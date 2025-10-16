Komissio on julkistanut vuoden 2026 työohjelmansa

Komissio vahvistaa työohjelmassa nykyiset keskeiset painopisteensä. Esitellyillä toimilla pyritään edistämään kilpailukykyä, saavuttamaan johtoasema puhtaiden ja digitaalisten innovaatioiden alalla, vahvistamaan EU:n ainutlaatuista yhteiskuntamallia ja varmistamaan kollektiivinen turvallisuus.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen: ”Vuoden 2026 työohjelma on jälleen uusi askel kohti vahvempaa ja riippumattomampaa Eurooppaa. Jatkamme tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voimme saavuttaa EU:n tärkeimmät tavoitteet, parantaa kilpailukykyä, hyödyntää sisämarkkinoiden vahvuudet, yksinkertaistaa EU:n sääntöjä ja puuttua hintakriisiin. Yhdessä suojelemme EU:n kansalaisia ja puolustamme EU:n arvoja.”

Painopisteenä lainsäädännön yksinkertaistaminen ja täytäntöönpano

Vuonna 2026 komissio jatkaa byrokratian karsimista, mistä hyötyvät niin ihmiset, yritykset kuin hallintokin. Lainsäädännön yksinkertaistamista, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa koskevassa ensimmäisessä tilannekatsauksessa, joka myös hyväksyttiin tänään, nostetaan esiin tähän mennessä saavutetut edistysaskeleet. Niihin kuuluu muun muassa kuusi omnibus-pakettia ja muita yksinkertaistamisehdotuksia, joiden tarkoituksena on tuoda yrityksille ja kansalaisille vuosittain yli 8,6 miljardin euron kustannussäästöt.

Myös monissa ensi vuoden työohjelman aloitteissa keskitytään EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja kustannusten vähentämiseen. Suunnitteilla on useita yksinkertaistamisehdotuksia, jotka koskevat autoteollisuutta, ympäristöä, verotusta, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta, lääkinnällisiä laitteita ja energiatuotteita sekä muita keskeisiä aloja. Samaan aikaan täytäntöönpanovuoropuhelut ja tilannearviot auttavat komissiota kartoittamaan uusia yksinkertaistamismahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisille koituvien rasitteiden keventämiseksi.

Tilannekatsauksessa esitetään toimenpiteet, joilla komissio tukee jäsenvaltioita EU:n politiikkojen täytäntöönpanossa, sekä tärkeimmät lainsäädännön noudattamisen valvontaa koskevat tilastot ja toimet. Komissiolla on käsittelyssä yli 1 500 vireillä olevaa rikkomustapausta. Tarkoituksena on, että EU:n säännöt pannaan täysimääräisesti täytäntöön, jotta kansalaiset ja yritykset saisivat niistä koituvat hyödyt.

Suvereenimpi ja riippumattomampi Eurooppa: vuoden 2026 työohjelman keskeiset aloitteet

Kestävä vauraus ja kilpailukyky: Komissio jatkaa työtään Euroopan teollisen perustan vahvistamiseksi ja tukee Euroopan strategisia teollisuudenaloja ja työpaikkojen luomista uudella teollisuutta vauhdittavalla säädöksellä. Euroopan kriittisten raaka-aineiden toimitusten häiriönsietokykyä parannetaan uuden kriittisten raaka-aineiden keskuksen ja kiertotaloussäädöksen avulla. Sisämarkkinoiden potentiaalin hyödyntämistä pyritään lisäämään merkittävällä tavalla vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi poistetaan esteitä, esitetään eurooppalainen innovaatiosäädös, otetaan käyttöön innovatiivisiin yrityksiin sovellettava 28. oikeusjärjestys ja edistetään EU:n sisämarkkinoiden viidettä vapautta eli osaamisen ja innovoinnin liikkuvuutta.

Komissio jatkaa työtään Euroopan teollisen perustan vahvistamiseksi ja tukee Euroopan strategisia teollisuudenaloja ja työpaikkojen luomista uudella teollisuutta vauhdittavalla säädöksellä. Euroopan kriittisten raaka-aineiden toimitusten häiriönsietokykyä parannetaan uuden kriittisten raaka-aineiden keskuksen ja kiertotaloussäädöksen avulla. Sisämarkkinoiden potentiaalin hyödyntämistä pyritään lisäämään merkittävällä tavalla vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi poistetaan esteitä, esitetään eurooppalainen innovaatiosäädös, otetaan käyttöön innovatiivisiin yrityksiin sovellettava 28. oikeusjärjestys ja edistetään EU:n sisämarkkinoiden viidettä vapautta eli osaamisen ja innovoinnin liikkuvuutta. Puolustus ja turvallisuus: EU:n puolustusvalmiuden vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen strategisten kumppaneiden kanssa ovat keskeisiä prioriteetteja, joita edistetään puolustusvalmius 2030 ‑kehyksen pohjalta. Komissio kehittää lippulaiva-aloitteita, kuten eurooppalaista droonipuolustusta, joka on olennainen osa itäisen sivustan valvontaa (Eastern Flank Watch). Lisäksi vahvistetaan unionin rajojen suojelua, torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja kehitetään rajat ylittäviä kriittisiä viestintäjärjestelmiä. Komissio keskittyy myös muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen käytännön täytäntöönpanoon.

EU:n puolustusvalmiuden vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen strategisten kumppaneiden kanssa ovat keskeisiä prioriteetteja, joita edistetään puolustusvalmius 2030 ‑kehyksen pohjalta. Komissio kehittää lippulaiva-aloitteita, kuten eurooppalaista droonipuolustusta, joka on olennainen osa itäisen sivustan valvontaa (Eastern Flank Watch). Lisäksi vahvistetaan unionin rajojen suojelua, torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja kehitetään rajat ylittäviä kriittisiä viestintäjärjestelmiä. Komissio keskittyy myös muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen käytännön täytäntöönpanoon. Sosiaalinen malli ja innovointi: Eurooppalaisten perheiden jokapäiväisiin haasteisiin vastataan hinta- ja elinkustannuskriisiin torjumiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Lisäksi ehdotetaan laadukkaita työpaikkoja koskevaa säädöstä. Ammatillista liikkuvuutta ja tutkintojen tunnustamista edistetään työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta koskevalla paketilla ja siihen kuuluvalla osaamisen liikkuvuutta koskevalla aloitteella. Lisäksi puututaan köyhyyden ja asuntokriisin perimmäisiin syihin.

Eurooppalaisten perheiden jokapäiväisiin haasteisiin vastataan hinta- ja elinkustannuskriisiin torjumiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Lisäksi ehdotetaan laadukkaita työpaikkoja koskevaa säädöstä. Ammatillista liikkuvuutta ja tutkintojen tunnustamista edistetään työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta koskevalla paketilla ja siihen kuuluvalla osaamisen liikkuvuutta koskevalla aloitteella. Lisäksi puututaan köyhyyden ja asuntokriisin perimmäisiin syihin. Elämänlaatu – elintarvikkeet, vesi, luonto: Komissio tukee eurooppalaisia maataloustuottajia esittämällä karjankasvatusalan strategian ja tarkistamalla sääntöjä, jotka koskevat hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä elintarvikeketjussa. Ilmastokestävyyttä pyritään vahvistamaan eurooppalaisen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan suunnitelman avulla. Eurooppalaista valtamerten hallinnointia ohjataan uudella valtamerisäädöksellä.

Komissio tukee eurooppalaisia maataloustuottajia esittämällä karjankasvatusalan strategian ja tarkistamalla sääntöjä, jotka koskevat hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä elintarvikeketjussa. Ilmastokestävyyttä pyritään vahvistamaan eurooppalaisen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan suunnitelman avulla. Eurooppalaista valtamerten hallinnointia ohjataan uudella valtamerisäädöksellä. Demokratia ja oikeusvaltioperiaate: Komissio auttaa suojaamaan demokraattisia instituutioita ääriliikkeiltä ja disinformaatiolta, parantaa kuluttajansuojaa ja tarkistaa petosten torjuntaa koskevia toimenpiteitä. Nuorisoasioita ja erityisesti lapsia ja sosiaalista mediaa koskevia kysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisesti asiantuntijapaneelin suositusten pohjalta. Komissio jatkaa tasa-arvounionin kehittämistä uusilla sukupuolten tasa-arvoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevilla strategioilla.

Komissio auttaa suojaamaan demokraattisia instituutioita ääriliikkeiltä ja disinformaatiolta, parantaa kuluttajansuojaa ja tarkistaa petosten torjuntaa koskevia toimenpiteitä. Nuorisoasioita ja erityisesti lapsia ja sosiaalista mediaa koskevia kysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisesti asiantuntijapaneelin suositusten pohjalta. Komissio jatkaa tasa-arvounionin kehittämistä uusilla sukupuolten tasa-arvoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevilla strategioilla. Globaali yhteistyö: EU lisää yhteistyötä globaalien kumppaniensa kanssa. Samalla se seisoo edelleen vakaasti Ukrainan rinnalla ja antaa vankkumattoman tukensa sen kiireellisille taloudellisille ja sotilaallisille tarpeille ja jälleenrakennustoimille. Myös Ukrainan pyrkimyksiä yhdentyä EU:hun tuetaan edelleen, aivan kuten Modovankin. Myös humanitaarista apua uudistetaan kriisitoimien nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Välimeren alueen sopimuksen toteuttaminen alkaa. Lisäksi esitetään Lähi-idän strategia, johon sisältyy Syyrian ja Libanonin siirtymän tukeminen.

Valmistautuminen huomisen unioniin

Kunnianhimoisia politiikkatoimia on tuettava kunnianhimoisilla resursseilla, kuten esitetään hiljattain annetussa ehdotuksessa monivuotiseksi rahoituskehykseksi, jossa toimille ehdotetaan lähes kahden biljoonan euron määrärahoja. Tämän vuoksi komissio kehottaa tässä yhteydessä Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimaan nopeasti tästä kehyksestä ja viemään keskeistä lainsäädäntöä eteenpäin.

Tausta

Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Työohjelmassa kerrotaan suurelle yleisölle ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisesta sitoutumisesta uusien aloitteiden esittämiseen, yksinkertaistamisehdotukset mukaan lukien, aiemmin tehtyjen ehdotusten perumiseen ja voimassa olevan EU:n lainsäädännön uudelleentarkasteluun. Komission työohjelma on tulosta Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja EU:n neuvoa-antavien elinten välisestä tiiviistä yhteistyöstä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2414