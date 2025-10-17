Hartela

Hartela toteuttaa asuinkerrostalon A-Kruunulle Kruunuvuorenrantaan

27.10.2025 10:36:02 EET | Hartela | Tiedote

Hartela toteuttaa asuinkerrostalon A-Kruunulle Helsingin Kruunuvuorenrantaan, osoitteeseen Pojamankatu 6. Rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2025, ja kohde valmistuu helmikuussa 2027.

Kruunuvuorenrannan Usva
Hartela rakentaa asuinkerrostalon Kruunuvuorenrantaan A-kruunulle.

Kohteeseen valmistuu yhteensä 47 asuinhuoneistoa, joiden koot vaihtelevat 31,5–108 m². Asuntoja tulee yhdeksään kerrokseen, ja ne on suunniteltu tukemaan monipuolista kaupunkiasumista Kruunuvuorenrannan merellisessä ympäristössä. Kohteeseen toteutetaan myös rivitaloasuntoja ja parviasuntoja, jotka tuovat kortteliin asumisen monimuotoisuutta ja tarjoavat vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kohde rakennetaan tahtituotannon periaatteilla ja esivalmistetuilla ratkaisuilla, joiden ansiosta työ etenee täsmällisesti ja laadukkaasti. Se tarkoittaa asukkaille nopeammin valmistuvaa kotia, vähemmän yllätyksiä ja viimeisteltyä asumisen laatua.

"Hankkeen toteutus A-Kruunulle tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää korkeatasoinen arkkitehtuuri, tehokkaat rakentamisen ratkaisut ja Hartelan vahva osaaminen. On hienoa, että korttelin viimeinen osa etenee toteutukseen ja koko kokonaisuus valmistuu. Tästä korttelista muodostuu laadukas ja yhtenäinen kokonaisuus", sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Emma Grönlund.

”Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kysytylle alueelle tuottava hankkeemme viimeistelee korttelikokonaisuuden. Kun Kruunuvuorenrannan raitiotieverkosto avataan vuonna 2027, liikenneyhteydet Helsingin keskustaan ovat loistavat. Nyt käynnistyvä hanke on juuri sellainen kuin A-Kruunu tavoittelee eli hyvien julkisten liikennevälineiden varrella oleva kohde”, kertoo A-Kruunun rakennuttajapäällikkö Sonja Laaksonen.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit Oy.

Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

