästetään tekemällä itse. Käytännössä rakentamiseen liittyvät alihankinnat, työnjohtovastuu ja mahdolliset viivästykset kasvattavat kustannuksia ja tuovat epävarmuutta kokonaisuuteen.

Muuttovalmiissa kodissa kaikki kustannukset on huomioitu jo etukäteen, eikä yllättäviä lisälaskuja synny. Kun aika ja työmäärä lasketaan mukaan, itse rakentaminen ei useinkaan ole edullisempi vaihtoehto – päinvastoin.

Aikataulut ja budjetit pitävät

Rakentamisen suurimpia riskejä ovat aikataulujen venyminen ja budjetin ylittäminen. Muuttovalmiissa kodissa nämä riskit on minimoitu. Kun kokonaisuus on yhden toimijan vastuulla, koko prosessi aikatauluineen ja kustannuksineen on ennustettava.

– Kun asiakas valitsee muuttovalmiin ratkaisun, hän voi luottaa siihen, että koti valmistuu sovitussa ajassa ja sovitulla budjetilla. Se tuo turvaa koko perheelle, Mroue painottaa.