Sariola on urallaan kulkenut pitkän tien esiintyjänä ja pedagogina. Hänen tohtorintutkintonsa on henkilökohtainen matka siihen, mitä tarkoittaa olla muusikko, joka kuuntelee kahden esityksessä yhtäaikaisesti käytetyn ilmaisun välineen kehollisesti synnyttämiä impulsseja ja improvisoidessa tapahtuvia keskittymisen tiloja.

Tutkinnon opinnäyte sisältää neljä taiteellista osiota eli esitykset ”Kuvittele ääni!” (2014), ”Like! Liike!” (2014) ja ”Syke!” (2015), äänitteen ”Synergy” (2021) sekä kirjallisen tutkielman ”Taide kulki lävitseni! Monitaiteinen improvisaatio muusikkouden syventäjänä”. Tutkimusprosessiin kuuluivat myös taiteelliset produktiot ”Äänikuva” (2013) ja ”Kuule minut – Näe minut, Se mig – Hör mig, See me – Hear me” (2020).

Improvisoimalla kohti syvempää muusikkoutta

Monitaiteisen työskentelyn avulla Sariola on havainnoinut improvisoivan muusikon luovaa prosessia ja muutoskykyisyyden kasvua niin harjoitustilanteissa kuin yleisön läsnä ollessakin. Kirjallisessa tutkielmassaan Sariola pureutuu monitaiteisen improvisoinnin esiin nostamiin havaintoihin, esittelee käyttämiään ja itse kehittämiään improvisaation menetelmiä ja pohtii monitaiteiseen työskentelyyn liittyviä luovuuteen ja flow-tilaan liittyviä kysymyksiä.

“Improvisaatiossa taide kulkee todellakin ihmisen läpi ja tekee näkyväksi sen, mitä hänen sisällään on. Samalla se muuttaa tekijäänsä. Monitaiteinen työskentely myös avaa aivan uuden tavan olla musiikissa läsnä,” Sariola toteaa.

Sariola on tunnettu erityisesti laulamisen, improvisaation ja monitaiteisen taideilmaisun näkemyksellisestä ohjaamisestaan. Hän ohjaa kursseja eri ympäristöissä monen ikäisille ja monen taustaisille laulajille sekä eri alojen taiteilijoille, yhdistää rohkeasti eri taiteellisia ilmaisukeinoja ja tekee improvisaatiosta elävän vuoropuhelun yleisön kanssa. Sariolan tohtorintutkinnon taiteelliset osiot olivat produktioita, joissa Sariola improvisoi samanaikaisesti ääntä ja kuvaa.

Soila Sariolan taiteellinen tohtorintutkinto "Taide kulki lävitseni – Monitaiteinen improvisaatio muusikkouden syventäjänä" tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa (Kamarimusiikkisali, Pohjoinen Rautatiekatu 9) 31. lokakuuta 2025 klo 12.