Irtisanomisen helpottamiselle ei ole perusteita
Irtisanomisen helpottaminen heikentäisi työntekijän asemaa entisestään ja lisäisi työelämän ennakoimattomuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään (23.10.) antanut esityksen eduskunnalle henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen helpottamisesta. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan työsopimuslakia muutetaan niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi pelkkä asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijasta.
Irtisanomista helpotettaisiin myös kiristämällä kokonaisharkintaa koskevaa säännöstä ja kaventamalla työnantajan velvollisuutta selvittää muun työn tarjoamisen mahdollisuutta ennen irtisanomista.
Esitystä perustellaan rekrytointikynnyksen madaltamisella.
STTK ei hyväksy irtisanomisen helpottamista. Työllistämiskynnystä ei pidä madaltaa työntekijöiden oikeuksia heikentämällä.
– Irtisanomisen helpottaminen vaikuttaisi kaikkiin työsuhteessa oleviin palkansaajiin kaikenkokoisilla työpaikoilla, vaikka ehdotusta on perusteltu nimenomaan pk-yritysten työllistämisen edellytysten parantamisella. Lakimuutoksen työllisyysvaikutukset taas ovat epäselviä tai olemattomia, STTK:n juristi Inka Douglas sanoo.
Ehdotetut muutokset vahvistaisivat työnantajan asemaa työsopimussuhteen vahvempana osapuolena ja epätasapaino kasvaisi entisestään. STTK pitää kuitenkin hyvänä sitä, että alisuoriutumisen kirjaaminen lakiin irtisanomisperusteena sekä varoitusmenettelyn muuttaminen jäivät esityksestä pois.
Työelämän ennakoimattomuutta ei tule lisätä
Irtisanomisen helpottaminen ei ole tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa työttömien määrä on hyvin korkea. Aiemmat lukuisat työttömyysetuuksien leikkaukset yhdistettynä työsuhdeturvan heikentämiseen aiheuttavat huomattavaa taloudellista epävarmuutta työntekijöille.
Työelämän ennakoimattomuutta lisääviä lainsäädäntömuutoksia ei tässä tilanteessa tulisi tehdä.
– Työn pysyvyyteen liittyvän epävarmuuden lisääntyminen vaikuttaa työssä jaksamiseen, kulutuskäyttäytymiseen ja jopa syntyvyyteen. Lisäksi työntekijöiden oikeuksien järjestelmällinen ja mittava heikentäminen ei houkuttele osaavaa ulkomaista työvoimaa eikä toisaalta edistä Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten jäämistä tänne töihin, Douglas sanoo.
Koska ehdotetut muutokset ovat epäselviä, ne tulevat aiheuttamaan pitkään kestävää oikeudellista epävarmuutta, tulkinnallisia ongelmia ja riitoja sekä tuomioistuinkäsittelyitä.
– On hyvin vaikea ennustaa, minkälaisista teoista tai laiminlyönneistä työntekijä on jatkossa mahdollista irtisanoa. Lisäksi riskinä on syrjinnän mahdollisuuden kasvaminen, Douglas sanoo.
Inka Douglasjuristi, työlainsäädäntö
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
