Espoossa kokeillaan uutta tapaa järjestää taidekasvatusta päiväkodeissa
Espoon kaupunki kokeilee uutta tapaa järjestää taidekasvatusta kaupungin päiväkodeissa toimintavuoden 2025–2026 aikana. Taidekasvatusta järjestetään 5-vuotiaille lapsille yhteensä 60 Espoon kaupungin päiväkodissa kaikilla Espoon suuralueilla. Kaupunki pyrkii kokeilun avulla tuomaan eri taiteen alojen pedagogien toteuttaman taidekasvatuksen mahdollisimman monen lapsen saataville.
Taidekasvatuksen kokeilu käynnistyy lokakuun lopussa yhteensä 15 päiväkodissa, ja 45 päiväkodissa kokeilu alkaa myöhemmin talven tai kevään aikana. Opetusta järjestetään vuonna 2020 syntyneille lapsille kahdeksan viikon jaksoissa, ja lapset osallistuvat taidekasvatukseen osana päiväkotipäivää. Kokeilulla tavoitetaan noin 1000 lasta. Jokaiselle päiväkodille on valittu yksi opetettava taidelaji. Kaikkiaan opetettavia taidelajeja on yhteensä seitsemän: kuvataide, käsityö, musiikki, tanssi, sirkus, teatteri, sanataide. Opetus on perheille maksutonta.
Nyt käynnistyvässä kokeilussa halutaan mahdollistaa taidepedagogien ohjaama, syventävä taidekasvatusjakso mahdollisimman monelle 5-vuotiaalle lapselle. Taidekasvatus antaa lapsille valmiuksia taiteelliseen ilmaisuun, luovuuteen ja rikastaa päiväkotien itse järjestämää taidekasvatusta. Taidekasvatus tutkitusti vahvistaa myös esimerkiksi lapsen kielenkehitystä ja motorisia taitoja. Tavoitteena on, että toiminta laajenee tulevaisuudessa kaikkiin kaupungin päiväkoteihin.
“Tämä kokeilu on yksi keino, jolla lähdemme toteuttamaan uuden Espoo-tarinan tavoitetta Espoosta lasten ja nuorten pääkaupunkina. Luovat taidot ovat merkittävässä osassa siinä, että jokainen lapsi voi onnistua ja yltää parhaimpaansa.” kertoo kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi.
Taidekasvatuskokeilun toteuttavat yhteistyössä Espoon kulttuuripalvelut, suomenkielinen varhaiskasvatus, ruotsinkieliset sivistyspalvelut ja kahdeksan Espoossa toimivaa taiteen perusopetuksen oppilaitosta.
Nyt alkavan taidekasvatuskokeilun lisäksi jo vuodesta 2019 toiminnassa ollut Kulttuurikurkkaus-toimintamalli jatkuu uuden kokeilun rinnalla. Kulttuurikurkkaus tuo taiteen ja kulttuurin ammattilaisia säännöllisesti vierailulle päiväkoteihin. Myös taiteen perusopetuksen oppilaitokset järjestävät maksullista taiteen perusopetusta osassa päiväkoteja.
Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Ellinoora Knuuttila
ellinoora.knuuttila@espoo.fi
p. +358 40 6369 865
Viestintäasiantuntija Kirsi Kähkönen
kirsi.kahkonen@espoo.fi
p. +358 40 6365 986
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet ja sekä kulttuuritalot ja -palvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Makumatka Espoon kouluissa ja päiväkodeissa 29.10.202523.10.2025 16:31:14 EEST | Tiedote
Espoo Catering tempaisee kohteissaan makumatkalla, kun päiväkodeissa järjestetään Pyörykkäpäivä ja kouluissa Pitapäivä.
Eldriven lastbil transporterar dagligvaror i Esbo22.10.2025 11:11:48 EEST | Nyheter
Transport är en väsentlig del av en fungerande stad, men samtidigt orsakar lastbils- och paketbilstrafiken cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen från trafiken i Esbo. Esbo stad vill främja möjligheterna för eldriven lastbilstrafik och inleder därför ett pilotprojekt i samarbete med Volvo Finland, Neste, Ramboll och MK Trans & Logistics Oy. Målet med pilotprojektet är att visa att eldrivna distributionsbilar lämpar sig väl för transport av dagligvaror i Esbo.
Sähköinen kuorma-auto kuljettaa päivittäistavaroita Espoossa22.10.2025 11:11:48 EEST | Uutinen
Kuljetukset ovat olennainen osa toimivaa kaupunkia, mutta samalla kuorma- ja pakettiautoliikenne aiheuttavat noin kolmanneksen Espoon liikenteen hiilidioksidipäästöistä. Espoon kaupunki haluaa edistää sähköisen kuorma-autoliikenteen mahdollisuuksia ja käynnistää siksi pilotin yhteistyössä Volvo Finlandin, Nesteen, Rambollin ja MK Trans & Logistics Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että sähköinen jakeluauto soveltuu hyvin Espoossa tehtävään päivittäistavarakuljetukseen.
Electric truck to transport grocery products in Espoo22.10.2025 11:11:48 EEST | News
Transportation is an essential part of a well-functioning city, but at the same time trucks and vans account for about one third of the traffic-related carbon dioxide emissions in Espoo. The City of Espoo wants to promote possibilities of electric truck traffic and is thus launching a pilot in cooperation with Volvo Finland, Neste, Ramboll, and MK Trans & Logistics Oy. The aim of the pilot is to demonstrate that an electric distribution vehicle is well suited for the transport of grocery goods in Espoo.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kulttuuriavustuksista21.10.2025 18:48:21 EEST | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää syksyn toisessa kokouksessaan kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia 96 600 euroa sekä kehittämisavustuksia 59 000 euroa. Lisäksi lautakunta päätti kevään 2026 kokousaikataulustaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme