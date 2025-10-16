Komissio on julkistanut vuoden 2026 työohjelmansa
Euroopan komissio on tänään julkistanut vuoden 2026 työohjelmansa, jolla pyritään rakentamaan suvereenimpaa ja riippumattomampaa Eurooppaa. Työohjelman nimi on ”Euroopan riippumattomuuden hetki”. Siinä keskitytään nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, kuten EU:n turvallisuuteen ja demokratiaan kohdistuviin uhkiin, konflikteihin ja geopoliittisiin jännitteisiin, EU:n talouteen ja elinkeinoelämään kohdistuviin riskeihin sekä ilmastonmuutoksen kiihtymiseen. Työohjelma perustuu komission poliittisissa suuntaviivoissa ja puheenjohtaja von der Leyenin EU:n komission jäsenten kollegiolle lähettämissä toimeksiantokirjeissä esitettyihin sitoumuksiin sekä vuoden 2025 puheessa unionin tilasta esitettyihin ajatuksiin.
Komissio vahvistaa työohjelmassa nykyiset keskeiset painopisteensä. Esitellyillä toimilla pyritään edistämään kilpailukykyä, saavuttamaan johtoasema puhtaiden ja digitaalisten innovaatioiden alalla, vahvistamaan EU:n ainutlaatuista yhteiskuntamallia ja varmistamaan kollektiivinen turvallisuus.
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen: ”Vuoden 2026 työohjelma on jälleen uusi askel kohti vahvempaa ja riippumattomampaa Eurooppaa. Jatkamme tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voimme saavuttaa EU:n tärkeimmät tavoitteet, parantaa kilpailukykyä, hyödyntää sisämarkkinoiden vahvuudet, yksinkertaistaa EU:n sääntöjä ja puuttua hintakriisiin. Yhdessä suojelemme EU:n kansalaisia ja puolustamme EU:n arvoja.”
Painopisteenä lainsäädännön yksinkertaistaminen ja täytäntöönpano
Vuonna 2026 komissio jatkaa byrokratian karsimista, mistä hyötyvät niin ihmiset, yritykset kuin hallintokin. Lainsäädännön yksinkertaistamista, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa koskevassa ensimmäisessä tilannekatsauksessa, joka myös hyväksyttiin tänään, nostetaan esiin tähän mennessä saavutetut edistysaskeleet. Niihin kuuluu muun muassa kuusi omnibus-pakettia ja muita yksinkertaistamisehdotuksia, joiden tarkoituksena on tuoda yrityksille ja kansalaisille vuosittain yli 8,6 miljardin euron kustannussäästöt.
Myös monissa ensi vuoden työohjelman aloitteissa keskitytään EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja kustannusten vähentämiseen. Suunnitteilla on useita yksinkertaistamisehdotuksia, jotka koskevat autoteollisuutta, ympäristöä, verotusta, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta, lääkinnällisiä laitteita ja energiatuotteita sekä muita keskeisiä aloja. Samaan aikaan täytäntöönpanovuoropuhelut ja tilannearviot auttavat komissiota kartoittamaan uusia yksinkertaistamismahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisille koituvien rasitteiden keventämiseksi.
Tilannekatsauksessa esitetään toimenpiteet, joilla komissio tukee jäsenvaltioita EU:n politiikkojen täytäntöönpanossa, sekä tärkeimmät lainsäädännön noudattamisen valvontaa koskevat tilastot ja toimet. Komissiolla on käsittelyssä yli 1 500 vireillä olevaa rikkomustapausta. Tarkoituksena on, että EU:n säännöt pannaan täysimääräisesti täytäntöön, jotta kansalaiset ja yritykset saisivat niistä koituvat hyödyt.
Suvereenimpi ja riippumattomampi Eurooppa: vuoden 2026 työohjelman keskeiset aloitteet
- Kestävä vauraus ja kilpailukyky: Komissio jatkaa työtään Euroopan teollisen perustan vahvistamiseksi ja tukee Euroopan strategisia teollisuudenaloja ja työpaikkojen luomista uudella teollisuutta vauhdittavalla säädöksellä. Euroopan kriittisten raaka-aineiden toimitusten häiriönsietokykyä parannetaan uuden kriittisten raaka-aineiden keskuksen ja kiertotaloussäädöksen avulla. Sisämarkkinoiden potentiaalin hyödyntämistä pyritään lisäämään merkittävällä tavalla vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi poistetaan esteitä, esitetään eurooppalainen innovaatiosäädös, otetaan käyttöön innovatiivisiin yrityksiin sovellettava 28. oikeusjärjestys ja edistetään EU:n sisämarkkinoiden viidettä vapautta eli osaamisen ja innovoinnin liikkuvuutta.
- Puolustus ja turvallisuus: EU:n puolustusvalmiuden vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen strategisten kumppaneiden kanssa ovat keskeisiä prioriteetteja, joita edistetään puolustusvalmius 2030 ‑kehyksen pohjalta. Komissio kehittää lippulaiva-aloitteita, kuten eurooppalaista droonipuolustusta, joka on olennainen osa itäisen sivustan valvontaa (Eastern Flank Watch). Lisäksi vahvistetaan unionin rajojen suojelua, torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja kehitetään rajat ylittäviä kriittisiä viestintäjärjestelmiä. Komissio keskittyy myös muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen käytännön täytäntöönpanoon.
