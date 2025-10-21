Europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Niinistö: Uusi EU:n pakotepaketti syventää kiristysruuvia Venäjän talouteen
Europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Niinistö (vihr) kiittää EU-komissiota ja jäsenmaita uuden 19. pakotepaketin hyväksymisestä. Siinä pakotteiden piiriin tulee Venäjän LNG-kaasuntuonti Eurooppaan ja siinä lisätään toimia Venäjän varjolaivaston pysäyttämiseksi. Niinistö peräänkuuluttaa sen vaikutusten vahvistamista sillä, että parlamentin ja jäsenmaiden energiaministerineuvoston käsittelyssä parhaillaan oleva laki kaasuntuonnin pysyvästä kiellosta hyväksytään mahdollisimman tiukkana. Niinistö on asiassa parlamentin pääneuvottelijana.
– Pakotepaketti vauhdittaa Venäjän kaasuntuonnin alasajoa Euroopassa. Se ei kuitenkaan mene yhtä pitkälle eikä ole toimeenpanoltaan yhtä tiukka kuin parlamentin käsittelyssä oleva lakiesitys kieltää pysyvästi Venäjän kaasuntuonti EU-maihin kokonaisuudessaan. Kaasuntuonnin lisäksi on kiellettävä pysyvästi Venäjän öljytuotteiden tuonti, myös jatkojalostettuna esimerkiksi Turkin tai Intian kautta. Näiden toimien yhteisvaikutuksena Venäjä menettäisi kymmenien miljardien eurojen vientitulot. Siksi on tärkeää että parlamentin ja jäsenmaiden neuvottelut tästä laista saadaan pikaisesti maaliin ja mahdollisimman tiukkana, Niinistö korostaa.
Pakotepaketin vaikutuksia lisää se, että samaan aikaan Yhdysvallat asetti - ensi kertaa presidentti Trumpin hallinnon aikana - uusia pakotteita Venäjään vastaan kohdistaen ne Venäjän merkittäviin öljy-yhtiöihin.
– Jotta Venäjän sotatalouden pohja saadaan ehdytettyä, on tärkeää, että pakotteet ovat mahdollisimman maailmanlaajuisia. Venäjän talous on vaikeuksissa ja se joutuu nyt kaivamaan rahoitusta sotatalouteensa yhä hankalammilla tavoilla, kuten verotuksen korotuksilla ja maan sisäisillä lainoilla, jotka lisäävät maan talouden ongelmia, Niinistö sanoo.
Yhdysvaltain pakotteiden ja EU:n 19. pakotepaketin yhteisvaikutus on merkittävä. Sen jatkoksi Niinistö odottaa EU-maiden johtajien huippukokouksen hyväksyvän Ukrainalle annettavan sotakorvauslainan, jonka vakuutena toimivat Venäjän jäädytetyt varat Euroopassa. Sen arvo voi nousta jopa 140 miljardiin euroon.
– Trumpin hallinnon uudet pakotteet venäläisiä öljy-yhtiöitä vastaan ovat tärkeä askel. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on mahdollista pysäyttää vain tehokkaalla yhdistelmällä kasvavaa aseellista ja taloudellista tukea Ukrainalle sekä tiukempia pakotteita. Kaikki merkit viime kuukausilta osoittavat, että toistaiseksi Venäjä ja Putin vain leikkivät rauhanneuvotteluja ostaakseen aikaa valloittaa Ukrainasta lisää alueita ja välttääkseen uudet pakotteet. Yhdysvaltain pakotepäätös ja EU:n 19. pakotepaketti ovat yhteisvaikutuksiltaan tässä mielessä rohkaiseva merkki, jolla painostaa Venäjää vetäytymään jatkuvasta sotapolitiikastaan. Tätä työtä pitää jatkaa hyväksymällä sotakorvauslaina, jonka vakuutena toimivat Venäjän jäädytetyt varat, Ukrainan tueksi EU-johtajien kokouksessa tänään, Niinistö sanoo.
Ville NiinistöEuroopan parlamentin jäsenville.niinisto@ep.europa.euvilleniinisto.fi
Minna ManninenViestintäavustaja / MEP NiinistöPuh:+358 400 512 818minna.manninen@europarl.europa.eu
