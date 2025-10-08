Lidl jatkaa UEFA:n naisten kumppanuutta vuoteen 2030 asti
Kansainvälinen Lidl-organisaatio on solminut UEFA naisten kumppanuuden, joka kattaa jalkapallon arvokisat vuosina 2025–2030.
Lidlin yhteistyö UEFA naisten jalkapallon arvokisoissa jatkuu vuoteen 2030 asti. Lidl on virallinen yhteistyökumppani
- naisten jalkapallon EM-kisoissa 2029,
- naisten EM-karsinnoissa 2028–29 sekä
- UEFA:n Women’s Nations Leaguessa vuosina 2025, 2027 ja 2029.
Lidl jatkaa myös elämysten tarjoamista lapsille, ja Lidl Kids Teams saattaa pelaajat kentälle EM-kisoissa.
Yhteistyökumppanuuden avulla Lidl haluaa edistää terveellisiä elämäntapoja sekä nostaa naisten arvostusta.
Jatkoa hyvälle yhteistyölle
Lidl on toiminut UEFAn kumppanina jo kahden vuoden ajan. Yhteistyökumppanuus naisten EM-kisoissa 2025 tavoitti yli 400 miljoonaa katsojaa maailmanlaajuisesti. Lidl oli läsnä kaikissa kahdeksassa isäntäkaupungissa kaikilla stadioneilla. Terveellisten elämäntapojen edistämiseksi se muun muassa jakoi 269 950 hedelmäannosta faneille.
Paikalla oli lisäksi Lidl Awareness Team, joka oli Lidlin työntekijöistä koostuva 57-henkinen häirintäyhdyshenkilötiimi.
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