- Sosiaalinen malli ja innovointi: Eurooppalaisten perheiden jokapäiväisiin haasteisiin vastataan hinta- ja elinkustannuskriisiin torjumiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Lisäksi ehdotetaan laadukkaita työpaikkoja koskevaa säädöstä. Ammatillista liikkuvuutta ja tutkintojen tunnustamista edistetään työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta koskevalla paketilla ja siihen kuuluvalla osaamisen liikkuvuutta koskevalla aloitteella. Lisäksi puututaan köyhyyden ja asuntokriisin perimmäisiin syihin.
- Elämänlaatu – elintarvikkeet, vesi, luonto: Komissio tukee eurooppalaisia maataloustuottajia esittämällä karjankasvatusalan strategian ja tarkistamalla sääntöjä, jotka koskevat hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä elintarvikeketjussa. Ilmastokestävyyttä pyritään vahvistamaan eurooppalaisen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan suunnitelman avulla. Eurooppalaista valtamerten hallinnointia ohjataan uudella valtamerisäädöksellä.
- Demokratia ja oikeusvaltioperiaate: Komissio auttaa suojaamaan demokraattisia instituutioita ääriliikkeiltä ja disinformaatiolta, parantaa kuluttajansuojaa ja tarkistaa petosten torjuntaa koskevia toimenpiteitä. Nuorisoasioita ja erityisesti lapsia ja sosiaalista mediaa koskevia kysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisesti asiantuntijapaneelin suositusten pohjalta. Komissio jatkaa tasa-arvounionin kehittämistä uusilla sukupuolten tasa-arvoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevilla strategioilla.
- Globaali yhteistyö: EU lisää yhteistyötä globaalien kumppaniensa kanssa. Samalla se seisoo edelleen vakaasti Ukrainan rinnalla ja antaa vankkumattoman tukensa sen kiireellisille taloudellisille ja sotilaallisille tarpeille ja jälleenrakennustoimille. Myös Ukrainan pyrkimyksiä yhdentyä EU:hun tuetaan edelleen, aivan kuten Modovankin. Myös humanitaarista apua uudistetaan kriisitoimien nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Välimeren alueen sopimuksen toteuttaminen alkaa. Lisäksi esitetään Lähi-idän strategia, johon sisältyy Syyrian ja Libanonin siirtymän tukeminen.
Valmistautuminen huomisen unioniin
Kunnianhimoisia politiikkatoimia on tuettava kunnianhimoisilla resursseilla, kuten esitetään hiljattain annetussa ehdotuksessa monivuotiseksi rahoituskehykseksi, jossa toimille ehdotetaan lähes kahden biljoonan euron määrärahoja. Tämän vuoksi komissio kehottaa tässä yhteydessä Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimaan nopeasti tästä kehyksestä ja viemään keskeistä lainsäädäntöä eteenpäin.
Tausta
Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Työohjelmassa kerrotaan suurelle yleisölle ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisesta sitoutumisesta uusien aloitteiden esittämiseen, yksinkertaistamisehdotukset mukaan lukien, aiemmin tehtyjen ehdotusten perumiseen ja voimassa olevan EU:n lainsäädännön uudelleentarkasteluun. Komission työohjelma on tulosta Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja EU:n neuvoa-antavien elinten välisestä tiiviistä yhteistyöstä.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2414
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant presenterar en ny färdplan för försvaret för att stärka den europeiska försvarskapaciteten16.10.2025 15:55:23 EEST | Pressmeddelande
I dag har EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentanten lagt fram en ”Färdplan för försvarsberedskap 2030 – för att bevara freden” för EU:s medlemsländer. Det är en övergripande plan för att stärka den europeiska försvarskapaciteten.
Komissio ja korkea edustaja esittävät uuden puolustustiekartan Euroopan sotilaallisten suorituskykyjen vahvistamiseksi16.10.2025 15:55:23 EEST | Tiedote
Komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat tänään ehdottaneet EU:n jäsenvaltioille ”Rauhan puolesta – puolustusvalmiuden tiekartta 2030” -ehdotuksen, joka on kattava suunnitelma Euroopan sotilaallisen suorituskyvyn vahvistamiseksi.
Faciliteten för återhämtning och resiliens är drivkraft för hållbar tillväxt i hela EU8.10.2025 16:30:23 EEST | Pressmeddelande
Faciliteten för återhämtning och resiliens närmar sig sin slutgräns 2026. Den fjärde årsrapporten över faciliteten för återhämtning och resiliens läggs fram av EU-kommissionen idag och visar att faciliteten fortsätter att främja positiva reformer och investeringar i hela EU.
Elpymis- ja palautumistukiväline luo kestävää kasvua kaikkialla EU:ssa8.10.2025 16:30:23 EEST | Tiedote
Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) voimassaolon päättyminen vuonna 2026 alkaa jo häämöttää. Komission tänään julkaisema neljäs elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva vuosikertomus osoittaa, että välineellä vauhditetaan edelleen myönteisiä uudistuksia ja investointeja ympäri EU:ta.
EU-kommissionen påskyndar införandet av AI i den europeiska industrin och vetenskapen genom två nya strategier8.10.2025 11:52:08 EEST | Pressmeddelande
Runt om i världen är det kapplöpning mellan länderna för att utnyttja potentialen hos artificiell intelligens (AI). EU vill att Europa ska bibehålla en tätposition när det gäller AI-driven vetenskap och påskynda användningen av AI inom viktiga industrier. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram två strategier för att se till att Europa ligger steget före.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme