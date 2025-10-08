Espoon demarit linjasivat Länsiradasta, länsiratainvestointi ei ole vielä päätöskelpoinen
Tiedote, julkaisuvapaa heti
Espoon demarit linjasivat Länsiradasta
Länsiratainvestointi ei ole vielä päätöskelpoinen, linjasi Espoon sosialidemokraattien kunnallisjärjestön ylimääräinen edustajisto 22.10
Tiedote, julkaisuvapaa heti
Espoon demarit linjasivat Länsiradasta
Länsiratainvestointi ei ole vielä päätöskelpoinen, linjasi Espoon sosialidemokraattien kunnallisjärjestön ylimääräinen edustajisto 22.10.
Länsiradasta tarvitaan ennen lopullisen päätöksen tekemistä lisää tietoja ja virkavastuulla valmisteltuja vaikutusarvioita. Tiedon kasvaessa voi kriittisyys muuttua hankkeen tukemiseksi.
Espoon sosialidemokraatit ry:n edustajisto ei päättänyt 22.10. demareiden lopullista linjaa Länsirataan.
Edustajiston kokouksessa käytiin keskustelua ja ohjeistettiin Espoon sd-valtuustoryhmää jatkovalmistelussa. Länsiratapäätöksen odotetaan olevan Espoon valtuuston päätöspöydällä marraskuun kokouksessa.”Demarit vaativat ennen lopullista päätöksentekoa mm. oikeutta tutustua valtion kanssa tehtävään sopimukseen ja virkavastuulla tehtäviä talous- ja yhteiskunnallisia vaikutusarvioita. Nykytiedoin edustajisto kehotti Espoon demareiden valtuustoryhmää vastustamaan länsiratainvestointia”, kertoo edustajiston kokouksen puheenjohtajana toiminut Espoon sd-valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Juri Aaltonen. ”
Länsirata on kallis investointi, mutta se tuottaisi Espoolle laajasti maanmyyntituloja Histan alueelta. Kuluja aiheuttaisi erityisesti kunnallistekniikan rakentaminen. Näistä taloudellisista vaikutuksista on saatava virkavastuulla tehty arvio ennen päätöksentekoa. Paljonko investointi lopulta espoolaisille maksaisi? Kyse on myös Espoon kasvun suunnasta. Pitääkö kaupungin kasvaa ja jos pitää, niin minne? Tiedon kasvaessa voi kriittisyys hyvinkin muuttua hankkeen tukemiseksi”, analysoi Aaltonen edustajistossa käytyä keskustelua.
Vierailijat Turusta ja Lohjalta Espoon Sosialidemokraatit ry:n edustajiston kokouksessa Länsirataa oli esittelemässä mm. Turun pormestari Piia Elo (sd) ja kansanedustaja Joona Räsänen (sd). ”Edustajisto sai hyvän katsauksen Turun ja Lohjan tavoitteista ja valtakunnallisista hyödyistä liittyen Länsirataan.
Esittely avasi erinomaisesti Länsiradan vaikutuksia laajalle alueelle”, toteaa kokouksen avannut Espoon Sosialidemokraatit ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Martti Hellström.”Edustajiston linjaukset ovat hyvä osoitus Espoon demareiden demokraattisesta päätösprosessista.
Jäsenkuntaa otetaan aktiivisesti mukaan päätöksentekoon. Tämäkin edustajiston kokous ohjeisti hyödyllisellä tavalla valtuustoryhmäämme vaikeassa päätösasiassa”, sanoo Espoon Sosialidemokraatit ry:n hallituksen puheenjohtaja Maria Rajala.
Lisätietoja:
Maria Rajala, Espoon Sosialidemokraatit ry, puheenjohtaja, 040 154 8585
Juri Aaltonen, edustajiston kokouksen puheenjohtaja, Espoon sd-valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, 040 553 8536
Ystävällisin terveisin,Kirsi-Maria Jokinen
järjestökoordinaattoriSDP Uusimaa (Espoo)kirsi-maria.jokinen@sdp.fi p. 041 3122 105
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa
Oikeus hyvään gynekologiseen hoitoon kuuluu kaikille - ei vain niille joilla on varaa käydä yksityisellä8.10.2025 13:02:56 EEST | Tiedote
SDP:n valtuustokysymys tähtää gynekologisten palvelujen saatavuuden ja sairauksien hoidon parantamiseen julkisessa terveydenhuollossa
SDP:n kädenjälki näkyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uudessa strategiassa30.9.2025 13:02:54 EEST | Tiedote
Poliittiset ryhmät pääsivät sopuun Länsi-Uudenmaan strategiasta. SD-ryhmän ansiosta strategia vahvistaa myös henkilöstön hyvinvointia, lasten ja nuorten palveluita, yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa sekä alueen vetovoimaa työnantajana.
SDP:n luottamushenkilöesitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöpaikoille19.5.2025 13:46:01 EEST | Tiedote
TIEDOTE 19.5. Uudenmaan Sosialidemokraatit ry SDP:n luottamushenkilöesitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöpaikoille Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen SDP:n luottamushenkilöesitykset on valittu Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokouksessa 18.5. Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajaksi esitetään Eeva Hiilaa Vihdistä. Aluehallituksen 1. varapuheenjohtajaksi esitetään Johanna Värmälää(Espoo). Aluehallitukseen valittiin esitettäviksi jäseniksi Pekka Räsänen(Lohja) ja Elina Kokko(Espoo). SDP:llä ovat puheenjohtajuudet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilötoimielimissä tulevaisuus- ja kehittäminen lautakunnassa sekä yksilöasioiden jaostossa. Tulevaisuus ja kehittämislautakuntaan puheenjohtajaksi esitetään Sini Felipeä(Kirkkonummi) ja yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi Taru Salovaaraa(Espoo). – Paikkajaon taustalla on kasvava luottamus sosialidemokraatteihin, joka näkyi selvästi kevään aluevaaleissa kaikilla Uudenmaan neljällä hyvinvoint
Sosialidemokraatit päättivät luottamushenkilöistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle – Sirkka-Liisa Kähärä aluehallituksen puheenjohtajaksi19.5.2025 13:42:02 EEST | Tiedote
Uudenmaan Sosialidemokraattien ylimääräinen piirikokous 18.5. on päättänyt luottamushenkilöistä Uudenmaan hyvinvointialueille. Luottamuspaikoista puolueiden välillä päätettiin jo aiemmin valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa.
SDP:n luottamushenkilöesitykset Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöpaikoille19.5.2025 12:55:05 EEST | Tiedote
TIEDOTE 19.5. SDP:n luottamushenkilöesitykset Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöpaikoille
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme