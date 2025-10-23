Kluuvin ja Kaartinkaupungin katuja kehitetään – suunnitelmissa vehreyttä ja rauhallisempia tonttikatuja

Kluuvin ja Kaartinkaupungin liikenne- ja kaupunkitilasuunnitelman tavoitteena on määritellä, missä ja minkälaisia parannuksia kaupunkitilaan tehdään sekä miten liikkuminen on sujuvampaa eri kulkumuodoilla.

Alueella suunnitellaan muun muassa kävelyalueiden parantamista, katuverkon suuntaisuuksia sekä kadun varren tilanjakoa esimerkiksi pysäköinnin, kuormauspaikkojen ja katuvihreän välillä. Suunnitelma tukee omalta osaltaan kaupungin tavoitteita siitä, että keskusta olisi houkuttelevampi paikka saapua ja viettää aikaa.

Suunnittelun lähtökohtana toimii ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Siinä Kaivokatu päätettiin muuttaa joukkoliikennekaduksi, jossa kulkevat ainoastaan raitiovaunut, kävelijät ja pyöräilijät. Samalla keskustan poikittainen autoliikenne keskitetään Esplanadeille, jossa on jatkossakin kaksi ajokaistaa suuntaansa.

Puita Kluuvikadulle, läpiajoliikenne Esplanadeille ja Unioninkadulle

Kluuvin ja Kaartinkaupungin pienempiin katuihin ehdotetaan muutoksia, jotta ne säilyisivät rauhallisina, katujen melutaso olisi matala ja kaduilla olisi turvallista ja viihtyisää liikkua niin lasten kuin vanhustenkin. Kun keskustan läpiajava liikenne ohjataan Esplanadeille ja muille autoliikenteen pääreiteille, läpiajoliikenne vähenee pienemmillä asuin- ja tonttikaduilla.

Kaupunki haluaa lisätä katupuiden ja muun katuvihreän määrää keskustassa. Suunnitelmaluonnoksissa on selvitetty mahdollisia kohteita tähän. Esimerkiksi Kluuvikadulla ja Mikonkadulla olisi mahdollista lisätä katupuita ja julkisia istuskelupaikkoja sekä laajentaa terasseja. Yliopistonkatu muutettaisiin pihakaduksi, jolloin kadulla olisi edelleen mahdollista liikkua autolla, mutta sinne voitaisiin lisätä istuskelupaikkoja ja matalia istutuksia.

Esplanadin poikittaisliikenteen sujuvoittamiseksi suunnitelmaluonnoksissa ehdotetaan, että Fabianinkatu katkaistaan autoliikenteeltä Esplanadin puiston välillä. Pohjois- ja Eteläesplanadin poikkikaduille lisättäisiin ylijatkettuja jalkakäytäviä, mikä myös selkeyttäisi Esplanadien roolia pääverkkona. Kaartinkaupungin katuja, kuten Ludviginkatu, Rikhardinkatu ja Kasarmikatu, voitaisiin muuttaa yksisuuntaisiksi, jotta läpiajo Kaartinkaupungin kautta ei olisi houkuttelevaa ja alueen asuinkaduilla olisi rauhallista liikkua ja asua. Suunnitelmassa esitetään, että Unioninkatu muutettaisiin kokonaan kaksisuuntaiseksi, jolloin se olisi myös selkeämpi osa autoliikenteen pääverkkoa. Yhdessä suunnitelmavaihtoehdossa esitetään muutoksia myös Erottajankadulle ja Pienelle Roobertinkadulle, jotta myös näiden katuosuuksien viihtyisyys paranisi ja alueet liittyisivät vahvemmin osaksi käveltävää keskustaa.

Suunnitelmaluonnoksista keskustellaan pop up -toimistoissa

Kaupunkilaisten on mahdollisuus keskustella Kluuvin ja Kaartinkaupungin liikenne- ja kaupunkitilasuunnitelmista suunnittelijoiden kanssa loka-marraskuussa. Hankkeen suunnitelmiin voi tutustua myös verkossa osoitteessa hel.fi/kluuvi-kaartinkaupunki-katutilat.

Pop up -toimistot ovat auki seuraavasti:

27.–28.10.2025 klo 16–18 Rikhardinkadun kirjasto, kokoustila Ture, Rikhardinkatu 3

6.11.2025 klo 16.30–19 Helsingin yliopiston Porthania-rakennus, Urbarium-tila, 1. kerros, Yliopistonkatu 3

Suunnittelu on aloitettu keväällä 2025, jolloin teetettiin helsinkiläisille ja alueen yrityksille otannalla tehty verkkokysely. Tämän lisäksi alueen asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille järjestettiin keskustelutilaisuuksia huhti–toukokuussa 2025. Suunnitelman on määrä valmistua keväällä 2026, jolloin se viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Kampin alueen vastaava suunnitelma käynnistyy näillä näkymin vuoden 2026 aikana. Suurin osa Kluuviin ja Kaartinkaupunkiin ehdotetuista muutoksista olisi mahdollista toteuttaa 2030-luvun alkupuolella, esimerkiksi Esplanadien vesihuoltosaneerauksen yhteydessä.

Kaivokadun kaavaehdotus on tulossa nähtäville marraskuun puolivälissä. Kaivokadun suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa 20. marraskuuta kaupungintalon tapahtumatorilla.