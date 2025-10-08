Tiedote, julkaisuvapaa heti

Espoon demarit linjasivat Länsiradasta

Länsiratainvestointi ei ole vielä päätöskelpoinen, linjasi Espoon sosialidemokraattien kunnallisjärjestön ylimääräinen edustajisto 22.10.

Länsiradasta tarvitaan ennen lopullisen päätöksen tekemistä lisää tietoja ja virkavastuulla valmisteltuja vaikutusarvioita. Tiedon kasvaessa voi kriittisyys muuttua hankkeen tukemiseksi.

Espoon sosialidemokraatit ry:n edustajisto ei päättänyt 22.10. demareiden lopullista linjaa Länsirataan.

Edustajiston kokouksessa käytiin keskustelua ja ohjeistettiin Espoon sd-valtuustoryhmää jatkovalmistelussa. Länsiratapäätöksen odotetaan olevan Espoon valtuuston päätöspöydällä marraskuun kokouksessa.”Demarit vaativat ennen lopullista päätöksentekoa mm. oikeutta tutustua valtion kanssa tehtävään sopimukseen ja virkavastuulla tehtäviä talous- ja yhteiskunnallisia vaikutusarvioita. Nykytiedoin edustajisto kehotti Espoon demareiden valtuustoryhmää vastustamaan länsiratainvestointia”, kertoo edustajiston kokouksen puheenjohtajana toiminut Espoon sd-valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Juri Aaltonen. ”

Länsirata on kallis investointi, mutta se tuottaisi Espoolle laajasti maanmyyntituloja Histan alueelta. Kuluja aiheuttaisi erityisesti kunnallistekniikan rakentaminen. Näistä taloudellisista vaikutuksista on saatava virkavastuulla tehty arvio ennen päätöksentekoa. Paljonko investointi lopulta espoolaisille maksaisi? Kyse on myös Espoon kasvun suunnasta. Pitääkö kaupungin kasvaa ja jos pitää, niin minne? Tiedon kasvaessa voi kriittisyys hyvinkin muuttua hankkeen tukemiseksi”, analysoi Aaltonen edustajistossa käytyä keskustelua.

Vierailijat Turusta ja Lohjalta Espoon Sosialidemokraatit ry:n edustajiston kokouksessa Länsirataa oli esittelemässä mm. Turun pormestari Piia Elo (sd) ja kansanedustaja Joona Räsänen (sd). ”Edustajisto sai hyvän katsauksen Turun ja Lohjan tavoitteista ja valtakunnallisista hyödyistä liittyen Länsirataan.

Esittely avasi erinomaisesti Länsiradan vaikutuksia laajalle alueelle”, toteaa kokouksen avannut Espoon Sosialidemokraatit ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Martti Hellström.”Edustajiston linjaukset ovat hyvä osoitus Espoon demareiden demokraattisesta päätösprosessista.

Jäsenkuntaa otetaan aktiivisesti mukaan päätöksentekoon. Tämäkin edustajiston kokous ohjeisti hyödyllisellä tavalla valtuustoryhmäämme vaikeassa päätösasiassa”, sanoo Espoon Sosialidemokraatit ry:n hallituksen puheenjohtaja Maria Rajala.

Lisätietoja:

Maria Rajala, Espoon Sosialidemokraatit ry, puheenjohtaja, 040 154 8585

Juri Aaltonen, edustajiston kokouksen puheenjohtaja, Espoon sd-valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, 040 553 8536



Ystävällisin terveisin,Kirsi-Maria Jokinen

järjestökoordinaattoriSDP Uusimaa (Espoo)kirsi-maria.jokinen@sdp.fi p. 041 3122 105