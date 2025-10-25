Keski-Suomen tulevaisuutta rakennetaan luottamuksella, todettiin Sydämellä-tilaisuudessa 24.10. 24.10.2025 17:44:50 EEST | Tiedote

Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen hyvinvointialue kutsuivat koolle Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton luottamushenkilöt ja ylimmän johdon yhteiseen Sydämellä-tilaisuuteen 24.10. syventämään vuoropuhelua ja luomaan ratkaisuja keskisuomalaisten hyväksi.