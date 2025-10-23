Suomalaista moottoriurheiluhistoriaa - Samu Kemppainen Yhdysvaltojen AMRA-kilpasarjassa toiseksi
Vantaalainen Samu Kemppainen sijoittui American Motorcycle Racing Association -mestaruussarjan loppupisteissä toiseksi kaudella 2025.
Päätösosakilpailu Jim McClure Memorial AMRA World Finals ajettiin 24.-26.10.2025 Rockingham Dragwayllä Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa. Samu Kemppainen lähti finaaliviikonloppuun Top Fuel -kuninkuusryhmän pistejohdossa.
Kilpailu päättyi Kemppaisen osalta aika-ajoissa, kun hän kaatui 200 mailin nopeudesta. Toisessa aika-ajolähdössä jarruvarjo sotkeutui wheeliebarssiin, jolloin pyörä kampesi äkillisesti sivuttain aiheuttaen kaatumisen. Kemppainen loukkaantui, eikä pystynyt jatkamaan kilpailua.
Loppupisteissä Kemppainen keräsi yhteensä 1380 pistettä jääden mestaruudesta ainoastaan 45 pistettä. Mestariksi ajoi Ryan Peery.
AMRA-sarjassa Kemppainen on kilpaillut Top Fuel Nitro Harleylla. Kaudelle 2025 hän sai kutsun Chris Stewart Racingilta kilpailemaan Yhdysvaltoihin.
Kemppainen teki suomalaista kiihdytyshistoriaa aiemmin kesällä kun hän voitti, samalla ensimmäisenä ulkomaalaisena, AMRA-mestaruussarjan kolmannen osakilpailun Michiganissa.
Yhteensä AMRA-sarjassa oli merkitty kaudelle 2025 viisi osakilpailua. Kilpailutapahtumat olivat kaksipäiväisiä, ja pisteitä jaettiin sekä lauantain lajitteluajoista että sunnuntain pudotusajoista.
"Kaiken kaikkiaan hyvä kausi, paitsi tuon viimeisen kisan lipan olisi voinut jättää välistä. 2. sija on hyvä, toki voittoa lähdettiin hakemaan, joten pettymyshän tuo vika kisa oli. Täytyy olla tyytyväinen, että näin vähillä vammoilla selvittiin. Ensi vuonna taas viivalla varmasti. Se, että missä ja milloin, on vielä auki. Nyt täytyy keskittyä kuntoutumiseen, että ukko on valmis kun kevät koittaa. Kiitokset kaikille tukijoille ja jotka ovat viestineet onnettomuuden jälkeen. Tuki on ollut valtaisaa, kiitos siitä. Onnettomuuksia sattuu meidänkin lajissa, nyt oli minun vuoro. Hyvää loppuvuotta kaikille!", Kemppainen kertoo.
Kemppaisen omana tiiminä kotimaassa toimii Skullracing. Hän on voittanut FIM Euroopan mestaruuden Super Twin -ryhmässä vuonna 2014.
