Ministeri Anna-Kaisa Ikonen: Hallitus korjaa sote-uudistuksen valuvikoja – suomalaisten palvelut turvataan
Keskustelu hyvinvointialueiden tilanteesta on viime viikkoina käynyt vilkkaana. Otsikoissa ovat pyörineet muutosneuvottelut, Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu, diagnoostietojen kirjausvirheet ja muut kysymykset. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen toivoo julkiseen keskusteluun malttia. Hänen mukaansa Orpon hallitus tekee parhaillaan määrätietoista korjaustyötä edellisen hallituksen sote-uudistuksen ongelmien ratkaisemiseksi ja rahoitusmallin vahvistamiseksi.
”Viime viikkojen uutiset kertovat selvästi edellisen hallituksen säätämän sote-uudistuksen ongelmista. Siksi Orpon hallitus on ryhtynyt korjaamaan tilannetta muuttamalla lainsäädäntöä. Olemme jo lisänneet rahoitusmalliin kustannusten hillinnän ja terveyden edistämisen kannustimia. Tällä hetkellä valmistelussa on hyvinvointialueiden rahoituslain uudistamisen kolmas vaihe, jossa tarkastellaan esimerkiksi rahoituksen määräytymistä diagnoositietojen perusteella, sekä niin sanottu määräaikalaki. Sen avulla tietyille alueille voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää lisäaikaa alijäämien kattamiseen”, Ikonen sanoo.
Uudistuksia on valmisteltu koko syksyn ajan.
”Myös hallitus käy niistä keskustelut aivan tavanomaiseen tapaan. Julkisuudessa on ehkä syntynyt käsitys, ettei hallitus valmistelisi muutoksia hyvinvointialueiden rahoitusmalliin – tämä ei pidä paikkaansa”, Ikonen täsmentää.
Rahoitusmallin pohjalla käytettyjen diagnoositietojen luotettavuus on herättänyt julkista keskustelua, viimeksi Pohjois-Pohjanmaan osalta. Kyse on vuoden 2023 tiedoista, jotka vaikuttaisivat vuoden 2026 hyvinvointialueiden rahoitukseen.
”Sekä THL että hyvinvointialueet ovat tehneet jatkuvasti korjaus- ja kehitystyötä, jotta tiedot olisivat mahdollisimman luotettavia, mutta ongelmia esiintyy yhä. Hallitus valmistelee parhaillaan lisätoimia prosessien parantamiseksi, ja niistä tiedotamme tarkemmin lähipäivinä. Olen eilen vieraillut THL:ssä ja saanut katsauksen siihen, miten rahoitusmallin tietopohjaa kootaan ja varmennetaan”, Ikonen kertoo.
Oman lisänsä keskusteluun toi Itä-Suomen hallinto-oikeus, joka totesi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuluvan vuoden budjetin laittomaksi.
”En voi ministerinä ottaa kantaa yksittäiseen tuomioistuimen ratkaisuun. Haluan kuitenkin sanoa, että suomalaiset voivat aina luottaa siihen, että valtio turvaa perustuslain mukaiset riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkialla maassa", Ikonen sanoo ja jatkaa:
"Ensi vuonna Orpon hallitus käyttää sote-palveluihin peräti neljä miljardia euroa enemmän rahaa kuin edellinen hallitus vuonna 2023 – tästä ei ole epäselvyyttä”, Ikonen painottaa.
”Hyvinvointialueiden välillä on toki eroja ja parannettavaa riittää, mutta isossa kuvassa hyvinvointialueiden kehitystyö alkaa jo näkyä koko maan tasolla aiempaa parempana kustannusten hallintana ja palveluiden yhdenvertaisempana saatavuutena. Tätä kehitystä haluamme alueilla tukea käytettävissä olevin välinein.”
Lain mukaisesti mahdollisia välineitä ovat lisärahoituksen myöntäminen alueelle, jos virkavalmistelussa perustuslain mukaisten palveluiden arvioidaan vaarantuvan sekä arviointimenettely.
”Olemme käynnistäneet myös laajempaa tutkimusta sote-uudistuksesta ja rahoitusmallista. On tärkeää keskustella tutkimukseen pohjautuen tulevaisuuden laajemmista kehittämistarpeista koko uudistuksen osalta”, Ikonen sanoo.
Anna-Kaisa IkonenKunta- ja alueministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
