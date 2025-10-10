Epävarmuus suomalaisilla työmarkkinoilla kasvaa

– Joskus yhden sanan merkitys on kokonaista lausetta suurempi. Painavan syyn poistuminen irtisanomisen perusteista horjuttaa vakiintunutta oikeudellista tilaa, kasvattaa epävarmuutta työmarkkinoilla ja johtaa henkilöperusteisten irtisanomisten määrän kasvuun, Salo sanoo.

Suomessa on noin 12 400 henkilöperusteista irtisanomista vuodessa. Hallituksen esityksen perusteluissa mainittua lukua voi Salon mielestä arvioida suuntaan tai toiseen, mutta OECD:n tilastojen mukaan henkilöperusteinen irtisanominen ei Suomessa ole vaikeaa nykyisenkään lainsäädännön puitteissa.

– Ilmeisesti tämä ei elinkeinoelämälle ja hallitukselle riitä, vaan entistä useampi työntekijä pitää pystyä laittamaan pihalle nykyistä helpommin. Maan hallituksen pitäisi keskittyä työelämän todellisiin ongelmiin eikä käyttää aikaansa epävarmuuden lisäämiseen suomaisilla työmarkkinoilla. Sitä suomalainen työelämä juuri nyt vähiten kaipaa, Salo sanoo.

Vakiintuneen oikeudellisen tilan katoaminen tarkoittaa, että jatkossa sen paremmin työnantajat kuin työntekijät eivät tarkkaan tiedä, millä perusteella työntekijän voi irtisanoa tai joutua irtisanomisen kohteeksi.

Salon mukaan tämä voi siihen, että yhä useamman henkilöperusteisen irtisanomisen laillisuus mitataan oikeudessa. Pahimmillaan oikeudessa käsitellään useita samanaikaisia riitoja siitä, onko irtisanomiseen ollut asiallinen peruste. Se on iso taloudellinen riski ja pitkäaikainen mainehaitta monelle työnantajalle.

– Tilanne on absurdi, kun hallituksen esityksen perustelujen mukaan ei ole varmaa, että muutoksella on mitään vaikutusta julkiseen talouteen. Perusteluissa vain optimisesti todetaan, että positiivisia vaikutuksia voi olla.

– Perustellusti voi kysyä, onko asiallista perustaa esityksen tarpeellisuus tällaiseen omaan, toivotaan toivotaan -uskosta lähtevään perusteeseen vai onko tässä vain kysymys yritysten haluun irtisanoa ihmisiä nykyistä helpommin. Ainakaan painavaa perustetta työntekijöiden irtisanomissuojan madaltamiseen ei ole, Salo sanoo.