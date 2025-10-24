Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaalla siirrytään talvinopeuksiin keskiviikkona 29.10.

27.10.2025

Pirkanmaan maanteillä otetaan käyttöön talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset keskiviikkona 29.10. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan perjantaihin 31.10. mennessä, ja uudet rajoitukset astuvat voimaan heti merkkien vaihduttua.

Kuvituskuva nopeusrajoitusten vaihdosta.

Talvikaudella moottoriteiden enimmäisnopeus on 100 kilometriä tunnissa ja useimmilla maanteillä 80 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitusten laskulla pyritään vähentämään onnettomuusriskejä, joita aiheuttavat pimeys, liukkaus ja hirvieläinten vilkas liikkuminen.

Hirvivaara huipussaan loka–marraskuussa

Hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat aktiivisesti erityisesti hämärässä ja pimeässä – juuri silloin, kun valtaosa eläinkolareista tapahtuu. Valkohäntäpeurojen runsas kanta Pirkanmaalla näkyy tilastoissa: kolmannes vuoden peurakolareista sattuu loka–marraskuussa. Hirvi- ja peurakolareita sattuu eniten, kun auringonlaskusta on kulunut yksi tunti. Lähes kaksi kolmasosaa hirvieläinonnettomuuksista ajetaankin hämärässä tai pimeässä.

Myös mahdollisten onnettomuuksien seuraukset ovat alemmilla nopeuksilla lievemmät. Ajonopeus tulee aina sovittaa vallitseviin olosuhteisiin.

Näy ja reagoi ajoissa

Alennettu nopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin ja vähentää törmäyksen seurauksia. Muista pitää riittävä turvaväli ja tarkistaa ajoneuvon valot – myös takavalot. Pimeään aikaan jalankulkijoiden perusvaruste on heijastin, lisäksi pyöräilijöillä kirkas etuvalo ja punainen takavalo.

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.

