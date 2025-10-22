Miten kohdata rokotteen ottamista epäröivä? THL kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia
Koulutuksen tavoitteena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille keinoja kohdata rokottamista epäröivä asiakas ymmärtävästi ja tukien sekä auttaa häntä tekemään luotettavaan tietoon perustuvia päätöksiä omasta tai lapsensa terveydestä.
Suomessa väestön rokotuskattavuudet ovat keskimäärin erittäin hyvällä tasolla. Korkeiden rokotuskattavuuksien ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta maastamme kansallisen rokotusohjelman avulla kitketyt taudit eivät ala levitä uudelleen.
Esimerkiksi kuusivuotiaille lapsille tarjottavan MPR-rokotteen 2. annoksen kattavuus on laskenut useilla hyvinvointialueilla tasolle, mikä lisää tuhkarokkoepidemian riskiä.
Myös täysin rokottamattomien lasten osuus on noussut hieman. Vuonna 2022 syntyneistä täysin rokottamattomia on 1,9 prosenttia ja vuonna 2017 syntyneistä 0,9 prosenttia. Rokotuksia täydennetään jonkin verran rokotusohjelmassa suositellun iän jälkeen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pilotoi tänä syksynä terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua koulutusta ja ohjausta rokotuspäätöstä epäröivien kohtaamiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden kanssa.
”Hyödynnämme koulutuksissa tieteelliseen näyttöön perustuvaa menetelmää, jonka kulmakiviä ovat empatia, luottamuksen rakentaminen ja toisten ihmisten näkökulman ymmärtäminen”, sanoo professori Anna Soveri Åbo Akademista. Hän on yksi koulutuksessa käytetyn keskustelumenetelmän kehittäjistä.
Menetelmä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia antamaan tietoa sekä käsittelemään rokotteisiin liittyviä väärinkäsityksiä.
Keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa voi hälventää rokotuksiin liittyviä huolia
THL pyrkii tukemaan hyvinvointialueita, jotta heillä olisi parhaat mahdolliset keinot rokotteen ottamista epäröivän kohtaamiseen.
”On erittäin tärkeää, että omaa tai lapsen rokottamista pohtiva voi rauhassa keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa rokottamiseen liittyvistä huolistaan. Keskustelun pohjalta terveydenhuollon ammattilainen voi ymmärtää huolia paremmin ja hälventää niitä”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.
Ensimmäinen koulutus järjestettiin syyskuussa Ahvenanmaalla ja toinen tällä viikolla Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Molemmilla alueilla täysin rokottamattomien lasten määrä on noussut huolestuttavan paljon.
“Terveydenhuollon ammattilaiset hyvinvointialueilla kohtaavat työssään rokote-epäröintiä ja alueet ovat jo pitkään toivoneet työkaluja asiasta keskustelemiseen. Palautekyselyn perusteella ensimmäiseen koulutukseen osallistuneet kokivat valmiuksiensa lisääntyneen koulutuksen ansioista”, Kontio sanoo.
THL:n tavoitteena on tarjota vastaavia tilaisuuksia myös muille hyvinvointialueille tulevaisuudessa.
Lisätiedot
THL:n tiedote 27.3.2025: Lasten rokotuskattavuus on Suomessa korkea, mutta tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokotteen kattavuudessa laskua
Mia Kontio
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 8365
etunimi.sukunimi@thl.fi
Anna Soveri
professori, psykologia
Åbo Akademi
etunimi.sukunimi@abo.fi
Linda Karlsson
tutkijatohtori
Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos
etunimi.sukunimi@utu.fi
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
