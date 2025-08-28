Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntoluottoluokituksen ensi perjantaina 31.10. klo 0:01.
Hypon asuntoluottoluokitus on päivitetty kuluvalle vuodelle. Hypo-luokitus on laskettu nyt kuudetta kertaa.
Kaikille manner-Suomen kunnille laskettu Hypo-luokitus julkistetaan varhain ensi perjantaina. Mukana myös postinumerotason tarkastelu pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turulle. Heti keskiyön jälkeen perjantaina 31.10. klo 0:01.
Juho Keskinenpääekonomisti
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainenviestintäasiantuntija
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.
Puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 21,8 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,4 %, odotetut luottotappiot 0,02 % ja liikevoitto 5,2 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.
