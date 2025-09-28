KUTSU: Tampereen museot julkistavat vuoden 2026 näyttelynsä
Tampereen museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Museo Milavidaan tiistaina 4.11. klo 8.30–10.00. Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Tampereen museoissa nähdään vuonna 2026. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.
Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Vapriikin ja Museo Milavidan johtaja Heidi Rytky, Postimuseon johtaja Sami Louekari, Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon johtaja Selma Green sekä Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen.
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta/allergioista perjantaina 31.10. kello 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tahtitalvikki.poikajarvi@tampere.fi
Museo Milavida, Milavidanrinne 8, 33210 Tampere
Tähtitalvikki PoikajärviviestintäasiantuntijaMuseokeskus VapriikkiPuh:0503211189tahtitalvikki.poikajarvi@tampere.fi
Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
Tampereen taidemuseo
Puutarhakatu 34, 33230 Tampere
puh. 041 730 3104
tampereentaidemuseo.fi
Maailman ainoa Muumimuseo
Muumimuseo perustuu Tove Janssonin vuonna 1986 lahjoittamaan muumikuvitusten kokoelmaan. Muumimuseo on elämyksellinen taidemuseo, joka viehättää kaikenikäisiä muumien ja kuvataiteen ystäviä. Laajan muumitaiteen näyttelyn lisäksi Muumimuseossa on vaihtuvia näyttelyitä ja museo on mukana kansainvälisessä näyttelytoiminnassa. Muumimuseo on osa Tampereen taidemuseon organisaatiota. Molemmat museot kuuluvat Tampereen museoihin.
Muumimuseo
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Tampere-talon vaihde 03 243 4111
muumimuseo.fi
