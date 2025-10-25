Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Rakennuspalo, keskisuuri, Saviontie, Laukaa
Noin 5x6m kokoinen pihasauna tuhoutui tulipalossa Saviontiellä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle sauna paloi voimakkaasti. Palo ei levinnyt noin 8m päässä olevaan taloon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kohteessa yksiköitä Lievestuoreelta, Leppälahdesta ja Jyväskylästä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
