Kluuvin ja Kaartinkaupungin katuja kehitetään – suunnitelmissa vehreyttä ja rauhallisempia tonttikatuja
Kluuviin ja Kaartinkaupunkiin valmistellaan suunnitelmaa, jolla tavoitellaan parannuksia liikenteen sujuvuuteen sekä viihtyisyyteen ja vehreyteen. Suunnitelma tarkentaa vuonna 2024 hyväksyttyä ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
Kluuvin ja Kaartinkaupungin liikenne- ja kaupunkitilasuunnitelman tavoitteena on määritellä, missä ja minkälaisia parannuksia kaupunkitilaan tehdään sekä miten liikkuminen on sujuvampaa eri kulkumuodoilla.
Alueella suunnitellaan muun muassa kävelyalueiden parantamista, katuverkon suuntaisuuksia sekä kadun varren tilanjakoa esimerkiksi pysäköinnin, kuormauspaikkojen ja katuvihreän välillä. Suunnitelma tukee omalta osaltaan kaupungin tavoitteita siitä, että keskusta olisi houkuttelevampi paikka saapua ja viettää aikaa.
Suunnittelun lähtökohtana toimii ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Siinä Kaivokatu päätettiin muuttaa joukkoliikennekaduksi, jossa kulkevat ainoastaan raitiovaunut, kävelijät ja pyöräilijät. Samalla keskustan poikittainen autoliikenne keskitetään Esplanadeille, jossa on jatkossakin kaksi ajokaistaa suuntaansa.
Puita Kluuvikadulle, läpiajoliikenne Esplanadeille ja Unioninkadulle
Kluuvin ja Kaartinkaupungin pienempiin katuihin ehdotetaan muutoksia, jotta ne säilyisivät rauhallisina, katujen melutaso olisi matala ja kaduilla olisi turvallista ja viihtyisää liikkua niin lasten kuin vanhustenkin. Kun keskustan läpiajava liikenne ohjataan Esplanadeille ja muille autoliikenteen pääreiteille, läpiajoliikenne vähenee pienemmillä asuin- ja tonttikaduilla.
Kaupunki haluaa lisätä katupuiden ja muun katuvihreän määrää keskustassa. Suunnitelmaluonnoksissa on selvitetty mahdollisia kohteita tähän. Esimerkiksi Kluuvikadulla ja Mikonkadulla olisi mahdollista lisätä katupuita ja julkisia istuskelupaikkoja sekä laajentaa terasseja. Yliopistonkatu muutettaisiin pihakaduksi, jolloin kadulla olisi edelleen mahdollista liikkua autolla, mutta sinne voitaisiin lisätä istuskelupaikkoja ja matalia istutuksia.
Esplanadin poikittaisliikenteen sujuvoittamiseksi suunnitelmaluonnoksissa ehdotetaan, että Fabianinkatu katkaistaan autoliikenteeltä Esplanadin puiston välillä. Pohjois- ja Eteläesplanadin poikkikaduille lisättäisiin ylijatkettuja jalkakäytäviä, mikä myös selkeyttäisi Esplanadien roolia pääverkkona. Kaartinkaupungin katuja, kuten Ludviginkatu, Rikhardinkatu ja Kasarmikatu, voitaisiin muuttaa yksisuuntaisiksi, jotta läpiajo Kaartinkaupungin kautta ei olisi houkuttelevaa ja alueen asuinkaduilla olisi rauhallista liikkua ja asua. Suunnitelmassa esitetään, että Unioninkatu muutettaisiin kokonaan kaksisuuntaiseksi, jolloin se olisi myös selkeämpi osa autoliikenteen pääverkkoa. Yhdessä suunnitelmavaihtoehdossa esitetään muutoksia myös Erottajankadulle ja Pienelle Roobertinkadulle, jotta myös näiden katuosuuksien viihtyisyys paranisi ja alueet liittyisivät vahvemmin osaksi käveltävää keskustaa.
Suunnitelmaluonnoksista keskustellaan pop up -toimistoissa
Kaupunkilaisten on mahdollisuus keskustella Kluuvin ja Kaartinkaupungin liikenne- ja kaupunkitilasuunnitelmista suunnittelijoiden kanssa loka-marraskuussa. Hankkeen suunnitelmiin voi tutustua myös verkossa osoitteessa hel.fi/kluuvi-kaartinkaupunki-katutilat.
Pop up -toimistot ovat auki seuraavasti:
- 27.–28.10.2025 klo 16–18 Rikhardinkadun kirjasto, kokoustila Ture, Rikhardinkatu 3
- 6.11.2025 klo 16.30–19 Helsingin yliopiston Porthania-rakennus, Urbarium-tila, 1. kerros, Yliopistonkatu 3
Suunnittelu on aloitettu keväällä 2025, jolloin teetettiin helsinkiläisille ja alueen yrityksille otannalla tehty verkkokysely. Tämän lisäksi alueen asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille järjestettiin keskustelutilaisuuksia huhti–toukokuussa 2025. Suunnitelman on määrä valmistua keväällä 2026, jolloin se viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Kampin alueen vastaava suunnitelma käynnistyy näillä näkymin vuoden 2026 aikana. Suurin osa Kluuviin ja Kaartinkaupunkiin ehdotetuista muutoksista olisi mahdollista toteuttaa 2030-luvun alkupuolella, esimerkiksi Esplanadien vesihuoltosaneerauksen yhteydessä.
Kaivokadun kaavaehdotus on tulossa nähtäville marraskuun puolivälissä. Kaivokadun suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa 20. marraskuuta kaupungintalon tapahtumatorilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna Kluge
Liikenneinsinööri
kaupunkiympäristön toimiala
Liikenne- ja katusuunnittelu
puh. 09 310 21337
henna.kluge@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 23.10.202523.10.2025 18:34:53 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 23.10.2025 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 6.11.2025
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 21.10.202521.10.2025 18:37:55 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 21.10.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Detaljplanen för Hamntunneln är klar – reviderat planförslag till beslutsfattande17.10.2025 11:10:41 EEST | Pressmeddelande
Detaljplanläggningen av Hamntunneln från Västra hamnen till Västerleden är nu inne på slutrakan. Tunneln förbättrar trafikflödet på Busholmen och i södra Helsingfors samt frigör områden i Södra hamnen för stadsbornas användning. Stadsmiljönämnden behandlar det reviderade planförslaget den 21 oktober.
Satamatunnelin asemakaava on valmis – tarkistettu kaavaehdotus päätöksentekoon17.10.2025 11:10:41 EEST | Tiedote
Länsisatamasta Länsiväylälle kulkevan Satamatunnelin asemakaavoitus on edennyt loppusuoralle. Tunneli parantaa Jätkäsaaren ja eteläisen Helsingin liikenteen sujuvuutta sekä vapauttaa Eteläsataman alueita kaupunkilaisten käyttöön. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tarkistettua kaavaehdotusta 21. lokakuuta.
Kottby idrottspark blir en plats även för evenemang16.10.2025 11:13:33 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad vill utveckla Kottby idrottspark till en ännu mångsidigare idrotts- och evenemangspark med både bättre idrottstjänster och möjlighet att ordna storevenemang. Just nu utarbetas en allmän plan för idrottsparken. Stadsborna kan dela med sig av sina tankar och idéer om utvecklingen av parken genom en webbenkät och en workshop.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme