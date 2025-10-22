Mitä tapahtuu RSO:n kulisseissa? Uusi dokumenttisarja seuraa huippuorkesterin arkea lähietäisyydeltä

“Mä en hirveän mielelläni muistele koesoittoja, koska se on niin äärimmäinen kokemus. Mä en halua edes ajatella sitä.”

Radion sinfoniaorkesteri on lähes satavuotias instituutio, joka toimii saumattomasti kuin huippuunsa viritetty kone. Yleisradion palkitussa orkesterissa soittaa 99 vakinaista maailmanluokan muusikkoa – mutta keitä he oikein ovat?

Kuusiosainen dokumenttisarja 99 valittua – Huippuorkesterin kulisseissa seuraa orkesterin suljettua työyhteisöä. Sarja ei kaunistele, vaan näyttää orkesterimuusikoiden arjen haasteet ja elämän musiikin ulkopuolella. Miten yhdistää lapsiperhearki ja orkesteriglamour? Mitä jos fysiikka alkaa reistailla? Miten jaksaa viulistina burnoutin uhatessa?

“Tästä kulmasta sinfoniaorkestereista ei ole aiemmin kerrottu”

99 valitulla on jokaisella omat ilon aiheensa ja kipupisteensä arjen keskellä.

Käyrätorvisti József Hárs uskoi lapsena pystyvänsä soittamaan torvea muita paremmin ja treenaa nyt Pasilaa katsellen. Viulisti Eeva Haapamäki pitää voittona, kun kuopus ei enää ala itkeä kun äiti harjoittelee. Lyömäsoittaja Jerry Piipponen saa triathloniin treenaamisesta samoja tunnetiloja kuin soittamisesta.

2. viulun äänenjohtaja Emma Mali on ehtinyt saavuttaa nuorena muusikkona paljon, mutta kärsii silti huijarisyndroomasta ja kipuilee jaksamisen kanssa.

“Joka viikko ollaan telkkarissa. Siinä on koko ajan tieto siitä, että jos sä munaat niin se on sitten Areenassa seuraavat 99 vuotta.” - Emma Mali. Yle

Ura sinfoniaorkesterissa on henkisesti ja fyysisesti vaativa. Onneksi orkesteri on yhteisö, joka tukee ja kannattelee jäseniään. Tilannehuumori on muusikoiden elämässä vahvasti läsnä.

Sarja seuraa myös intendentin vallanvaihtoa. Eläkkeelle siirtyvä intendentti Tuula Sarotie työskenteli Radion sinfoniaorkesterin parissa kahdenkymmenen vuoden ajan. Nyt tehtävään astuu Maris Gothoni, jolle Sarotie pyrkii siirtämään vuosien kokemuksesta kertyneen tietonsa. Millaista on luopua työstä, jolle on antanut kaikkensa?

Ihmisiä tulee ja menee, mutta orkesteri pysyy. RSO elää ajan mukana, mutta onko se yhä joiltain osin liian konservatiivinen? Annetaanko eriäville mielipiteille tilaa?

99 valittua -sarjan ovat ohjanneet Niina Mäkeläinen ja Peter Wallenius sekä tuottanut Kati Juurus.

“Ideana oli seurata sinfoniaorkesterin muusikoita läheltä. Sarja ei ole musiikkijournalismia, vaan dokumentti huippulahjakkaista ihmisistä Suomen musiikkimaailman himotuimmassa työpaikassa. Tästä näkökulmasta sinfoniaorkestereista ei ole aiemmin kerrottu”, sanoo Niina Mäkeläinen.

Peter Walleniuksen mukaan oli erityisen mielenkiintoista tarkastella RSO:ta työyhteisönä: "Oli kiinnostavaa seurata arkea työpaikalla, joka on toisaalta todella erityinen ja poikkeava ja toisaalta työntekijöillä on siellä ihan samat ongelmat ja ilonaiheet, kuin missä tahansa duunissa."

Ihmiset ovat aina epätäydellisiä. Mutta soiton on oltava täydellistä.

99 valittua – Huippuorkesterin kulisseissa julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa 24.11. ja esitetään Yle Teemalla 27.11. alkaen sekä Yle TV1:ssä 30.12. alkaen.

Lue tiedote verkossa.

Löydät sarjan kuvat ja ennakkokatselut Yle Pressistä.