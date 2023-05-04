Fysioterapeutti ensikontaktina ei ole huonompi vaihtoehto

Esimerkiksi julkisella sektorilla fysioterapeuttien suoravastaanotot, eli tule-vaivoista kärsivien asiakkaiden ohjaaminen suoraan fysioterapeutille ilman lääkärikäyntiä, ovat alati laajeneva käytäntö. Nimenomaan fysioterapeutit ovat parhaiten koulutettu ja osaavin ammattikunta näiden vaivojen arvioinnissa. Silti vanha lähetekulttuuri elää vahvana monien mielissä.

Vaivojen ilmaantuessa monella on mielessä pelko siitä, että kyseessä voisi olla jotain vakavampaa. Sen vuoksi voi tuntua turvallisemmalta hakeutua ensin lääkärin arvioon. Olemme tottuneet siihen, että lääkäri on suomalaisessa terveydenhuollossa ensikontakti.

Suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuminen olisi silti usein kannattavampaa. Näin kliininen arviointi ja kuntoutuksen aloitus tapahtuvat nopeammin, eivätkä vaivat turhaan pääse kroonistumaan tai aiheuttamaan lisää haittoja.

Fysioterapeuttien kattavan peruskoulutuksen kautta heillä on osaaminen arvioida vakavampiakin oireita, joiden perusteella asiakas ohjataan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

Valtava säästöpotentiaali

Suomen Fysioterapeuttien arvion mukaan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle pääsyä kehittämällä voitaisiin poistaa jopa puolitoista miljoonaa lääkärikäyntiä. Se tarkoittaa valtavia säästöjä perusterveydenhuollossa. Samalla oikea-aikainen kuntoutus auttaa välttämään raskaampia ja kalliimpia hoitomuotoja. Unohtamatta vältettyjä sairauslomapäiviä ja menetettyä työpanosta.

Meidän tulisi kääntää ajatus lähetekäytännöstä juuri päinvastaiseksi. Siten, että lähtökohtana olisi aina ensin fysioterapeutti ja vasta sen jälkeen tarvittaessa lääkäri. Ajatus siitä, että fysioterapeutti olisi lääkäriin nähden toissijainen tai huonompi vaihtoehto on auttamatta vanhentunut.

Sanna Hosio

puheenjohtaja

Suomen Fysioterapeutit ry