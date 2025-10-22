Omatiimit tulivat Saloon, Somerolle, Paraisille ja Kemiönsaareen: Jokaiselle varsinaissuomalaiselle on nyt nimetty omatiimi terveysasemalta

Varsinaissuomalaiset ohjataan nyt koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) ensisijaisesti oman hoitotiiminsä ammattilaiselle, kun he asioivat terveysasemalla. Uudistus parantaa kiireettömän hoidon jatkuvuutta ja siten tiedonkulkua ja potilasturvallisuutta. Potilaalta oman tiimin saaminen ei edellytä toimenpiteitä.