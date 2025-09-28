KUTSU: Tampereen museot julkistavat vuoden 2026 näyttelynsä

Tampereen taidemuseo

Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.

Puutarhakatu 34, 33230 Tampere

puh. 041 730 3104

tampereentaidemuseo.fi

Maailman ainoa Muumimuseo

Muumimuseo perustuu Tove Janssonin vuonna 1986 lahjoittamaan muumikuvitusten kokoelmaan. Muumimuseo on elämyksellinen taidemuseo, joka viehättää kaikenikäisiä muumien ja kuvataiteen ystäviä. Laajan muumitaiteen näyttelyn lisäksi Muumimuseossa on vaihtuvia näyttelyitä ja museo on mukana kansainvälisessä näyttelytoiminnassa. Muumimuseo on osa Tampereen taidemuseon organisaatiota. Molemmat museot kuuluvat Tampereen museoihin.

Muumimuseo

Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

Tampere-talon vaihde 03 243 4111

muumimuseo.fi