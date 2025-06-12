Lotta Svärd Säätiö mahdollistaa arjen turvallisuutta: 10 000 euron Lotta Svärd -stipendi luovutettiin Kaakkois-Suomen Marttojen Pikku vara -hankkeelle

”Hanke on erittäin ajankohtainen etenkin Suomen itärajan tuntumassa, ja se sopii hyvin säätiömme tavoitteeseen tukea yhteiskuntamme arjen turvallisuutta”, kertoo stipendin saajan valintaperusteista Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

”Lisäksi Pikku vara -hanke vastaa hyvin kysymykseen mitä lotat tekisivät tänä päivänä. Uskon, että jotain juuri tämän kaltaista lotat tekisivät tässä ajassa, jos lottajärjestö olisi vielä olemassa”, jatkaa Nurminen.

Pikku vara -hankkeelle on kysyntää ja varautumiskoulutusta on toivottu. Hankkeen päätavoitteena on edistää nuorten omaehtoista varautumista.

Vuoden 2026 alussa käynnistyvän hankeen avulla kasvatetaan nuorten varautumisen taitoja, henkistä hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä sekä vahvistetaan nuorten tulevaisuudenuskoa, toiveikkuutta sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Toive varautumistaitojen opetuksesta on tullut itärajaa lähellä olevista kouluista.

”Oppilaitoksilta ja muilta nuorten ja lasten kanssa toimivilta tahoilta on erityisesti tämän vuoden aikana tullut yhteydenottoja nuorten varautumiseen liittyvien taitojen vahvistamiseen liittyen”, kertoo Kaakkois-Suomen Martat ry:n toiminnanjohtaja Tuija Valjakka.

”Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan välinen yhteistyöhanke on koettu tärkeäksi erityisesti yhteiskunnassa tapahtuvien isojen turvallisuuden tunnetta uhkaavien muutosten vuoksi. Koronapandemia, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaan, myrskytuhot ja sähkökatkot ovat herättäneet ihmisissä halun valmistautua ja varautua”, sanoo Valjakka.

Pelien ja harjoitusten kautta toteutettava varautumiskoulutus viedään kouluihin ja oppilaitoksiin nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten saataville. Nuorten omaksumat tiedot ja taidon vahvistavat koko perheen varautumista häiriötilanteisiin.



Toimintaympäristö ja uhkakuvat muuttuvat ja tarvitaan laajaa turvallisuusajattelua ja koko yhteiskunnan resurssien hyödyntämistä, johon nuoret otetaan mukaan.



***

Lotta Svärd -stipendi luovutettiin Lotta Svärd Säätiön syntymäpäivänä 24.10.2025 Helsingissä järjestetyllä juhlalounaalla.







