Hallituksen esitys irtisanomisten helpottamisesta tuo lisää epävarmuutta työntekijöiden elämään
Vaikka osa aiemmin esitetyistä heikennyksistä työntekijöiden irtisanomissuojaan saatiin poistettua hallituksen lakiesityksestä, on se toteutuessaan edelleen merkittävä huononnus ihmisten työsuhdeturvaan.
Hallitus antoi henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta koskevan lakiesityksensä tänään torstaina eduskunnalle. Niin sanotun potkulakiesityksen mukaan työntekijän irtisanomiseksi ei tarvittaisi jatkossa painavaa syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittäisi.
Lakiesitykseen on tullut muutamia parannuksia aiempiin luonnoksiin verrattuna. Esimerkiksi alisuoriutumista irtisanomisperusteena koskeva erillinen säännös on poistettu. Myös hallituksen aiemmin esittämät lievennykset varoituskäytäntöihin ovat jääneet esityksestä pois.
SAK:n juristi Katariina Sahlberg korostaa, että parannuksista huolimatta lakimuutokset tulevat silti merkittävästi heikentämään työntekijän turvaa.
– Orpon hallituksen esitys toisi lisää epävarmuutta työntekijöiden elämään. SAK vastustaa siksi esitystä jyrkästi.
Muutaman heikennyksen hylkäämisestä huolimatta esitys ylittää edelleen sen, mitä Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu.
– Lakiesitys ei ainoastaan poista viittausta painavaan syyhyn, vaan se sisältää muitakin huononnuksia. Nykyisin työnantajalla on esimerkiksi velvollisuus ennen irtisanomista selvittää, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Hallitus haluaa esityksellään kumota tämänkin säännöksen pääosiltaan, Katariina Sahlberg sanoo.
Orpon hallitus on jo tehnyt useita heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Lisää on edelleen tulossa. Hallituksen valmistelussa ovat esimerkiksi heikennykset määräaikaisiin työsuhteisiin, irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuuteen sekä lomautusilmoitusaikaan.
– Hallituksen viimeisimpiä kurjistamiskeksintöjä on siirtää päätösvalta säästövapaan pitämisen ajankohdasta työntekijältä työnantajalle. Lisäksi hallitus selvittää parhaillaan, miten jopa työntekijöiden yksityisyyden suojaa voitaisiin heikentää, Sahlberg huomauttaa.
Kokonaisuudessaan hallituksen tekemät muutokset työehtoihin tulevat vaikuttamaan Suomen yli kahden miljoonan palkansaajan elämään ennätyksellisen negatiivisesti. Hallituksen tavoittelemaan työllisyyden kasvuun niillä sen sijaan on korkeintaan epävarmat vaikutukset.
– Suomen työllisyyden kehityssuunta on Orpon-Purran hallituskaudella ollut surkea. Hallituksen pitäisi vähitellen ymmärtää, että työntekijöiden elämää vaikeuttamalla talous ei käänny kasvuun, juristi Katariina Sahlberg toteaa.
Yhteyshenkilöt
Katariina SahlbergJuristiPuh:044 423 5894katariina.sahlberg@sak.fi
