Heini Kilpamäen Aseman nainen on ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi

Toimittaja Heini Kilpamäen teos Aseman nainen on valittu Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaaksi. Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 94 kirjaa kaikkiaan 24 kustantamolta. Viisi palkintoehdokasta julkistettiin tänään 23.10. Helsingin Kirjamessuilla. Raati perusteli valintaa seuraavasti:

”Helsingissä elävästä asunnottomasta kertova teos on tärkeä yhteiskunnallinen reportaasi. Heini Kilpamäki kuvaa realistisesti, mutta samalla hienotunteisesti sitä, miten Suomessa voi jäädä järjestäytyneen normiyhteiskunnan ulkopuolelle ja mitä erilaisia selviytymistapoja sellaisessa tilanteessa on. Yleisen ja yksityisen onnistuneesti limittävä teos antaa kasvot asunnottomuuden monille sosiaalisille ja inhimillisille ulottuvuuksille, joilta monet mielellään sulkevat silmät. Teoksen lopussa Kilpamäki avaa myös kiinnostavasti sen tekemiseen liittyneitä eettisiä kysymyksiä.”