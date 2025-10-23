Espoossa kokeillaan uutta tapaa järjestää taidekasvatusta päiväkodeissa

Taidekasvatuksen kokeilu käynnistyy lokakuun lopussa yhteensä 15 päiväkodissa, ja 45 päiväkodissa kokeilu alkaa myöhemmin talven tai kevään aikana. Opetusta järjestetään vuonna 2020 syntyneille lapsille kahdeksan viikon jaksoissa, ja lapset osallistuvat taidekasvatukseen osana päiväkotipäivää. Kokeilulla tavoitetaan noin 1000 lasta. Jokaiselle päiväkodille on valittu yksi opetettava taidelaji. Kaikkiaan opetettavia taidelajeja on yhteensä seitsemän: kuvataide, käsityö, musiikki, tanssi, sirkus, teatteri, sanataide. Opetus on perheille maksutonta.



Nyt käynnistyvässä kokeilussa halutaan mahdollistaa taidepedagogien ohjaama, syventävä taidekasvatusjakso mahdollisimman monelle 5-vuotiaalle lapselle. Taidekasvatus antaa lapsille valmiuksia taiteelliseen ilmaisuun, luovuuteen ja rikastaa päiväkotien itse järjestämää taidekasvatusta. Taidekasvatus tutkitusti vahvistaa myös esimerkiksi lapsen kielenkehitystä ja motorisia taitoja. Tavoitteena on, että toiminta laajenee tulevaisuudessa kaikkiin kaupungin päiväkoteihin.

“Tämä kokeilu on yksi keino, jolla lähdemme toteuttamaan uuden Espoo-tarinan tavoitetta Espoosta lasten ja nuorten pääkaupunkina. Luovat taidot ovat merkittävässä osassa siinä, että jokainen lapsi voi onnistua ja yltää parhaimpaansa.” kertoo kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi.

Taidekasvatuskokeilun toteuttavat yhteistyössä Espoon kulttuuripalvelut, suomenkielinen varhaiskasvatus, ruotsinkieliset sivistyspalvelut ja kahdeksan Espoossa toimivaa taiteen perusopetuksen oppilaitosta.



Nyt alkavan taidekasvatuskokeilun lisäksi jo vuodesta 2019 toiminnassa ollut Kulttuurikurkkaus-toimintamalli jatkuu uuden kokeilun rinnalla. Kulttuurikurkkaus tuo taiteen ja kulttuurin ammattilaisia säännöllisesti vierailulle päiväkoteihin. Myös taiteen perusopetuksen oppilaitokset järjestävät maksullista taiteen perusopetusta osassa päiväkoteja.



