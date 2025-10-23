Lasten ja nuorten parhaaksi – TAMK ja Pirkanmaan hyvinvointialue tutkimusyhteistyössä
Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan erityisasiantuntijan (YAMK) tutkinto-ohjelma tekevät yhteistyötä, jossa tarkastellaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita.
Tutkimus toteutetaan TAMKin opettajien, YAMK-opiskelijoiden ja hyvinvointialueen vastuuhenkilöiden yhteistyönä, ja sen kohderyhmänä ovat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät. Ensimmäisellä yhteistyöhön liittyvällä opintojaksolla opiskelijat haastattelevat työntekijöitä ja analysoivat aineiston osana opintojaan. Yhteistyö kestää kaikkiaan kolme lukukautta vuoden 2026 loppuun asti.
Tutkimusyhteistyön tarkoituksena on kerätä tietoa asiakastapauksista, elämänpoluista ja palveluista asiakkuuden taustalla sekä tarkastella yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä, mukaan lukien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdyspinnat. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta palkkiota.
Yhteistyö on integroitu ylemmän tutkinto-ohjelman opetukseen, jolloin ylimääräisiä kuluja ei synny. Alkava yhteistyö on loistava esimerkki työelämäpedagogiikan toteuttamisesta korkeakoulutuksessa. Tutkimusyhteistyön tuloksena syntyy uutta ajankohtaista tietoa tiedolla johtamisen tarpeeseen ja hanketyön ideointiin. Tuloksia hyödynnetään TAMKin sosiaalialan erityisasiantuntijan ylemmän tutkinto-ohjelman oppimistehtävissä, blogikirjoituksissa, artikkeleissa sekä hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä laajemminkin. Yhteistyöstä hyötyvät myös lapset ja nuoret parantuneiden palveluiden myötä.
