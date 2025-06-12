Lotta Svärd Säätiö mahdollistaa arjen turvallisuutta: 10 000 euron Lotta Svärd -stipendi luovutettiin Kaakkois-Suomen Marttojen Pikku vara -hankkeelle
Pikku vara -hanke lisää yläkouluikäisten ja toisen asteen oppilaiden omatoimisia varautumistaitoja ja henkistä kriisinkestävyyttä Kaakkois-Suomessa.
”Hanke on erittäin ajankohtainen etenkin Suomen itärajan tuntumassa, ja se sopii hyvin säätiömme tavoitteeseen tukea yhteiskuntamme arjen turvallisuutta”, kertoo stipendin saajan valintaperusteista Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.
”Lisäksi Pikku vara -hanke vastaa hyvin kysymykseen mitä lotat tekisivät tänä päivänä. Uskon, että jotain juuri tämän kaltaista lotat tekisivät tässä ajassa, jos lottajärjestö olisi vielä olemassa”, jatkaa Nurminen.
Pikku vara -hankkeelle on kysyntää ja varautumiskoulutusta on toivottu. Hankkeen päätavoitteena on edistää nuorten omaehtoista varautumista.
Vuoden 2026 alussa käynnistyvän hankeen avulla kasvatetaan nuorten varautumisen taitoja, henkistä hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä sekä vahvistetaan nuorten tulevaisuudenuskoa, toiveikkuutta sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Toive varautumistaitojen opetuksesta on tullut itärajaa lähellä olevista kouluista.
”Oppilaitoksilta ja muilta nuorten ja lasten kanssa toimivilta tahoilta on erityisesti tämän vuoden aikana tullut yhteydenottoja nuorten varautumiseen liittyvien taitojen vahvistamiseen liittyen”, kertoo Kaakkois-Suomen Martat ry:n toiminnanjohtaja Tuija Valjakka.
”Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan välinen yhteistyöhanke on koettu tärkeäksi erityisesti yhteiskunnassa tapahtuvien isojen turvallisuuden tunnetta uhkaavien muutosten vuoksi. Koronapandemia, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaan, myrskytuhot ja sähkökatkot ovat herättäneet ihmisissä halun valmistautua ja varautua”, sanoo Valjakka.
Pelien ja harjoitusten kautta toteutettava varautumiskoulutus viedään kouluihin ja oppilaitoksiin nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten saataville. Nuorten omaksumat tiedot ja taidon vahvistavat koko perheen varautumista häiriötilanteisiin.
Toimintaympäristö ja uhkakuvat muuttuvat ja tarvitaan laajaa turvallisuusajattelua ja koko yhteiskunnan resurssien hyödyntämistä, johon nuoret otetaan mukaan.
***
Lotta Svärd -stipendi luovutettiin Lotta Svärd Säätiön syntymäpäivänä 24.10.2025 Helsingissä järjestetyllä juhlalounaalla.
Lotta Svärd Säätiö
Lotta Svärd Säätiö on 1921–44 toimineen lottajärjestön huolto- ja avustustyön suora perillinen. Syksyllä 1944 lotat perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön huolto- ja avustustyötä. Vuonna 2004 huoltosäätiön nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi.
Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä lottajärjestössä palvelleiden naisten laatimien sääntöjen puitteissa huolto- ja avustustyön parissa, avustamalla naisten koulutusta toimimaan kriisitilanteissa ja tekemällä näkyväksi ammatillisen museotyön kautta lottajärjestössä toimineiden naisten työn merkitystä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa.
