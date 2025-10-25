Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

26.10.2025 11:48:04 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 26.10.2025

Rakennuspalo, keskisuuri, Saviontie, Laukaa

Noin 5x6m kokoinen pihasauna tuhoutui tulipalossa Saviontiellä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle sauna paloi voimakkaasti. Palo ei levinnyt noin 8m päässä olevaan taloon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kohteessa yksiköitä Lievestuoreelta, Leppälahdesta ja Jyväskylästä. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

