Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Ruoantuotannon markkinalähtöisyyttä, viennin tulevaisuudennäkymiä ja tukipolitiikkaa on kehitettävä
Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat Piritta Rantanen, Helena Marttila ja Timo Suhonen odottavat hallitukselta vaikuttavampia panostuksia maatalouden kannattavuuden parantamiseksi, ruokaviennin edistämiseksi sekä tukijärjestelmän oikeudenmukaisemmaksi kohdentamiseksi ja järkeistämiseksi.
– Maatalouden kannattavuus on Luken arvion mukaan kohentunut viime vuodesta, mutta kannattavuutta ei voi kutsua hyväksi, kun ennakoitu tuplaantuminenkin tarkoittaa, että maatalousyrittäjän keskimääräiseksi tuntipalkaksi jää tänä vuonna noin 10,20 euroa. Viljelijöiden tulo jää nyt miinusmerkkiseksi. Hallitukselta kaivataan toimia lainsäädännön kehittämisen ja tukien uudelleenkohdentamisen puolella, mutta toimettomuus osuu ennen kaikkea suomalaisiin tuottajiin. Kyse on ruoantuotantomme tulevaisuudesta sekä ruokajärjestelmämme kestävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta valtiontalouden vaikeassa tilanteessa, kansanedustaja Timo Suhonen korostaa.
– Ilmastonmuutoksen edetessä ja ääri-ilmiöiden lisääntyessä Euroopassa Suomen rooli ruoantuottajana voi kasvaa hyvinkin merkittävästi. Poliittisin päätöksin on luotava ennakoitava toimintaympäristö, joka tukee tuottajia ja kasvun mahdollisuuksia, emme tarvitse lyhytaikaisia hankemallisia ratkaisuja. Suomessa on huikeita ruokainnovaatioita sekä puhtaita, perinteisiä raaka-aineita, joiden vientiä meidän tulee määrätietoisesti edistää, kansanedustaja Helena Marttila sanoo.
– Maatalouden ydin on ruoantuotanto, mutta SDP katsoo, että tukipolitiikan pitää olla oikeudenmukaista. Mielestämme on tarpeen selvittää, miten kestävä on nykyisessä valtiontalouden tilanteessa järjestelmä, jossa maataloustukia voi vuodesta toiseen nostaa myös tila, joka ei tuota lainkaan rehua tai ruokaa markkinoille. Hallituksen olisi syytä selvittää tarkemmin myös valtiovarainministeriön ehdotusta myyntitulorajan lisäämisestä tiloille ja tukien rajaamisesta päätoimisille tuottajille, vaatii kansanedustaja Piritta Rantanen.
Hän on huolissaan hallituksen epätarkoituksenmukaisesta rahankäytöstä myös hallinto- ja järjestelmäkustannuksiin.
– Hallitus on leikannut aiempia maa- ja metsätalouden tukia ja luo uusia tukimuotoja, joista koituu tietojärjestelmä- ja hallinnollisia kustannuksia. Esimerkiksi metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään tehtävän muutoksen myötä tietojärjestelmäkustannukset maksavat yli puoli miljoonaa euroa ja tukien hallinnointi 150 000 euroa vuodessa. Saman verran arvioidaan kuluvan hakijoille suunnattuun tiedotukseen, koulutukseen ja neuvontaan vuosina 2026–2027. Sen sijaan hallitus lakkautti viime kaudella aloitetun metsitystuen juuri, kun tuen myöntäminen oli päässyt vauhtiin. Poukkoileva tukijärjestelmä on myrkkyä tiukalle valtiontaloudelle, kun päinvastoin pitäisi panostaa pitkäjänteisiin järjestelmiin ja niiden tehostamiseen, Rantanen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Niina Malm: Potkulaki tekee epävarmuudesta uuden normaalin23.10.2025 14:30:10 EEST | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle potkulakinsa, esityksen, joka heikentää työntekijöiden asemaa ja lisää epävarmuutta työelämässä. Erityisesti nuoret ja pienipalkkaiset joutuvat tämän politiikan maksumiehiksi. Samalla kun työttömyys pahenee, hallitus valitsee suunnan, joka tekee suomalaisesta työelämästä entistä turvattomamman, sanoo SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n Kumpula-Natri: Eduskunta herättää hallitusta pelialan tunnistamiseen23.10.2025 10:01:53 EEST | Tiedote
Talousvaliokunta perehtyi tarkemmin E-kirjelmään Suomen hallituksen alustavista kannoista Digital Fairness Act sisältöön ja vaatii nyt hallitusta ottamaan tiukan kannan pelivaluuttojen poistamiseksi tulevan sääntelyn piiristä. Tänään suuri valiokunta päätti tukea talousvaliokunnan kantaa koko eduskunnan evästykseksi hallituksen kannaksi.
SDP:n Timo Harakka datakeskuksista: Miksi hallitus hätiköi ennen tilaamaansa selvitystä?22.10.2025 20:14:08 EEST | Tiedote
Lehtitietojen mukaan hallitus riitelee tällä kertaa datakeskuksen verotuksesta, joka pitäisi jostain syystä nuijia valtioneuvoston yleisistunnossa tällä viikolla. SDP:n Timo Harakka ihmettelee hallituksen sählinkiä.
SDP:n Joona Räsänen: Orpo ja Purra vievät Suomea kovaa vauhtia EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin22.10.2025 14:51:17 EEST | Tiedote
-Petteri Orpon hallitus kaasutti velkaralliautollaan Suomen EU:n nopeiten velkaantuvaksi maaksi. Suomi on jo aiemmin viety EU:n tarkkailuluokan porstuaan ja tätä menoa löydämme kohta itsemme luokan etupulpetista. Velkajarrua saa jo nyt käyttää, toteaa kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Timo Harakka: Tulevaisuustyöhön tarvitaan vahva sukupolvisitoumus21.10.2025 13:58:14 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Timo Harakka korostaa tänään lähetekeskustelussa olevan tulevaisuusselonteon ensimmäisen osan rakentavan Suomelle kompassia kohti vuotta 2045. Harakka nostaa esiin ajatuksen tulevien sukupolvien oikeuksien turvaamisesta lailla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme