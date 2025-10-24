Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

25.10.2025 21:15:53 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Hankasalmella syttyneestä tulipalosta, jossa paloi osa energiapuukasasta. Palolla ei ollut leviämisvaaraa eikä henkilövahinkoja syntynyt. Tulipalon syttymissyyksi epäillään lähellä ollutta nuotiota. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 25.10.2025

Onnettomuustiedote (muu tulipalo, keskisuuri, telpääntie, Hankasalmi)

Pitkään metsässä ollut suuri pitkulan muotoinen energiapuukasa paloi toisesta päästä noin 5 metrin matkalla. energiapuukasalla oli kokonaispituutta 15m, leveyttä noin 4m ja korkeutta 2m. Palolla ei leviämisvaaraa rakennuksiin eikä metsään. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Syttymissyyksi epäillään lähellä ollutta nuotiota. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

